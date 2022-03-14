https://ria.ru/20220314/videokarta-1778040049.html
Цены на видеокарты в России достигли новых рекордов
Цены на видеокарты в России достигли новых рекордов - РИА Новости, 14.03.2022
Цены на видеокарты в России достигли новых рекордов
Компьютерные видеокарты на российском рынке снова дорожают. Иные модели стали кратно дороже, чем еще несколько дней назад. РИА Новости, 14.03.2022
2022-03-14T12:34
2022-03-14T12:34
2022-03-14T12:34
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технологии
компьютерные игры
amd, inc.
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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Компьютерные видеокарты на российском рынке снова дорожают. Иные модели стали кратно дороже, чем еще несколько дней назад.В магазинах и торговых сетях видеокарты, как и остальное компьютерное "железо", резко выросли в цене. Так, младшая в линейке NVIDIA GeForce RTX 3050 при рекомендованной цене в 25 тысяч рублей предлагается от 80 до 120 тысяч рублей. За топовую RTX 3090 могут просить более 500 тысяч рублей.Увеличение цен на и без того дорогие видеокарты, связано с волатильностью рубля и проблем с логистикой. Сейчас наиболее выгодные варианты предлагают "частники" сайтах объявлений или китайские интернет-магазины.Впрочем, на европейском рынке видеокарты тоже продолжают быть дорогим дефицитом. По данным портала 3Dcenter, в марте средняя цена на видеокарты AMD Radeon была на 35 процентов выше рекомендованной. Видеокарты NVIDIA в свою очередь продаются в среднем на 41 процентов дороже.
https://ria.ru/20220310/nvidia-1777459139.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, компьютерные игры, amd, inc., intel corporation
МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Компьютерные видеокарты на российском рынке снова дорожают. Иные модели стали кратно дороже, чем еще несколько дней назад.
В магазинах и торговых сетях видеокарты, как и остальное компьютерное "железо", резко выросли в цене. Так, младшая в линейке NVIDIA GeForce RTX 3050 при рекомендованной цене в 25 тысяч рублей предлагается от 80 до 120 тысяч рублей. За топовую RTX 3090 могут просить более 500 тысяч рублей.
Увеличение цен на и без того дорогие видеокарты, связано с волатильностью рубля и проблем с логистикой. Сейчас наиболее выгодные варианты предлагают "частники" сайтах объявлений или китайские интернет-магазины.
Впрочем, на европейском рынке видеокарты тоже продолжают быть дорогим дефицитом. По данным
портала 3Dcenter, в марте средняя цена на видеокарты AMD Radeon была на 35 процентов выше рекомендованной. Видеокарты NVIDIA в свою очередь продаются в среднем на 41 процентов дороже.