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Русская церковь в Амстердаме решила разорвать отношения с РПЦ - РИА Новости, 14.03.2022
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Религия
https://ria.ru/20220314/vykhod-1778052086.html
Русская церковь в Амстердаме решила разорвать отношения с РПЦ
Русская церковь в Амстердаме решила разорвать отношения с РПЦ - РИА Новости, 14.03.2022
Русская церковь в Амстердаме решила разорвать отношения с РПЦ
Русский православный приход святителя Николая Мирликийского в Амстердаме решил разорвать отношения с Московским патриархатом из-за событий на Украине. РИА Новости, 14.03.2022
2022-03-14T13:26
2022-03-14T13:26
религия
бельгия
нидерланды
московский патриархат
константинопольский патриархат
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ПАРИЖ, 14 мар - РИА Новости. Русский православный приход святителя Николая Мирликийского в Амстердаме решил разорвать отношения с Московским патриархатом из-за событий на Украине.Ранее состоялось внеочередное заседание приходского совета из-за угрозы приходу и духовенству."Священнослужители прихода единогласно заявили, что для них стало невозможным осуществлять свое служение в составе Московского Патриархата и обеспечивать духовно безопасную обстановку для прихожан. В связи с этим они обратились к архиепископу Елисею с прошением о выдачи отпускной грамоты", - говорится в заявлении прихода.Отмечается, что священнослужители направили прошение митрополиту Бельгии, Нидерландов и Люксембурга Афинагору (Константинопольский патриархат) о принятии их в его епархию. Митрополит Афинагор выразил готовность рассмотреть прошение и запросить у архиепископа Елисея переход духовенства прихода под свой омофор."Приходской совет поддерживает данный шаг духовенства и рекомендует членам прихода последовать за духовенством. Это предложение будет представлено на рассмотрение внеочередного Общего собрания прихода 26 марта", - добавили в общине.
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бельгия, нидерланды, московский патриархат, константинопольский патриархат
13:26 14.03.2022
 
Русская церковь в Амстердаме решила разорвать отношения с РПЦ

Православный приход в Амстердаме решил выйти из Московского патриархата

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкГорода мира. Амстердам
Города мира. Амстердам - РИА Новости, 1920, 14.03.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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ПАРИЖ, 14 мар - РИА Новости. Русский православный приход святителя Николая Мирликийского в Амстердаме решил разорвать отношения с Московским патриархатом из-за событий на Украине.
Ранее состоялось внеочередное заседание приходского совета из-за угрозы приходу и духовенству.
"Священнослужители прихода единогласно заявили, что для них стало невозможным осуществлять свое служение в составе Московского Патриархата и обеспечивать духовно безопасную обстановку для прихожан. В связи с этим они обратились к архиепископу Елисею с прошением о выдачи отпускной грамоты", - говорится в заявлении прихода.
Отмечается, что священнослужители направили прошение митрополиту Бельгии, Нидерландов и Люксембурга Афинагору (Константинопольский патриархат) о принятии их в его епархию. Митрополит Афинагор выразил готовность рассмотреть прошение и запросить у архиепископа Елисея переход духовенства прихода под свой омофор.
"Приходской совет поддерживает данный шаг духовенства и рекомендует членам прихода последовать за духовенством. Это предложение будет представлено на рассмотрение внеочередного Общего собрания прихода 26 марта", - добавили в общине.
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