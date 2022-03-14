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Житель Красноярска наряжался мамой с коляской и обворовывал магазины - РИА Новости, 14.03.2022
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Житель Красноярска наряжался мамой с коляской и обворовывал магазины
Житель Красноярска наряжался мамой с коляской и обворовывал магазины - РИА Новости, 14.03.2022
Житель Красноярска наряжался мамой с коляской и обворовывал магазины
Полиция в Красноярске задержала подозреваемого в кражах из магазинов, который рассказал, что для совершения задуманного переодевался женщиной с детской... РИА Новости, 14.03.2022
2022-03-14T09:29
2022-03-14T09:29
происшествия
красноярск
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КРАСНОЯРСК, 14 мар - РИА Новости. Полиция в Красноярске задержала подозреваемого в кражах из магазинов, который рассказал, что для совершения задуманного переодевался женщиной с детской коляской, сообщает краевой главк МВД.По его данным, в полицию с заявлением о краже обратились представители магазинов детских товаров.Пр осмотре видеозаписей с камер наблюдения было установлено, что к преступлениям причастна неизвестная женщина, которая ходила по торговому залу, складывала в детскую коляску детские игрушки и покидала магазин. Аналогичная видеозапись была изъята из супермаркета, где женщина сложила в коляску 33 бутылки коньяка и продукты."При проведении оперативно-розыскных мероприятий, полицейские выяснили, что роль злоумышленницы сыграл 21-летний мужчина. Он признался в содеянном и пояснил, что увидел в одном из фильмов, как герои для совершения преступления переодевались в женскую одежду, и решил попробовать такой способ. Для изменения своей внешности мужчина приобрел парик, женскую одежду и детскую коляску. Общий ущерб составил 164 тысячи рублей", - говорится в сообщении.В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело о краже.
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происшествия, красноярск
09:29 14.03.2022
 
Житель Красноярска наряжался мамой с коляской и обворовывал магазины

В Красноярске задержали мужчину, который совершал кражи в образе женщины с коляской

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 14.03.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Полиция
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КРАСНОЯРСК, 14 мар - РИА Новости. Полиция в Красноярске задержала подозреваемого в кражах из магазинов, который рассказал, что для совершения задуманного переодевался женщиной с детской коляской, сообщает краевой главк МВД.
По его данным, в полицию с заявлением о краже обратились представители магазинов детских товаров.
Пр осмотре видеозаписей с камер наблюдения было установлено, что к преступлениям причастна неизвестная женщина, которая ходила по торговому залу, складывала в детскую коляску детские игрушки и покидала магазин. Аналогичная видеозапись была изъята из супермаркета, где женщина сложила в коляску 33 бутылки коньяка и продукты.
"При проведении оперативно-розыскных мероприятий, полицейские выяснили, что роль злоумышленницы сыграл 21-летний мужчина. Он признался в содеянном и пояснил, что увидел в одном из фильмов, как герои для совершения преступления переодевались в женскую одежду, и решил попробовать такой способ. Для изменения своей внешности мужчина приобрел парик, женскую одежду и детскую коляску. Общий ущерб составил 164 тысячи рублей", - говорится в сообщении.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело о краже.
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