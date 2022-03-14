https://ria.ru/20220314/vystavka-1778130449.html
Участниками "Инлегмаш-2022" стали более 110 компаний из 13 стран мира
Участниками "Инлегмаш-2022" стали более 110 компаний из 13 стран мира - РИА Новости, 14.03.2022
Участниками "Инлегмаш-2022" стали более 110 компаний из 13 стран мира
В столичном Экспоцентре открылась выставка "Инлегмаш-2022" участниками которой стали крупнейшие производители текстильного оборудования из 13 стран мира,... РИА Новости, 14.03.2022
2022-03-14T18:44
2022-03-14T18:44
2022-03-14T18:44
экспоцентр
москва
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. В столичном Экспоцентре открылась выставка "Инлегмаш-2022" участниками которой стали крупнейшие производители текстильного оборудования из 13 стран мира, выставочный проект проходит в рамках "Российской недели текстильной и легкой промышленности" с 14 по 17 марта.От выставки до деловой программы"Сегодня Экспоцентр открывает "Российскую неделю текстильной и легкой промышленности", которая включает в себя два крупных выставочных проекта "Инлегмаш-2022", который в 21-раз станет местом встречи производителей и поставщиков российских и мировых брендов оборудования, запчастей, комплектующих и расходных материалов для текстильной и легкой промышленности и "Интерткань"", - сказал на открытии выставки первый заместитель генерального директора АО "Экспоцентр" Сергей Селиванов.Он рассказал, что на выставке "Инлегмаш- 2022" свыше 2 тысяч квадратных метров свои новинки представят компании из 13 стран мира - Австрии, Германии, Дании, России, Индии, Чехии и другие.Гости познакомятся с новейшими технологическими разработками и оборудованием, а также смогут увидеть демонстрацию новейшей технологии компьютерного проектирования выкроек, цифровой печати на ткани и ее раскроя, а также пошива разработанных моделей готового платья. Все этапы производства объединены в единой информационной среде и будут работать, как слаженный механизм, благодаря системе управления АСУП. Во второй раз на выставке будет развернута текстильная мини фабрика Digital Factory, которая даст полное представление о цифровом производстве одежды.Насыщенная деловая программа будет посвящена обсуждению стратегических задач и выработке мер, направленных на формирование нового промышленного потенциала легкой промышленности, модернизацию и инновационное обновление отрасли, поддержку эффективных производственных проектов, перспектив государственной поддержки промышленности.Окно возможностейЗамминистра легкой промышленности и торговли Олег Бочаров на церемонии открытия выставки отметил, что несмотря на новые вызовы отрасль готова пройти через кризисные ситуации и считает сегодняшнее время для легкой промышленности моментом возможностей.Говоря о потенциале отрасли он подчеркнул, что за последний год прирост составил 10% и отметил поддержку государства, сообщив, что на сегодняшнем этапе предпринимаются все усилия для того, чтобы нормативные и законодательные акты не сдерживали усилий по ее развитию, облегчали и способствовали увеличению ее оборотов.Бочаров выразил уверенность, что во время деловой программы будет сформирован круг задач, которые Минпромторг поможет разрешить в сжатые сроки.Президент Российского союза предпринимателей текстильной и легкой промышленности (Союзлегпром) Андрей Разбродин во время открытия выставки сказал, что несмотря на все сложности выставка развивается и в нынешнем году увеличилась.Присутствующий на открытии выставки вице-президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) Владимир Падалко подчеркнул, что палата сделает все необходимое, чтобы представителям легкой промышленности было комфортно работать. Говоря о экспортном сотрудничестве, как пример он рассказал о сотрудничестве с Китаем, где у ТПП два больших представительства. Также он отметил, что Таджикистан, Узбекистан и Туркмения готовы помочь с поставкой сырья. Падалко отметил помощь правительства в поддержке отрасли как в целом, так и в отдельности для каждого конкретного потребителя.Неделя объединяет крупные выставочные экспозиции "ИНЛЕГМАШ-2022" и "ИНТЕРТКАНЬ-2022.Весна", а также масштабную деловую программу, включающую отраслевой форум легкой промышленности "Легпромфорум" и 2-ю Международную промышленную конференцию "ИНЛЕГМАШ". Мероприятия будут проходить параллельно на нескольких площадках в гибридном формате.Организаторами выставки выступают АО "Экспоцентр", Союзлегпром при поддержке Минпромторга РФ, ТПП и РСПП.
https://ria.ru/20220302/vystavki-1776103524.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экспоцентр, москва
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. В столичном Экспоцентре открылась выставка "Инлегмаш-2022" участниками которой стали крупнейшие производители текстильного оборудования из 13 стран мира, выставочный проект проходит в рамках "Российской недели текстильной и легкой промышленности" с 14 по 17 марта.
От выставки до деловой программы
"Сегодня Экспоцентр
открывает "Российскую неделю текстильной и легкой промышленности", которая включает в себя два крупных выставочных проекта "Инлегмаш-2022", который в 21-раз станет местом встречи производителей и поставщиков российских и мировых брендов оборудования, запчастей, комплектующих и расходных материалов для текстильной и легкой промышленности и "Интерткань"", - сказал на открытии выставки первый заместитель генерального директора АО "Экспоцентр" Сергей Селиванов.
Он рассказал, что на выставке "Инлегмаш- 2022" свыше 2 тысяч квадратных метров свои новинки представят компании из 13 стран мира - Австрии, Германии, Дании, России, Индии, Чехии и другие.
Гости познакомятся с новейшими технологическими разработками и оборудованием, а также смогут увидеть демонстрацию новейшей технологии компьютерного проектирования выкроек, цифровой печати на ткани и ее раскроя, а также пошива разработанных моделей готового платья. Все этапы производства объединены в единой информационной среде и будут работать, как слаженный механизм, благодаря системе управления АСУП. Во второй раз на выставке будет развернута текстильная мини фабрика Digital Factory, которая даст полное представление о цифровом производстве одежды.
Насыщенная деловая программа будет посвящена обсуждению стратегических задач и выработке мер, направленных на формирование нового промышленного потенциала легкой промышленности, модернизацию и инновационное обновление отрасли, поддержку эффективных производственных проектов, перспектив государственной поддержки промышленности.
Окно возможностей
Замминистра легкой промышленности и торговли Олег Бочаров на церемонии открытия выставки отметил, что несмотря на новые вызовы отрасль готова пройти через кризисные ситуации и считает сегодняшнее время для легкой промышленности моментом возможностей.
"Команда, которая способна к принятию оперативных решений в данных условиях очевидно увеличит свой бизнес, кто не справится - сократит свое присутствие на рынке. Минпромторг уделяет особое внимание текстильной и легкой промышленности и в отдельности конкретным предприятиям. В этот момент важно поддержать людей и отмечу, что у государства очень жесткая позиция в том, что все трудовые коллективы должны быть сохранены и сохранен потенциал присутствия предприятия на рынке", - сообщил Бочаров.
Говоря о потенциале отрасли он подчеркнул, что за последний год прирост составил 10% и отметил поддержку государства, сообщив, что на сегодняшнем этапе предпринимаются все усилия для того, чтобы нормативные и законодательные акты не сдерживали усилий по ее развитию, облегчали и способствовали увеличению ее оборотов.
Бочаров выразил уверенность, что во время деловой программы будет сформирован круг задач, которые Минпромторг
поможет разрешить в сжатые сроки.
Президент Российского союза предпринимателей текстильной и легкой промышленности (Союзлегпром) Андрей Разбродин
во время открытия выставки сказал, что несмотря на все сложности выставка развивается и в нынешнем году увеличилась.
"Выставка "Интерткань" посвящена ткани и в последнее время практически все ткани делаются на востоке. Лидерами являются Турция, Пакистан, Бангладеш, Китай, Индия и так далее. Несомненно, определённые ткани производятся в Европе, но их аналоги производятся также на востоке, в том числе в Узбекистане", - сообщил он.
Присутствующий на открытии выставки вице-президент Торгово-промышленной палаты (ТПП
) Владимир Падалко подчеркнул, что палата сделает все необходимое, чтобы представителям легкой промышленности было комфортно работать. Говоря о экспортном сотрудничестве, как пример он рассказал о сотрудничестве с Китаем, где у ТПП два больших представительства. Также он отметил, что Таджикистан, Узбекистан и Туркмения готовы помочь с поставкой сырья. Падалко отметил помощь правительства в поддержке отрасли как в целом, так и в отдельности для каждого конкретного потребителя.
Неделя объединяет крупные выставочные экспозиции "ИНЛЕГМАШ-2022" и "ИНТЕРТКАНЬ-2022.Весна", а также масштабную деловую программу, включающую отраслевой форум легкой промышленности "Легпромфорум" и 2-ю Международную промышленную конференцию "ИНЛЕГМАШ". Мероприятия будут проходить параллельно на нескольких площадках в гибридном формате.
Организаторами выставки выступают АО "Экспоцентр", Союзлегпром при поддержке Минпромторга РФ, ТПП и РСПП
.