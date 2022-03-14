10:47 14.03.2022 (обновлено: 11:02 14.03.2022)
Премьер Белоруссии встретится в Москве с Мишустиным
Пресс-служба премьера Белоруссии Головченко анонсировала его встречу в Москве с Мишустиным
© POOL / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин и премьер-министр Белоруссии Роман Головченко
© POOL
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и премьер-министр Белоруссии Роман Головченко
МИНСК, 14 мар – РИА Новости. Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко встретится в понедельник днем в Москве с российским коллегой Михаилом Мишустиным, сообщила пресс-служба белорусского правительства.
"Сегодня в 15.00 (совпадает с мск) в Доме Правительства Российской Федерации состоится встреча Романа Головченко с российским коллегой Михаилом Мишустиным. Стороны обсудят актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, а также ход реализации интеграционных документов", - говорится в сообщении пресс-службы в Telegram-канале белорусского правительства. Отмечается, что белорусская правительственная делегация "вот-вот вылетит на переговоры в Москву".
Ранее переговоры в понедельник белорусской и российской правительственных делегаций анонсировала пресс-секретарь белорусского президента Наталья Эйсмонт. После прошедших на прошлой неделе переговоров президентов Белоруссии и России Александра Лукашенко и Владимира Путина она заявила, что в развитие договоренностей глав государств в понедельник переговоры в Москве проведут правительственные делегации и выработают конкретные решения по всем обсуждавшимся вопросам.
В целом по итогам переговоров президентов она рассказала, что "Россия пошла на серьезнейшие и беспрецедентные шаги по поддержке экономики нашей страны". Стороны договорились о поставках Минску современных образцов военной техники, согласовали шаги по взаимной поддержке в связи с западными санкциями, в том числе по ценам на энергоносители, обсудили кооперацию в промышленности, а также в финансовой сфере достигли взаимовыгодных договоренностей.