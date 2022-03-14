Рейтинг@Mail.ru
Wildberries работает над устранением сбоя - РИА Новости, 14.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220314/wildberries-1778004989.html
Wildberries работает над устранением сбоя
Wildberries работает над устранением сбоя - РИА Новости, 14.03.2022
Wildberries работает над устранением сбоя
Онлайн-ретейлер Wildberries зафиксировал ошибки в работе сервиса, в данный момент ведутся работы по их устранению, сообщили РИА Новости в компании. РИА Новости, 14.03.2022
2022-03-14T10:30
2022-03-14T16:56
wildberries
технологии
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/02/1757435921_0:0:3252:1829_1920x0_80_0_0_6a41a9f37a6245df7ba5cb73eddb6b10.jpg
МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Онлайн-ретейлер Wildberries зафиксировал ошибки в работе сервиса, в данный момент ведутся работы по их устранению, сообщили РИА Новости в компании.Ранее в понедельник пользователи Wildberries массово жаловались на ошибки в работе сервиса. Об этом свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов. По состоянию на 9:41 мск было зафиксировано 8929 жалоб: около 49% пользователей жаловались на работу приложения, порядка 40% — на проблемы с отслеживанием заказа, еще 11% — на неполадки в работе веб-сайта."В настоящий момент отмечаются ошибки в работе сервисов Wildberries, ведутся работы по их устранению", — сообщили в пресс-службе ретейлера.В компании уточнили, что все заказы в пунктах выдачи и через курьеров выдаются в стандартном режиме.
https://ria.ru/20220309/youtube-1777375689.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/02/1757435921_361:0:3090:2047_1920x0_80_0_0_b6800c16e85f62e00182c201483d8a04.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
wildberries, технологии, россия
10:30 14.03.2022 (обновлено: 16:56 14.03.2022)
 
Wildberries работает над устранением сбоя

В Wildberries заявили, что работают над устранением ошибок в работе сервиса

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПункт выдачи Wildberries в Москве
Пункт выдачи Wildberries в Москве - РИА Новости, 1920, 14.03.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Пункт выдачи Wildberries в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Онлайн-ретейлер Wildberries зафиксировал ошибки в работе сервиса, в данный момент ведутся работы по их устранению, сообщили РИА Новости в компании.
Ранее в понедельник пользователи Wildberries массово жаловались на ошибки в работе сервиса. Об этом свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов. По состоянию на 9:41 мск было зафиксировано 8929 жалоб: около 49% пользователей жаловались на работу приложения, порядка 40% — на проблемы с отслеживанием заказа, еще 11% — на неполадки в работе веб-сайта.
"В настоящий момент отмечаются ошибки в работе сервисов Wildberries, ведутся работы по их устранению", — сообщили в пресс-службе ретейлера.
В компании уточнили, что все заказы в пунктах выдачи и через курьеров выдаются в стандартном режиме.
Логотип YouTube - РИА Новости, 1920, 09.03.2022
9 марта, 22:45
В работе YouTube по всему миру произошел сбой
 
WildberriesТехнологииРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала