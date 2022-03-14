https://ria.ru/20220314/voennye-1778154796.html

На сторону ДНР перешли 170 украинских военных

На сторону ДНР перешли 170 украинских военных - РИА Новости, 14.03.2022

На сторону ДНР перешли 170 украинских военных

Народная милиция Донецкой народной республики заявила, что с начала спецоперации на сторону ДНР добровольно перешли 170 украинских военных, 20 из них находятся... РИА Новости, 14.03.2022

2022-03-14T20:23

2022-03-14T20:23

2022-03-14T20:23

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ДОНЕЦК, 14 мар - РИА Новости. Народная милиция Донецкой народной республики заявила, что с начала спецоперации на сторону ДНР добровольно перешли 170 украинских военных, 20 из них находятся в медучреждениях.Отмечается, что госпитализированным украинским военным оказывается квалифицированная медицинская помощь."Рекомендуем последовать их примеру и сохранить себе жизнь. Всем добровольно сложившим оружие гарантируется гуманное отношение, медицинская помощь, еда, а также звонок домой", - говорится в заявлении.В понедельник добровольно сложили оружие трое военных 54-й механизированной бригады войск Украины.

https://ria.ru/20220313/ukraina-1777953151.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, днр, донбасс