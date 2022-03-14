https://ria.ru/20220314/vklady-1777981803.html

Российские банки предлагают вклады в китайских юанях и валютах стран СНГ

Российские банки предлагают вклады в китайских юанях и валютах стран СНГ - РИА Новости, 14.03.2022

Российские банки предлагают вклады в китайских юанях и валютах стран СНГ

Российские банки позволяют своим клиентам открыть вклады в валютах тех стран, которые не вводили ограничения против России, так, есть возможность открыть... РИА Новости, 14.03.2022

2022-03-14T06:11

2022-03-14T06:11

2022-03-14T06:21

экономика

россия

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Российские банки позволяют своим клиентам открыть вклады в валютах тех стран, которые не вводили ограничения против России, так, есть возможность открыть депозит в китайских юанях, валютах стран СНГ и других, выяснили РИА Новости, изучив сайты кредитных организаций.Ранее стало известно, что Альфа-банк запускает возможность открыть счет в юанях через мобильное приложение. Вклад в китайской валюте от 100 юаней предлагают открыть и ВТБ, максимальная ставка составит 8% годовых, оформить его также можно через мобильное приложение.Банк "Солидарность" позволяет клиентам открыть счета в китайской валюте на сумму от 500 или от 20 000 юаней. Кроме того, вклад в юанях можно открыть в АТБ, банке "Приморье", "ББР банке"."Тинькофф банк" предлагает вклады не только в юанях, но и азербайджанских манатах, белорусских рублях, казахских тенге, дирхамах (валюта ОАЭ), турецких лирах, индийских рупиях, армянских драмах, гонконгских долларах и других. В "Сити банке" можно открыть мультивалютную карту, к которой будут привязаны счета в нескольких валютах, в том числе в южноафриканских рэндах и гонконгских долларах.В то же время, некоторые кредитные организации, хотя еще и не предлагают вкладов в непривычных валютах, но собираются это сделать. Так, банк "Дом.РФ" в ближайшее время собирается запустить текущие и накопительные счета в китайских юанях, которые уже доступны клиентам Private Banking. Также банк планирует начать использовать армянские драмы, бразильский реал, дирхамы ОАЭ, казахстанский тенге и другие валюты.ЦБ РФ с 9 марта по 9 сентября 2022 года ввел временный порядок операций с наличной валютой. Так, все средства клиентов на валютных счетах или вкладах сохранены и учтены в валюте вклада, клиент может снять до 10 тысяч долларов США в наличной валюте, а остальные средства – в рублях по рыночному курсу на день выдачи. При этом банки не будут в течение срока действия временного порядка продавать наличную валюту гражданам. Поменять наличную валюту на рубли можно будет в любой момент и в любом объеме.Граждане смогут открывать и новые валютные счета и вклады, но снять с них средства, пока действует временный порядок операций с наличной валютой, можно будет в рублях по рыночному курсу на день выдачи.

https://ria.ru/20220310/vklad-1777383819.html

https://ria.ru/20220309/pravitelstvo-1777289648.html

россия

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Максим Горбачев

Максим Горбачев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

экономика, россия, центральный банк рф (цб рф)