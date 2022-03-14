https://ria.ru/20220314/yanukovich-1778141007.html

Виктор Янукович: я предлагал Зеленскому план перемирия в Донбассе

Виктор Янукович: я предлагал Зеленскому план перемирия в Донбассе - РИА Новости, 14.03.2022

Виктор Янукович: я предлагал Зеленскому план перемирия в Донбассе

Бывший президент Украины Виктор Янукович рассказал РИА Новости, что инициативная группа промышленников, бизнесменов и активистов разработала мирный план... РИА Новости, 14.03.2022

2022-03-14T19:24

2022-03-14T19:24

2022-03-14T19:24

обострение ситуации в днр и лнр

интервью

виктор янукович

владимир зеленский

россия

киев

нато

украина

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Бывший президент Украины Виктор Янукович рассказал РИА Новости, что инициативная группа промышленников, бизнесменов и активистов разработала мирный план урегулирования конфликта в Донбассе и провела несколько встреч с представителями Владимира Зеленского. План этот не был реализован, но шанс остановить трагедию еще есть, считает Янукович.– В своем обращении седьмого февраля вы заявили, что "в любой трагедии есть момент, когда ее еще можно остановить...". Что-то конкретное вы имели в виду?– Да, я конкретно сказал, что необходимо любой ценой остановить кровопролитие и достичь мирного соглашения. Я обращался к Владимиру Зеленскому, хорошо понимая, что у него много разных "советчиков", но цена его личной ответственности огромная, ключевая.История этого конфликта началась давно, восемь лет назад. Да, не Зеленский начал войну в 2014 году, а Турчинов. Порошенко ее продолжал и подогревал, делал бизнес на крови. Но именно Зеленский еще во время своих выборов обещал Украине, что не он начинал, но он закончит военный конфликт на востоке Украины. Ему поверили избиратели и избрали президентом. К сожалению, он их обманул.Но сейчас уже маски сорваны, пришел момент истины, еще есть шанс остановить трагедию.– Когда вы пошли на подписание мирных соглашений с оппозицией, вы были уверены, что они будут выполняться?– Я был уверен в себе и своей команде, что мы сдержим свое слово перед украинским народом, остановим противостояние, не допустим кровопролития. Страна будет спокойно и мирно развиваться.Это был конец февраля 2014 года, а уже осенью стартовала бы предвыборная кампания по досрочным выборам президента (согласно мирным соглашениям), фактически оставалось несколько месяцев. Меня не пугало, что в декабре 2014 возможно будет избран другой президент Украины. Я понимал, что это будет выбор украинских граждан-избирателей.Для меня главным было не допустить радикального развития событий. Это была моя цель подписания мирных соглашений. Впоследствии мне часто задавали вопрос, что меня обманули западные страны в сговоре с оппозицией, по-украински "кинули". Я отвечал и сегодня скажу – они "кинули" украинский народ.Один из моих избирателей в те дни в беседе со мной сказал: придет время, когда на Западе и в Украине поймут, что сделали большую ошибку, сделав ставку на негодяев, получив огромную головную боль, обманув украинский народ. А нам, простым людям, хорошего ожидать нечего, дай Бог, чтобы не было большой беды. Это были слова человека, как говорят, "работяги". Я его очень часто вспоминаю.После захвата власти националистами в Украине начал развиваться сценарий развала государства. Катастрофическое снижение уровня жизни людей, особенно малообеспеченных, нарушение прав русскоязычного населения. Выяснение отношений с регионами, несогласными с государственным антиконституционным переворотом в Киеве. Решение "власти" силовым путем локализовать конфликт было не просто ошибкой Турчинова, а преступлением.Фактически это было началом войны против собственного народа. Последствия этой войны всем хорошо известны (около 14 тысяч погибших, около 30 тысяч раненных и миллионы беженцев).Сразу после государственного переворота в Донбасс поехали, а потом и хлынули полчища вооруженных националистических батальонов, которые начали зверствовать по всей территории юго-востока Украины. Началось мародерство, убийства мирного населения. Угрозы звучали с трибуны ВР Украины.Затем война. Долгие восемь лет.Были короткие перерывы, передышки, обмены пленными. Были и Минские соглашения.– По вашему мнению, какова главная причина, почему они не были выполнены?– Когда начались Минские переговоры, появилась надежда.Потом были подписаны Минские соглашения, прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, проведение местных выборов, возврат в украинское правовое поле в рамках новой системы местного самоуправления. Все здорово, хорошо звучало. Но нет. Началась затянувшаяся на годы дискуссия – националисты были категорически против. ЕС, РФ и США заявляли, что Минским соглашениям альтернативы нет.Весь дальнейший сценарий мне напоминал 21 февраля 2014 года. Только растянутый по времени – обман, затяжка времени, нежелание выполнить взятые обязательства.Что мы видели все эти годы? Регулярные боестолкновения, экономическая, социальная блокады и отсутствие прямого диалога с Донбассом. Конечно, все это приносило многочисленные страдания народа.У меня лично было постоянное чувство тревоги, сострадания, попытки чем-то помочь, найти решение, которое помогло бы остановить приближающуюся трагедию.В этот период времени все чаще и чаще начали появляться люди, желающие стать рядом. Была создана инициативная группа из самых разных регионов и стран – Украины, России, Израиля, США и др. Это промышленники, бизнесмены, религиозные деятели, ученые, журналисты и т.д. Каждый из них предлагал свою помощь, поддержку в достижении мира.В течение кратчайшего времени был разработан план по имплементации Минских соглашений. Отработан Меморандум национального примирения – детальная "дорожная карта" достижения устойчивого перемирия и начала процесса национального примирения в Украине.Предполагалось, что он будет подписан президентом Украины и уполномоченным представителем Донбасса, а также гарантами США и РФ.Мирная платформа предусматривала и экономическое возрождение Донбасса. Принятие закона о создании специальных экономических зон и территорий приоритетного развития со специальным режимом инвестиционной деятельности. Создание Международного Фонда Возрождения Донбасса с участием международных доноров (стран ЕС, США, РФ). План восстановления детализировал экономический путь создания передового инвестиционно-промышленного хаба с привлекательным инвестиционным климатом.На наш взгляд этот политико-экономический проект в перспективе мог бы стать хорошей дискуссионной площадкой для разрешения различных межрегиональных конфликтных ситуаций.– Скажите, а у вас были раньше личные контакты с Зеленским?– Да, были. Я хорошо к нему относился и как к человеку, и как к артисту.– А после избрания Зеленского у вас с ним были с ним какие-то контакты?– Сразу после выборов я поздравил Зеленского с победой. Я хорошо понимал, что с его опытом работать на таком уровне будет очень тяжело. Очень хотелось поддержать и помочь. Я ему так же написал о том, что нет иного назначения власти, только служение. И чем больше власть, тем должно быть больше внутреннего смирения, тем выше должно быть осознание необходимости употреблять свое положении во благо других людей. Я не знаю, получил ли он лично поздравления, но я получил очень неуважительный ответ от одного из его ближайших партнеров.Тогда я подумал, пусть Бог им будет судьей. Еще раз хочу сказать, моя главная цель была – прекратить войну.Моя команда начала работать с его ближайшим окружением. Мир тесен. Было организовано несколько встреч. На эти встречах мы предложили план перемирия на Донбассе, он был детально пошагово расписан. Итог – подписание мирного соглашения Украины с Донбассом, создание международного Фонда восстановления Донбасса. Реинтеграция (политическая, экономическая, социальная) Донбасса в Украину. Подписание гарантий безопасности США и РФ. Наши представители передали этот проект для ознакомления и изучения Зеленскому. Договорились, что после изучения нам дадут ответ. Ответ поступил очень скоро – "нас это не интересует". Мои ребята возмущались, если им не интересен мир, тогда пусть ответят, в чем их интерес?! Встречи продолжались, но ясности или определенности так и не было. Как говорили мои переговорщики, с ними не о чем разговаривать.– Впервые слышу об этом проекте. Вы можете рассказать немного больше? Каковой была дальнейшая судьба этого плана?– Я буду максимально краток.Начиная с 2015 года и до начала 2022 года инициативная группа провела большую организационную работу, переговоры, уговоры, разъяснения и так далее с представителями Украины, России, США и некоторыми странами ЕС. Нас, как правило, выслушивали, в основном корректно шли обсуждения, никто не отрицал, что мир должен быть достигнут. Но в итоге ни "да", ни "нет".Попробую конкретизировать.В Украине. Представители Порошенко и Зеленского доверительно говорили, что ситуация внутри Украины такая, что, если кто-то объявится с подобной инициативой примирения, их моментально объявят "врагами народа" и "изменниками" и подвергнут жесткой критике радикалов. Без участия США самостоятельно там этот вопрос не решить.Порошенко не был заинтересован в широком урегулировании. Он использовал конфликт для прикрытия своих провалов в экономике, социальной политике и так далее. Конфликт был использован им и ближайшим окружением для собственного обогащения.Полное бездействие Порошенко в вопросе разрешения мирной ситуации на Донбассе активно использовал в своей предвыборной кампании.Зеленский был избран в 2019 году. Именно с Зеленским связывали большие надежды с локализацией конфликта и жители Донбасса, и большинство избирателей Украины. К сожалению, этого не сталось. В народе говорили: "пришел Порошенко – стало не сладко, пришел Зеленский – не смешно".Инициативная группа понимала, что только четкий сигнал со стороны руководства США был единственно возможным и самым эффективным вариантом для запуска публичной дискуссии по платформе мирного урегулирования военного конфликта на востоке Украины.На начальном этапе, как меня информировали, наш проект вызвал интерес, и никто не отрицал, что это необходимо достичь. Но потом пауза, тишина, ни "да", ни "нет". Это было при президенте Трампе.Затем выборы – был избран президент Байден.Начали работать над этой задачей. Я не могу утверждать точно, что какая-то информация осталась от наших прежних контактов, но на наших людей вышли посредники, и у нас начались неформальные переговоры, мы вновь изложили план имплементации Минских соглашений. Нашей группе задавали вопросы, уточнения, были даны ответы.Немного позже нам сообщили, что этот вопрос обсуждается, больших возражений нет, проявлен интерес.Затем сказали, что идут сложные внутренние дискуссии, много внутренних противоречий. Ждите!В России. Проявляли заинтересованность в создании модели имплементации Минских соглашений. Готовы были выделить своих представителей в рабочую группу для подготовки соответствующих документов.– Вы рассказали много интересного о мучительных поисках мира. И каков же вывод? Что дальше?– Первое – все наши усилия были очень маленькой частицей того, что все эти годы делалось на международном уровне. Но к огромному сожалению, грустно и печально, что официальные лица Украины умышленно саботировали вопрос мирного урегулирования, не чувствовали боль и страдания украинского народа. Мы живем в трудное время, время очень серьезных испытаний.У меня, как говорят, наболело. Я уверен, что многие граждане Украины уже давно поняли, что "майданные вожди" совершенно не думали о людях. На лжи и лицемерии строили свою политику. На войне и на крови делали бизнес.Изначальная цель их была любой ценой захватить власть, затем любой ценой ее удержать, разыгрывая опаснейшую карту НАТО. Беспредельно разворовывая средства международной помощи, вместо того чтобы заниматься собственной экономикой Украины. Они не искали пути перемирия в военном конфликте на востоке Украины, а продолжали "шевелить мышцами", наращивать вооружения на всей линии соприкосновения. Разжигали ненависть к жителям Донбасса, считая их людьми низшего сорта. Постоянно унижали, вместо того чтобы выразить сочувствие, согреть душой, выслушать, поговорить как с людьми...Но если мы сегодня не посмотрим друг другу в глаза и не скажем правду, будем дальше жить, разжигая в обществе ненависть и лицемерие, и забывать о том, что есть великий закон жизни: что посеешь, то и пожнешь. Об этом нужно было, конечно, раньше думать, но и сейчас об этом нельзя забывать – нужно смотреть в будущее.

https://radiosputnik.ria.ru/20220314/yanukovich-1778137201.html

https://ria.ru/20220314/ukraina-1778130327.html

https://ria.ru/20220314/soglasheniya-1778128066.html

https://ria.ru/20211122/donbass-1760183306.html

https://ria.ru/20220314/yanukovich-1778130198.html

https://ria.ru/20220221/terror-1774182949.html

https://ria.ru/20220307/zelenskiy-1777055553.html

https://ria.ru/20220314/yanukovich-1778128469.html

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