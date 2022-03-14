https://ria.ru/20220314/vk-1778084429.html

VK создает общественный совет по поддержке предпринимателей

VK создает общественный совет по поддержке предпринимателей - РИА Новости, 14.03.2022

VK создает общественный совет по поддержке предпринимателей

VK создает общественный совет по поддержке малого и среднего бизнеса, который поможет предпринимателям адаптироваться в новых условиях, сообщили в компании. РИА Новости, 14.03.2022

2022-03-14T15:15

2022-03-14T15:15

2022-03-14T15:15

экономика

александр калинин

юрий новиков

евгения лазарева

вконтакте

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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. VK создает общественный совет по поддержке малого и среднего бизнеса, который поможет предпринимателям адаптироваться в новых условиях, сообщили в компании."VK создает общественный совет по поддержке среднего и малого бизнеса. В состав совета вошли предприниматели и представители общественной организации "Опора России". Основная цель совета – помочь представителям МСП адаптироваться в новых условиях и максимально учесть их интересы в развитии бизнеса", - говорится в сообщении.В состав совета вошли: президент "Опоры России" Александр Калинин, руководитель бизнес-юнита Классифайды, МСБ и электронная коммерция VK Юрий Новиков, создатель торговой марки Mamanonstop Евгения Лазарева, совладелец компании Tkanoff Group и основатель бренда Sk Selektion Елена Краснова, основательница бренда Hydrop Марина Росс."Для сбора информации "ВКонтакте" работает сообщество для бизнеса. Любой предприниматель сможет в рамках сообщества предложить свои идеи проектов и инициатив, которые помогут его бизнесу или развитию сектора в целом. Совет будет оперативно обрабатывать все заявки и развивать новые меры поддержки, в том числе привлекая партнеров", - добавили в компании.Там же уточнили, что совет станет площадкой для открытого диалога и единым окном для оперативного сбора и проработки предложений от предпринимателей по всей стране. Эксперты, поясняет компания, будут делиться своим опытом и помогать формировать пул задач, с которыми сталкиваются представители малого и среднего бизнеса в новых условиях.

https://ria.ru/20220314/vkontakte-1778051172.html

https://ria.ru/20220310/vkontakte-1777552096.html

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Ольга Маркова

Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

экономика, александр калинин, юрий новиков, евгения лазарева, вконтакте