https://ria.ru/20220314/vor-1777995039.html

Житель Красноярска наряжался мамой с коляской и обворовывал магазины

Житель Красноярска наряжался мамой с коляской и обворовывал магазины - РИА Новости, 14.03.2022

Житель Красноярска наряжался мамой с коляской и обворовывал магазины

Полиция в Красноярске задержала подозреваемого в кражах из магазинов, который рассказал, что для совершения задуманного переодевался женщиной с детской... РИА Новости, 14.03.2022

2022-03-14T09:29

2022-03-14T09:29

2022-03-14T09:29

происшествия

красноярск

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КРАСНОЯРСК, 14 мар - РИА Новости. Полиция в Красноярске задержала подозреваемого в кражах из магазинов, который рассказал, что для совершения задуманного переодевался женщиной с детской коляской, сообщает краевой главк МВД.По его данным, в полицию с заявлением о краже обратились представители магазинов детских товаров.Пр осмотре видеозаписей с камер наблюдения было установлено, что к преступлениям причастна неизвестная женщина, которая ходила по торговому залу, складывала в детскую коляску детские игрушки и покидала магазин. Аналогичная видеозапись была изъята из супермаркета, где женщина сложила в коляску 33 бутылки коньяка и продукты."При проведении оперативно-розыскных мероприятий, полицейские выяснили, что роль злоумышленницы сыграл 21-летний мужчина. Он признался в содеянном и пояснил, что увидел в одном из фильмов, как герои для совершения преступления переодевались в женскую одежду, и решил попробовать такой способ. Для изменения своей внешности мужчина приобрел парик, женскую одежду и детскую коляску. Общий ущерб составил 164 тысячи рублей", - говорится в сообщении.В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело о краже.

https://ria.ru/20220314/ubiystvo-1777977419.html

красноярск

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2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, красноярск