https://ria.ru/20220314/youtube-1778088202.html

Популярное приложение для просмотра YouTube будет закрыто

Популярное приложение для просмотра YouTube будет закрыто - РИА Новости, 14.03.2022

Популярное приложение для просмотра YouTube будет закрыто

Альтернативный агент Vanced для просмотра потокового видео на YouTube прекратит свою работу. Об этом со ссылкой на разработчиков сообщает Neowin. РИА Новости, 14.03.2022

2022-03-14T15:30

2022-03-14T15:30

2022-03-14T15:30

наука

технологии

google

youtube

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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Альтернативный агент Vanced для просмотра потокового видео на YouTube прекратит свою работу. Об этом со ссылкой на разработчиков сообщает Neowin.Приложение YouTube Vanced получило широкое распространение благодаря возможности смотреть ролики без встроенной рекламы, тогда как Google эту функцию предлагал покупать в рамках премиум-доступа к видеохостингу.Разработчики Vanced решили полностью закрыть проект. Пока будут работать установленные на смартфоны и планшеты приложения, но высока вероятность, что при обновлении API YouTube, они будут также отключены. Среди прочих функций Vanced — проигрывание в фоне, "картинка в картинки" и счетчик дизлайков.Ранее для российских пользователей YouTube исчезла реклама в роликах — в Google объявили о приостановке программы монетизации для блогеров и продажи рекламных объявлений.

https://ria.ru/20220311/blokirovka-1777770345.html

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Керилл Каримов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Керилл Каримов

технологии, google, youtube