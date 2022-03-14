https://ria.ru/20220314/video-1777988262.html

Минобороны показало видео уничтожения складов с боеприпасами ВСУ авиацией

Минобороны показало видео уничтожения складов с боеприпасами ВСУ авиацией - РИА Новости, 14.03.2022

Минобороны показало видео уничтожения складов с боеприпасами ВСУ авиацией

Минобороны России показало видео уничтожения штурмовиками Су-25 ВКС складов с боеприпасами украинской армии. РИА Новости, 14.03.2022

2022-03-14T08:38

2022-03-14T08:38

2022-03-14T09:42

обострение ситуации в днр и лнр

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

украина

су-25

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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Минобороны России показало видео уничтожения штурмовиками Су-25 ВКС складов с боеприпасами украинской армии."Экипажи штурмовой авиации ВКС России уничтожили склад боеприпасов ВСУ. Авиационный удар наносился парой штурмовиков Су-25 ракетным вооружением", — говорится в описании к ролику.После выполнения задачи самолеты вернулись на аэродром базирования. По результатам объективного контроля, цель была уничтожена.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС развивают наступление группировки ДНР и ЛНР.

https://ria.ru/20220312/karta-1777737018.html

украина

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2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры уничтожения склада с боеприпасами ВСУ Минобороны России опубликовало кадры уничтожения склада с боеприпасами ВСУ штурмовой авиацией ВКС России. 2022-03-14T08:38 true PT0M56S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, украина, су-25