https://ria.ru/20220314/wildberries-1778004989.html
Wildberries работает над устранением сбоя
Wildberries работает над устранением сбоя - РИА Новости, 14.03.2022
Wildberries работает над устранением сбоя
Онлайн-ретейлер Wildberries зафиксировал ошибки в работе сервиса, в данный момент ведутся работы по их устранению, сообщили РИА Новости в компании. РИА Новости, 14.03.2022
2022-03-14T10:30
2022-03-14T10:30
2022-03-14T16:56
wildberries
технологии
россия
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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Онлайн-ретейлер Wildberries зафиксировал ошибки в работе сервиса, в данный момент ведутся работы по их устранению, сообщили РИА Новости в компании.Ранее в понедельник пользователи Wildberries массово жаловались на ошибки в работе сервиса. Об этом свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов. По состоянию на 9:41 мск было зафиксировано 8929 жалоб: около 49% пользователей жаловались на работу приложения, порядка 40% — на проблемы с отслеживанием заказа, еще 11% — на неполадки в работе веб-сайта."В настоящий момент отмечаются ошибки в работе сервисов Wildberries, ведутся работы по их устранению", — сообщили в пресс-службе ретейлера.В компании уточнили, что все заказы в пунктах выдачи и через курьеров выдаются в стандартном режиме.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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wildberries, технологии, россия
10:30 14.03.2022 (обновлено: 16:56 14.03.2022)
Wildberries работает над устранением сбоя
В Wildberries заявили, что работают над устранением ошибок в работе сервиса
МОСКВА, 14 мар — РИА Новости.
Онлайн-ретейлер Wildberries
зафиксировал ошибки в работе сервиса, в данный момент ведутся работы по их устранению, сообщили РИА Новости в компании.
Ранее в понедельник пользователи Wildberries массово жаловались на ошибки в работе сервиса. Об этом свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов. По состоянию на 9:41 мск было зафиксировано 8929 жалоб: около 49% пользователей жаловались на работу приложения, порядка 40% — на проблемы с отслеживанием заказа, еще 11% — на неполадки в работе веб-сайта.
"В настоящий момент отмечаются ошибки в работе сервисов Wildberries, ведутся работы по их устранению", — сообщили в пресс-службе ретейлера.
В компании уточнили, что все заказы в пунктах выдачи и через курьеров выдаются в стандартном режиме.