https://ria.ru/20220314/vizit-1778169206.html
Белый дом оценил возможность скорого визита Байдена в Европу
Белый дом оценил возможность скорого визита Байдена в Европу - РИА Новости, 14.03.2022
Белый дом оценил возможность скорого визита Байдена в Европу
Президент США Джо Байден пока не принял окончательного решения относительно возможности посетить в ближайшие недели с визитом Европу, заявила пресс-секретарь... РИА Новости, 14.03.2022
2022-03-14T22:40
2022-03-14T22:40
2022-03-14T22:43
в мире
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джо байден
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ВАШИНГТОН, 14 мар – РИА Новости. Президент США Джо Байден пока не принял окончательного решения относительно возможности посетить в ближайшие недели с визитом Европу, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки."Пока не принято окончательного решения относительно такой поездки в Европу", - сказала Псаки.Ранее ряд изданий сообщили, что Байден в ближайшие несколько недель может совершить поездку в Европу в связи с ситуацией на Украине.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, европа, сша, администрация президента сша, джо байден, украина
22:40 14.03.2022 (обновлено: 22:43 14.03.2022)
Белый дом оценил возможность скорого визита Байдена в Европу
Белый дом о возможности скорого визита Байдена в Европу: решение пока не принято