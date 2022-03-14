https://ria.ru/20220314/vizit-1778169206.html

Белый дом оценил возможность скорого визита Байдена в Европу

Белый дом оценил возможность скорого визита Байдена в Европу - РИА Новости, 14.03.2022

Белый дом оценил возможность скорого визита Байдена в Европу

Президент США Джо Байден пока не принял окончательного решения относительно возможности посетить в ближайшие недели с визитом Европу, заявила пресс-секретарь... РИА Новости, 14.03.2022

2022-03-14T22:40

2022-03-14T22:40

2022-03-14T22:43

в мире

европа

сша

администрация президента сша

джо байден

украина

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ВАШИНГТОН, 14 мар – РИА Новости. Президент США Джо Байден пока не принял окончательного решения относительно возможности посетить в ближайшие недели с визитом Европу, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки."Пока не принято окончательного решения относительно такой поездки в Европу", - сказала Псаки.Ранее ряд изданий сообщили, что Байден в ближайшие несколько недель может совершить поездку в Европу в связи с ситуацией на Украине.

https://ria.ru/20220309/energonositeli-1777207074.html

европа

сша

украина

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, европа, сша, администрация президента сша, джо байден, украина