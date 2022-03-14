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Русская церковь в Амстердаме решила разорвать отношения с РПЦ

Русская церковь в Амстердаме решила разорвать отношения с РПЦ - РИА Новости, 14.03.2022

Русская церковь в Амстердаме решила разорвать отношения с РПЦ

Русский православный приход святителя Николая Мирликийского в Амстердаме решил разорвать отношения с Московским патриархатом из-за событий на Украине. РИА Новости, 14.03.2022

2022-03-14T13:26

2022-03-14T13:26

2022-03-14T13:26

религия

бельгия

нидерланды

московский патриархат

константинопольский патриархат

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ПАРИЖ, 14 мар - РИА Новости. Русский православный приход святителя Николая Мирликийского в Амстердаме решил разорвать отношения с Московским патриархатом из-за событий на Украине.Ранее состоялось внеочередное заседание приходского совета из-за угрозы приходу и духовенству."Священнослужители прихода единогласно заявили, что для них стало невозможным осуществлять свое служение в составе Московского Патриархата и обеспечивать духовно безопасную обстановку для прихожан. В связи с этим они обратились к архиепископу Елисею с прошением о выдачи отпускной грамоты", - говорится в заявлении прихода.Отмечается, что священнослужители направили прошение митрополиту Бельгии, Нидерландов и Люксембурга Афинагору (Константинопольский патриархат) о принятии их в его епархию. Митрополит Афинагор выразил готовность рассмотреть прошение и запросить у архиепископа Елисея переход духовенства прихода под свой омофор."Приходской совет поддерживает данный шаг духовенства и рекомендует членам прихода последовать за духовенством. Это предложение будет представлено на рассмотрение внеочередного Общего собрания прихода 26 марта", - добавили в общине.

https://ria.ru/20220305/rpts-1776517094.html

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бельгия, нидерланды, московский патриархат, константинопольский патриархат