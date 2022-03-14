https://ria.ru/20220314/vkontakte-1778051172.html
"ВКонтакте" запустила приложение по переносу в соцсеть фото из Instagram
"ВКонтакте" запустила приложение по переносу в соцсеть фото из Instagram - РИА Новости, 14.03.2022
"ВКонтакте" запустила приложение по переносу в соцсеть фото из Instagram
"Вконтакте" запустила приложение, позволяющее перенести в социальную сеть фотографии и видео из заблокированного на территории России Instagram, материалы... РИА Новости, 14.03.2022
2022-03-14T13:21
2022-03-14T13:21
2022-03-14T13:31
общество
россия
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
технологии
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. "Вконтакте" запустила приложение, позволяющее перенести в социальную сеть фотографии и видео из заблокированного на территории России Instagram, материалы попадут в закрытый альбом, сообщила компания."ВКонтакте" запустила специальное приложение Instagram Manager, которое позволяет перенести в социальную сеть все фотографии и видео из Instagram в несколько кликов", - говорится в сообщении.В компании уточнили, что для переноса фотографий с описаниями в приложении необходимо указать имя пользователя в Instagram или ссылку на аккаунт. Материалы попадут в закрытый альбом "Instagram", но у пользователя будет возможность изменить приватность в любой момент."Кроме того, в приложении есть краткая инструкция, как скачать из Instagram архив. С его помощью можно сохранять "ВКонтакте" еще и видео (в раздел "Видео"), а также короткие вертикальные видео Reels (в раздел "Клипы"). Все перенесенные материалы будут приватны", - добавили во "Вконтакте".При этом, по сообщению соцсети, скачиваться будут только данные, находящиеся в открытом доступе, пароль для переноса вводить не нужно.Доступ к социальной сети Instagram на территории России был ограничен Роскомнадзором по требованию Генеральной прокуратуры РФ из-за призывов к насилию в отношении россиян. Ограничение вступило в силу с 14 марта.
https://radiosputnik.ria.ru/20220314/vk-1778017872.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), технологии
13:21 14.03.2022 (обновлено: 13:31 14.03.2022)
"ВКонтакте" запустила приложение по переносу в соцсеть фото из Instagram
"Вконтакте" запустила приложение по переносу в соцсеть фото и видео из Instagram
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости.
"Вконтакте" запустила приложение, позволяющее перенести в социальную сеть фотографии и видео из заблокированного на территории России Instagram, материалы попадут в закрытый альбом, сообщила
компания.
"ВКонтакте" запустила специальное приложение Instagram Manager, которое позволяет перенести в социальную сеть все фотографии и видео из Instagram в несколько кликов", - говорится в сообщении.
В компании уточнили, что для переноса фотографий с описаниями в приложении необходимо указать имя пользователя в Instagram или ссылку на аккаунт. Материалы попадут в закрытый альбом "Instagram", но у пользователя будет возможность изменить приватность в любой момент.
"Кроме того, в приложении есть краткая инструкция, как скачать из Instagram архив. С его помощью можно сохранять "ВКонтакте" еще и видео (в раздел "Видео"), а также короткие вертикальные видео Reels (в раздел "Клипы"). Все перенесенные материалы будут приватны", - добавили во "Вконтакте".
При этом, по сообщению соцсети, скачиваться будут только данные, находящиеся в открытом доступе, пароль для переноса вводить не нужно.
Доступ к социальной сети Instagram на территории России
был ограничен Роскомнадзором
по требованию Генеральной прокуратуры РФ из-за призывов к насилию в отношении россиян. Ограничение вступило в силу с 14 марта.