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На сторону ДНР перешли 170 украинских военных - РИА Новости, 14.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220314/voennye-1778154796.html
На сторону ДНР перешли 170 украинских военных
На сторону ДНР перешли 170 украинских военных - РИА Новости, 14.03.2022
На сторону ДНР перешли 170 украинских военных
Народная милиция Донецкой народной республики заявила, что с начала спецоперации на сторону ДНР добровольно перешли 170 украинских военных, 20 из них находятся... РИА Новости, 14.03.2022
2022-03-14T20:23
2022-03-14T20:23
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
днр
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ДОНЕЦК, 14 мар - РИА Новости. Народная милиция Донецкой народной республики заявила, что с начала спецоперации на сторону ДНР добровольно перешли 170 украинских военных, 20 из них находятся в медучреждениях.Отмечается, что госпитализированным украинским военным оказывается квалифицированная медицинская помощь."Рекомендуем последовать их примеру и сохранить себе жизнь. Всем добровольно сложившим оружие гарантируется гуманное отношение, медицинская помощь, еда, а также звонок домой", - говорится в заявлении.В понедельник добровольно сложили оружие трое военных 54-й механизированной бригады войск Украины.
https://ria.ru/20220313/ukraina-1777953151.html
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в мире, украина, днр, донбасс
20:23 14.03.2022
 
На сторону ДНР перешли 170 украинских военных

Народная милиция: на сторону ДНР с начала спецоперации перешли 170 украинских военных

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкСдавшиеся военнослужащие Украины
Сдавшиеся военнослужащие Украины - РИА Новости, 1920, 14.03.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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Сдавшиеся военнослужащие Украины. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 14 мар - РИА Новости. Народная милиция Донецкой народной республики заявила, что с начала спецоперации на сторону ДНР добровольно перешли 170 украинских военных, 20 из них находятся в медучреждениях.
Отмечается, что госпитализированным украинским военным оказывается квалифицированная медицинская помощь.
"Рекомендуем последовать их примеру и сохранить себе жизнь. Всем добровольно сложившим оружие гарантируется гуманное отношение, медицинская помощь, еда, а также звонок домой", - говорится в заявлении.
В понедельник добровольно сложили оружие трое военных 54-й механизированной бригады войск Украины.
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