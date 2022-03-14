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Премьер Белоруссии встретится в Москве с Мишустиным

Премьер Белоруссии встретится в Москве с Мишустиным - РИА Новости, 14.03.2022

Премьер Белоруссии встретится в Москве с Мишустиным

Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко встретится в понедельник днем в Москве с российским коллегой Михаилом Мишустиным, сообщила пресс-служба белорусского РИА Новости, 14.03.2022

2022-03-14T10:47

2022-03-14T10:47

2022-03-14T11:02

михаил мишустин

роман головченко

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белоруссия

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МИНСК, 14 мар – РИА Новости. Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко встретится в понедельник днем в Москве с российским коллегой Михаилом Мишустиным, сообщила пресс-служба белорусского правительства."Сегодня в 15.00 (совпадает с мск) в Доме Правительства Российской Федерации состоится встреча Романа Головченко с российским коллегой Михаилом Мишустиным. Стороны обсудят актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, а также ход реализации интеграционных документов", - говорится в сообщении пресс-службы в Telegram-канале белорусского правительства. Отмечается, что белорусская правительственная делегация "вот-вот вылетит на переговоры в Москву".Ранее переговоры в понедельник белорусской и российской правительственных делегаций анонсировала пресс-секретарь белорусского президента Наталья Эйсмонт. После прошедших на прошлой неделе переговоров президентов Белоруссии и России Александра Лукашенко и Владимира Путина она заявила, что в развитие договоренностей глав государств в понедельник переговоры в Москве проведут правительственные делегации и выработают конкретные решения по всем обсуждавшимся вопросам.В целом по итогам переговоров президентов она рассказала, что "Россия пошла на серьезнейшие и беспрецедентные шаги по поддержке экономики нашей страны". Стороны договорились о поставках Минску современных образцов военной техники, согласовали шаги по взаимной поддержке в связи с западными санкциями, в том числе по ценам на энергоносители, обсудили кооперацию в промышленности, а также в финансовой сфере достигли взаимовыгодных договоренностей.

https://ria.ru/20220311/sanktsii-1777773014.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

михаил мишустин, роман головченко, в мире, россия, белоруссия