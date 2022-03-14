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Российские банки предлагают вклады в китайских юанях и валютах стран СНГ
Российские банки предлагают вклады в китайских юанях и валютах стран СНГ - РИА Новости, 14.03.2022
Российские банки предлагают вклады в китайских юанях и валютах стран СНГ
Российские банки позволяют своим клиентам открыть вклады в валютах тех стран, которые не вводили ограничения против России, так, есть возможность открыть... РИА Новости, 14.03.2022
2022-03-14T06:11
2022-03-14T06:21
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Российские банки позволяют своим клиентам открыть вклады в валютах тех стран, которые не вводили ограничения против России, так, есть возможность открыть депозит в китайских юанях, валютах стран СНГ и других, выяснили РИА Новости, изучив сайты кредитных организаций.Ранее стало известно, что Альфа-банк запускает возможность открыть счет в юанях через мобильное приложение. Вклад в китайской валюте от 100 юаней предлагают открыть и ВТБ, максимальная ставка составит 8% годовых, оформить его также можно через мобильное приложение.Банк "Солидарность" позволяет клиентам открыть счета в китайской валюте на сумму от 500 или от 20 000 юаней. Кроме того, вклад в юанях можно открыть в АТБ, банке "Приморье", "ББР банке"."Тинькофф банк" предлагает вклады не только в юанях, но и азербайджанских манатах, белорусских рублях, казахских тенге, дирхамах (валюта ОАЭ), турецких лирах, индийских рупиях, армянских драмах, гонконгских долларах и других. В "Сити банке" можно открыть мультивалютную карту, к которой будут привязаны счета в нескольких валютах, в том числе в южноафриканских рэндах и гонконгских долларах.В то же время, некоторые кредитные организации, хотя еще и не предлагают вкладов в непривычных валютах, но собираются это сделать. Так, банк "Дом.РФ" в ближайшее время собирается запустить текущие и накопительные счета в китайских юанях, которые уже доступны клиентам Private Banking. Также банк планирует начать использовать армянские драмы, бразильский реал, дирхамы ОАЭ, казахстанский тенге и другие валюты.ЦБ РФ с 9 марта по 9 сентября 2022 года ввел временный порядок операций с наличной валютой. Так, все средства клиентов на валютных счетах или вкладах сохранены и учтены в валюте вклада, клиент может снять до 10 тысяч долларов США в наличной валюте, а остальные средства – в рублях по рыночному курсу на день выдачи. При этом банки не будут в течение срока действия временного порядка продавать наличную валюту гражданам. Поменять наличную валюту на рубли можно будет в любой момент и в любом объеме.Граждане смогут открывать и новые валютные счета и вклады, но снять с них средства, пока действует временный порядок операций с наличной валютой, можно будет в рублях по рыночному курсу на день выдачи.
https://ria.ru/20220310/vklad-1777383819.html
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РИА Новости
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экономика, россия, центральный банк рф (цб рф)
06:11 14.03.2022 (обновлено: 06:21 14.03.2022)
 
Российские банки предлагают вклады в китайских юанях и валютах стран СНГ

Российские банки предлагают вклады в китайских юанях, казахских тенге, дирхамах и рупиях

© РИА Новости / Александр Демьянчук / Перейти в фотобанкЮани
Юани - РИА Новости, 1920, 14.03.2022
© РИА Новости / Александр Демьянчук
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Российские банки позволяют своим клиентам открыть вклады в валютах тех стран, которые не вводили ограничения против России, так, есть возможность открыть депозит в китайских юанях, валютах стран СНГ и других, выяснили РИА Новости, изучив сайты кредитных организаций.
Ранее стало известно, что Альфа-банк запускает возможность открыть счет в юанях через мобильное приложение. Вклад в китайской валюте от 100 юаней предлагают открыть и ВТБ, максимальная ставка составит 8% годовых, оформить его также можно через мобильное приложение.
Банк "Солидарность" позволяет клиентам открыть счета в китайской валюте на сумму от 500 или от 20 000 юаней. Кроме того, вклад в юанях можно открыть в АТБ, банке "Приморье", "ББР банке".
"Тинькофф банк" предлагает вклады не только в юанях, но и азербайджанских манатах, белорусских рублях, казахских тенге, дирхамах (валюта ОАЭ), турецких лирах, индийских рупиях, армянских драмах, гонконгских долларах и других. В "Сити банке" можно открыть мультивалютную карту, к которой будут привязаны счета в нескольких валютах, в том числе в южноафриканских рэндах и гонконгских долларах.
Денежные купюры. - РИА Новости, 1920, 10.03.2022
10 марта, 03:15
Россиянам объяснили, что будет с валютными вкладами
В то же время, некоторые кредитные организации, хотя еще и не предлагают вкладов в непривычных валютах, но собираются это сделать. Так, банк "Дом.РФ" в ближайшее время собирается запустить текущие и накопительные счета в китайских юанях, которые уже доступны клиентам Private Banking. Также банк планирует начать использовать армянские драмы, бразильский реал, дирхамы ОАЭ, казахстанский тенге и другие валюты.
ЦБ РФ с 9 марта по 9 сентября 2022 года ввел временный порядок операций с наличной валютой. Так, все средства клиентов на валютных счетах или вкладах сохранены и учтены в валюте вклада, клиент может снять до 10 тысяч долларов США в наличной валюте, а остальные средства – в рублях по рыночному курсу на день выдачи. При этом банки не будут в течение срока действия временного порядка продавать наличную валюту гражданам. Поменять наличную валюту на рубли можно будет в любой момент и в любом объеме.
Граждане смогут открывать и новые валютные счета и вклады, но снять с них средства, пока действует временный порядок операций с наличной валютой, можно будет в рублях по рыночному курсу на день выдачи.
Дом правительства Российской Федерации в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2022
9 марта, 14:39
Правительство предложило освободить граждан с большими вкладами от НДФЛ
 
ЭкономикаРоссияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
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