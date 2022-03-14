https://ria.ru/20220314/yanukovich-1778128751.html

Янукович заявил, что предлагал Зеленскому план урегулирования в Донбассе

Янукович заявил, что предлагал Зеленскому план урегулирования в Донбассе - РИА Новости, 14.03.2022

Янукович заявил, что предлагал Зеленскому план урегулирования в Донбассе

Бывший президент Украины Виктор Янукович рассказал РИА Новости, что предлагал Владимиру Зеленскому план урегулирования в Донбассе, но получил отказ. РИА Новости, 14.03.2022

2022-03-14T18:14

2022-03-14T18:14

2022-03-14T18:46

донбасс

украина

виктор янукович

владимир зеленский

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

донецкая народная республика

россия

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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Бывший президент Украины Виктор Янукович рассказал РИА Новости, что предлагал Владимиру Зеленскому план урегулирования в Донбассе, но получил отказ.По словам Януковича, его команда провела несколько встреч с ближайшим окружением нынешнего главы государства, на которых представила план действий."Он был детально, пошагово расписан. Итог — подписание мирного соглашения Украины с Донбассом, создание международного Фонда восстановления Донбасса. Реинтеграция — политическая, экономическая, социальная — Донбасса в Украину", — заявил Янукович.Проект, включавший в том числе подписание гарантий безопасности США и России, передали Владимиру Зеленскому, добавил собеседник агентства.Встречи между командами продолжались, но ясности или определенности так и не было, указал он."Как говорили мои переговорщики, с ними не о чем разговаривать", — заключил Янукович.Ранее глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что киевский режим недоговороспособен и его необходимо сместить, иначе преступления против граждан ДНР, ЛНР и самой Украины будут продолжаться.Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал Путин.

https://ria.ru/20220314/yanukovich-1778128469.html

https://ria.ru/20220314/soglasheniya-1778128066.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

донбасс, украина, виктор янукович, владимир зеленский, в мире, донецкая народная республика, россия, сша