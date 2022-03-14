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Международный кинофестиваль "Золотой ворон" на Чукотке перенесли на осень - РИА Новости, 14.03.2022
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Культура
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Международный кинофестиваль "Золотой ворон" на Чукотке перенесли на осень
Международный кинофестиваль "Золотой ворон" на Чукотке перенесли на осень - РИА Новости, 14.03.2022
Международный кинофестиваль "Золотой ворон" на Чукотке перенесли на осень
VI Арктический международный кинофестиваль "Золотой ворон" на Чукотке перенесен на осень, сообщает правительство региона. РИА Новости, 14.03.2022
2022-03-14T14:56
2022-03-14T14:56
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ВЛАДИВОСТОК, 14 мар – РИА Новости. VI Арктический международный кинофестиваль "Золотой ворон" на Чукотке перенесен на осень, сообщает правительство региона.Отмечается, что главная цель "Золотого ворона" – с помощью культуры и искусства объединять народы и страны Арктики.Смотр должен был пройти с 11 по 24 апреля."Золотой ворон" — один из крупнейших кинофестивалей, проходящих на территории Крайнего Севера России. Победителей конкурсных программ определяют зрители и жюри. Главный приз "Золотого ворона" в виде парящего ворона-демиурга каждый год создает из клыка моржа мастер косторезного дела. В конкурсе ежегодно участвуют работы из Болгарии, Франции, Канады, Германии, Швейцарии, США, Китая, Южной Кореи, Финляндии и России.
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новости культуры, кино и сериалы, чукотка
14:56 14.03.2022
 
Международный кинофестиваль "Золотой ворон" на Чукотке перенесли на осень

VI Арктический международный кинофестиваль "Золотой ворон" на Чукотке перенесен на осень

© Фото : Центр развития и поддержки культурных проектов "Золотой ворон"Буклет международного кинофестиваля "Золотой ворон"
Буклет международного кинофестиваля Золотой ворон - РИА Новости, 1920, 14.03.2022
© Фото : Центр развития и поддержки культурных проектов "Золотой ворон"
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ВЛАДИВОСТОК, 14 мар – РИА Новости. VI Арктический международный кинофестиваль "Золотой ворон" на Чукотке перенесен на осень, сообщает правительство региона.
"Пока о конкретной дате речи не идет, все будет зависеть от ситуации в мире и с международными авиаперевозками. Со слов руководителя фестиваля Филиппа Абрютина, участники из стран Арктики вынуждены отказаться от участия из-за политического давления", — говорится в сообщении.
Отмечается, что главная цель "Золотого ворона" – с помощью культуры и искусства объединять народы и страны Арктики.
Смотр должен был пройти с 11 по 24 апреля.
"Золотой ворон" — один из крупнейших кинофестивалей, проходящих на территории Крайнего Севера России. Победителей конкурсных программ определяют зрители и жюри. Главный приз "Золотого ворона" в виде парящего ворона-демиурга каждый год создает из клыка моржа мастер косторезного дела. В конкурсе ежегодно участвуют работы из Болгарии, Франции, Канады, Германии, Швейцарии, США, Китая, Южной Кореи, Финляндии и России.
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