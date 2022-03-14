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Белый дом оценил возможность скорого визита Байдена в Европу - РИА Новости, 14.03.2022
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Белый дом оценил возможность скорого визита Байдена в Европу
Белый дом оценил возможность скорого визита Байдена в Европу - РИА Новости, 14.03.2022
Белый дом оценил возможность скорого визита Байдена в Европу
Президент США Джо Байден пока не принял окончательного решения относительно возможности посетить в ближайшие недели с визитом Европу, заявила пресс-секретарь... РИА Новости, 14.03.2022
2022-03-14T22:40
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в мире
европа
сша
администрация президента сша
джо байден
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ВАШИНГТОН, 14 мар – РИА Новости. Президент США Джо Байден пока не принял окончательного решения относительно возможности посетить в ближайшие недели с визитом Европу, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки."Пока не принято окончательного решения относительно такой поездки в Европу", - сказала Псаки.Ранее ряд изданий сообщили, что Байден в ближайшие несколько недель может совершить поездку в Европу в связи с ситуацией на Украине.
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в мире, европа, сша, администрация президента сша, джо байден, украина
22:40 14.03.2022 (обновлено: 22:43 14.03.2022)
 
Белый дом оценил возможность скорого визита Байдена в Европу

Белый дом о возможности скорого визита Байдена в Европу: решение пока не принято

© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisЗдание Белого дома в Вашингтоне, США
Здание Белого дома в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 14.03.2022
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 14 мар – РИА Новости. Президент США Джо Байден пока не принял окончательного решения относительно возможности посетить в ближайшие недели с визитом Европу, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
"Пока не принято окончательного решения относительно такой поездки в Европу", - сказала Псаки.
Бывший президент США Дональд Трамп выступает на Конференции консервативных кругов США - РИА Новости, 1920, 09.03.2022
9 марта, 02:28
Трамп обвинил Европу в использовании США в своих целях
Ранее ряд изданий сообщили, что Байден в ближайшие несколько недель может совершить поездку в Европу в связи с ситуацией на Украине.
 
В миреЕвропаСШААдминистрация президента СШАДжо БайденУкраина
 
 
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