https://ria.ru/20220314/vk-1778084429.html
VK создает общественный совет по поддержке предпринимателей
VK создает общественный совет по поддержке предпринимателей - РИА Новости, 14.03.2022
VK создает общественный совет по поддержке предпринимателей
VK создает общественный совет по поддержке малого и среднего бизнеса, который поможет предпринимателям адаптироваться в новых условиях, сообщили в компании. РИА Новости, 14.03.2022
2022-03-14T15:15
2022-03-14T15:15
2022-03-14T15:15
экономика
александр калинин
юрий новиков
евгения лазарева
вконтакте
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. VK создает общественный совет по поддержке малого и среднего бизнеса, который поможет предпринимателям адаптироваться в новых условиях, сообщили в компании."VK создает общественный совет по поддержке среднего и малого бизнеса. В состав совета вошли предприниматели и представители общественной организации "Опора России". Основная цель совета – помочь представителям МСП адаптироваться в новых условиях и максимально учесть их интересы в развитии бизнеса", - говорится в сообщении.В состав совета вошли: президент "Опоры России" Александр Калинин, руководитель бизнес-юнита Классифайды, МСБ и электронная коммерция VK Юрий Новиков, создатель торговой марки Mamanonstop Евгения Лазарева, совладелец компании Tkanoff Group и основатель бренда Sk Selektion Елена Краснова, основательница бренда Hydrop Марина Росс."Для сбора информации "ВКонтакте" работает сообщество для бизнеса. Любой предприниматель сможет в рамках сообщества предложить свои идеи проектов и инициатив, которые помогут его бизнесу или развитию сектора в целом. Совет будет оперативно обрабатывать все заявки и развивать новые меры поддержки, в том числе привлекая партнеров", - добавили в компании.Там же уточнили, что совет станет площадкой для открытого диалога и единым окном для оперативного сбора и проработки предложений от предпринимателей по всей стране. Эксперты, поясняет компания, будут делиться своим опытом и помогать формировать пул задач, с которыми сталкиваются представители малого и среднего бизнеса в новых условиях.
https://ria.ru/20220314/vkontakte-1778051172.html
https://ria.ru/20220310/vkontakte-1777552096.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, александр калинин, юрий новиков, евгения лазарева, вконтакте
VK создает общественный совет по поддержке предпринимателей
VK создает общественный совет по поддержке малого и среднего бизнеса
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости.
VK создает общественный совет по поддержке малого и среднего бизнеса, который поможет предпринимателям адаптироваться в новых условиях, сообщили
в компании.
"VK создает общественный совет по поддержке среднего и малого бизнеса. В состав совета вошли предприниматели и представители общественной организации "Опора России". Основная цель совета – помочь представителям МСП адаптироваться в новых условиях и максимально учесть их интересы в развитии бизнеса", - говорится в сообщении.
В состав совета вошли: президент "Опоры России" Александр Калинин
, руководитель бизнес-юнита Классифайды, МСБ и электронная коммерция VK Юрий Новиков
, создатель торговой марки Mamanonstop Евгения Лазарева
, совладелец компании Tkanoff Group и основатель бренда Sk Selektion Елена Краснова, основательница бренда Hydrop Марина Росс.
"Для сбора информации "ВКонтакте" работает сообщество для бизнеса. Любой предприниматель сможет в рамках сообщества предложить свои идеи проектов и инициатив, которые помогут его бизнесу или развитию сектора в целом. Совет будет оперативно обрабатывать все заявки и развивать новые меры поддержки, в том числе привлекая партнеров", - добавили в компании.
Там же уточнили, что совет станет площадкой для открытого диалога и единым окном для оперативного сбора и проработки предложений от предпринимателей по всей стране. Эксперты, поясняет компания, будут делиться своим опытом и помогать формировать пул задач, с которыми сталкиваются представители малого и среднего бизнеса в новых условиях.