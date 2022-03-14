https://ria.ru/20220314/voron-1778077179.html

Международный кинофестиваль "Золотой ворон" на Чукотке перенесли на осень

Международный кинофестиваль "Золотой ворон" на Чукотке перенесли на осень - РИА Новости, 14.03.2022

Международный кинофестиваль "Золотой ворон" на Чукотке перенесли на осень

VI Арктический международный кинофестиваль "Золотой ворон" на Чукотке перенесен на осень, сообщает правительство региона. РИА Новости, 14.03.2022

2022-03-14T14:56

2022-03-14T14:56

2022-03-14T14:56

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ВЛАДИВОСТОК, 14 мар – РИА Новости. VI Арктический международный кинофестиваль "Золотой ворон" на Чукотке перенесен на осень, сообщает правительство региона.Отмечается, что главная цель "Золотого ворона" – с помощью культуры и искусства объединять народы и страны Арктики.Смотр должен был пройти с 11 по 24 апреля."Золотой ворон" — один из крупнейших кинофестивалей, проходящих на территории Крайнего Севера России. Победителей конкурсных программ определяют зрители и жюри. Главный приз "Золотого ворона" в виде парящего ворона-демиурга каждый год создает из клыка моржа мастер косторезного дела. В конкурсе ежегодно участвуют работы из Болгарии, Франции, Канады, Германии, Швейцарии, США, Китая, Южной Кореи, Финляндии и России.

https://ria.ru/20220311/festival-1777682236.html

чукотка

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, кино и сериалы, чукотка