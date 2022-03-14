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Популярное приложение для просмотра YouTube будет закрыто - РИА Новости, 14.03.2022
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Наука
https://ria.ru/20220314/youtube-1778088202.html
Популярное приложение для просмотра YouTube будет закрыто
Популярное приложение для просмотра YouTube будет закрыто - РИА Новости, 14.03.2022
Популярное приложение для просмотра YouTube будет закрыто
Альтернативный агент Vanced для просмотра потокового видео на YouTube прекратит свою работу. Об этом со ссылкой на разработчиков сообщает Neowin. РИА Новости, 14.03.2022
2022-03-14T15:30
2022-03-14T15:30
наука
технологии
google
youtube
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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Альтернативный агент Vanced для просмотра потокового видео на YouTube прекратит свою работу. Об этом со ссылкой на разработчиков сообщает Neowin.Приложение YouTube Vanced получило широкое распространение благодаря возможности смотреть ролики без встроенной рекламы, тогда как Google эту функцию предлагал покупать в рамках премиум-доступа к видеохостингу.Разработчики Vanced решили полностью закрыть проект. Пока будут работать установленные на смартфоны и планшеты приложения, но высока вероятность, что при обновлении API YouTube, они будут также отключены. Среди прочих функций Vanced — проигрывание в фоне, "картинка в картинки" и счетчик дизлайков.Ранее для российских пользователей YouTube исчезла реклама в роликах — в Google объявили о приостановке программы монетизации для блогеров и продажи рекламных объявлений.
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технологии, google, youtube
15:30 14.03.2022
 

Популярное приложение для просмотра YouTube будет закрыто

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЛоготип видеохостинга YouTube.
Логотип видеохостинга YouTube. - РИА Новости, 1920, 14.03.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Альтернативный агент Vanced для просмотра потокового видео на YouTube прекратит свою работу. Об этом со ссылкой на разработчиков сообщает Neowin.
Приложение YouTube Vanced получило широкое распространение благодаря возможности смотреть ролики без встроенной рекламы, тогда как Google эту функцию предлагал покупать в рамках премиум-доступа к видеохостингу.
Разработчики Vanced решили полностью закрыть проект. Пока будут работать установленные на смартфоны и планшеты приложения, но высока вероятность, что при обновлении API YouTube, они будут также отключены. Среди прочих функций Vanced — проигрывание в фоне, "картинка в картинки" и счетчик дизлайков.
Ранее для российских пользователей YouTube исчезла реклама в роликах — в Google объявили о приостановке программы монетизации для блогеров и продажи рекламных объявлений.
Вывеска МИА Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
11 марта, 22:25Медиавойны
YouTube заблокировал каналы медиагруппы "Россия сегодня"
 
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