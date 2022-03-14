https://ria.ru/20220314/voennye-1778154796.html
На сторону ДНР перешли 170 украинских военных
На сторону ДНР перешли 170 украинских военных - РИА Новости, 14.03.2022
На сторону ДНР перешли 170 украинских военных
Народная милиция Донецкой народной республики заявила, что с начала спецоперации на сторону ДНР добровольно перешли 170 украинских военных, 20 из них находятся... РИА Новости, 14.03.2022
2022-03-14T20:23
2022-03-14T20:23
2022-03-14T20:23
обострение ситуации в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 14 мар - РИА Новости. Народная милиция Донецкой народной республики заявила, что с начала спецоперации на сторону ДНР добровольно перешли 170 украинских военных, 20 из них находятся в медучреждениях.Отмечается, что госпитализированным украинским военным оказывается квалифицированная медицинская помощь."Рекомендуем последовать их примеру и сохранить себе жизнь. Всем добровольно сложившим оружие гарантируется гуманное отношение, медицинская помощь, еда, а также звонок домой", - говорится в заявлении.В понедельник добровольно сложили оружие трое военных 54-й механизированной бригады войск Украины.
https://ria.ru/20220313/ukraina-1777953151.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, днр, донбасс
На сторону ДНР перешли 170 украинских военных
Народная милиция: на сторону ДНР с начала спецоперации перешли 170 украинских военных