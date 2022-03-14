Рейтинг@Mail.ru
Премьер Белоруссии встретится в Москве с Мишустиным - РИА Новости, 14.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220314/vstrecha-1778009299.html
Премьер Белоруссии встретится в Москве с Мишустиным
Премьер Белоруссии встретится в Москве с Мишустиным - РИА Новости, 14.03.2022
Премьер Белоруссии встретится в Москве с Мишустиным
Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко встретится в понедельник днем в Москве с российским коллегой Михаилом Мишустиным, сообщила пресс-служба белорусского РИА Новости, 14.03.2022
2022-03-14T10:47
2022-03-14T11:02
михаил мишустин
роман головченко
в мире
россия
белоруссия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/1c/1734529510_0:0:2826:1591_1920x0_80_0_0_d6b1fc1609db6fb0055937b8e088068b.jpg
МИНСК, 14 мар – РИА Новости. Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко встретится в понедельник днем в Москве с российским коллегой Михаилом Мишустиным, сообщила пресс-служба белорусского правительства."Сегодня в 15.00 (совпадает с мск) в Доме Правительства Российской Федерации состоится встреча Романа Головченко с российским коллегой Михаилом Мишустиным. Стороны обсудят актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, а также ход реализации интеграционных документов", - говорится в сообщении пресс-службы в Telegram-канале белорусского правительства. Отмечается, что белорусская правительственная делегация "вот-вот вылетит на переговоры в Москву".Ранее переговоры в понедельник белорусской и российской правительственных делегаций анонсировала пресс-секретарь белорусского президента Наталья Эйсмонт. После прошедших на прошлой неделе переговоров президентов Белоруссии и России Александра Лукашенко и Владимира Путина она заявила, что в развитие договоренностей глав государств в понедельник переговоры в Москве проведут правительственные делегации и выработают конкретные решения по всем обсуждавшимся вопросам.В целом по итогам переговоров президентов она рассказала, что "Россия пошла на серьезнейшие и беспрецедентные шаги по поддержке экономики нашей страны". Стороны договорились о поставках Минску современных образцов военной техники, согласовали шаги по взаимной поддержке в связи с западными санкциями, в том числе по ценам на энергоносители, обсудили кооперацию в промышленности, а также в финансовой сфере достигли взаимовыгодных договоренностей.
https://ria.ru/20220311/sanktsii-1777773014.html
https://ria.ru/20220305/produkty-1776817910.html
россия
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/1c/1734529510_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_fa29095639ea7b7ba5d3626717c56f3d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
михаил мишустин, роман головченко, в мире, россия, белоруссия
10:47 14.03.2022 (обновлено: 11:02 14.03.2022)
 
Премьер Белоруссии встретится в Москве с Мишустиным

Пресс-служба премьера Белоруссии Головченко анонсировала его встречу в Москве с Мишустиным

© POOL / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин и премьер-министр Белоруссии Роман Головченко
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и премьер-министр Белоруссии Роман Головченко
© POOL
Перейти в фотобанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и премьер-министр Белоруссии Роман Головченко
Читать ria.ru в
МИНСК, 14 мар – РИА Новости. Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко встретится в понедельник днем в Москве с российским коллегой Михаилом Мишустиным, сообщила пресс-служба белорусского правительства.
"Сегодня в 15.00 (совпадает с мск) в Доме Правительства Российской Федерации состоится встреча Романа Головченко с российским коллегой Михаилом Мишустиным. Стороны обсудят актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, а также ход реализации интеграционных документов", - говорится в сообщении пресс-службы в Telegram-канале белорусского правительства. Отмечается, что белорусская правительственная делегация "вот-вот вылетит на переговоры в Москву".
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
11 марта, 23:06
Путин и Лукашенко согласовали шаги по противодействию санкциям Запада
Ранее переговоры в понедельник белорусской и российской правительственных делегаций анонсировала пресс-секретарь белорусского президента Наталья Эйсмонт. После прошедших на прошлой неделе переговоров президентов Белоруссии и России Александра Лукашенко и Владимира Путина она заявила, что в развитие договоренностей глав государств в понедельник переговоры в Москве проведут правительственные делегации и выработают конкретные решения по всем обсуждавшимся вопросам.
В целом по итогам переговоров президентов она рассказала, что "Россия пошла на серьезнейшие и беспрецедентные шаги по поддержке экономики нашей страны". Стороны договорились о поставках Минску современных образцов военной техники, согласовали шаги по взаимной поддержке в связи с западными санкциями, в том числе по ценам на энергоносители, обсудили кооперацию в промышленности, а также в финансовой сфере достигли взаимовыгодных договоренностей.
Выставка-ярмарка Беларусь-Россия на ВВЦ-2012 - РИА Новости, 1920, 05.03.2022
5 марта, 18:56Парламентское Собрание Союза Беларуси и России
Россия разрешила ввоз молочных и мясных продуктов из Белоруссии
 
Михаил МишустинРоман ГоловченкоВ миреРоссияБелоруссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала