https://ria.ru/20220314/wildberries-1778004989.html

Wildberries работает над устранением сбоя

Wildberries работает над устранением сбоя - РИА Новости, 14.03.2022

Wildberries работает над устранением сбоя

Онлайн-ретейлер Wildberries зафиксировал ошибки в работе сервиса, в данный момент ведутся работы по их устранению, сообщили РИА Новости в компании. РИА Новости, 14.03.2022

2022-03-14T10:30

2022-03-14T10:30

2022-03-14T16:56

wildberries

технологии

россия

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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Онлайн-ретейлер Wildberries зафиксировал ошибки в работе сервиса, в данный момент ведутся работы по их устранению, сообщили РИА Новости в компании.Ранее в понедельник пользователи Wildberries массово жаловались на ошибки в работе сервиса. Об этом свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов. По состоянию на 9:41 мск было зафиксировано 8929 жалоб: около 49% пользователей жаловались на работу приложения, порядка 40% — на проблемы с отслеживанием заказа, еще 11% — на неполадки в работе веб-сайта."В настоящий момент отмечаются ошибки в работе сервисов Wildberries, ведутся работы по их устранению", — сообщили в пресс-службе ретейлера.В компании уточнили, что все заказы в пунктах выдачи и через курьеров выдаются в стандартном режиме.

https://ria.ru/20220309/youtube-1777375689.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

wildberries, технологии, россия