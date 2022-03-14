18:14 14.03.2022 (обновлено: 18:46 14.03.2022)
Янукович заявил, что предлагал Зеленскому план урегулирования в Донбассе
Янукович заявил, что предлагал Зеленскому план урегулирования в Донбассе, но получил отказ
Виктор Янукович. Архивное фото
МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Бывший президент Украины Виктор Янукович рассказал РИА Новости, что предлагал Владимиру Зеленскому план урегулирования в Донбассе, но получил отказ.
По словам Януковича, его команда провела несколько встреч с ближайшим окружением нынешнего главы государства, на которых представила план действий.
"Он был детально, пошагово расписан. Итог — подписание мирного соглашения Украины с Донбассом, создание международного Фонда восстановления Донбасса. Реинтеграция — политическая, экономическая, социальная — Донбасса в Украину", — заявил Янукович.
Проект, включавший в том числе подписание гарантий безопасности США и России, передали Владимиру Зеленскому, добавил собеседник агентства.
"Договорились, что после изучения нам дадут ответ. Ответ поступил очень скоро: "Нас это не интересует". Мои ребята возмущались: если им не интересен мир, тогда пусть ответят, в чем их интерес", — сказал Янукович.
Встречи между командами продолжались, но ясности или определенности так и не было, указал он.
"Как говорили мои переговорщики, с ними не о чем разговаривать", — заключил Янукович.
Ранее глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что киевский режим недоговороспособен и его необходимо сместить, иначе преступления против граждан ДНР, ЛНР и самой Украины будут продолжаться.
Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал Путин.