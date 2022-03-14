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Вьетнам готовится принимать российских туристов с 15 марта - РИА Новости, 14.03.2022
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Туризм
https://ria.ru/20220314/vetnam-1778072417.html
Вьетнам готовится принимать российских туристов с 15 марта
Вьетнам готовится принимать российских туристов с 15 марта - РИА Новости, 14.03.2022
Вьетнам готовится принимать российских туристов с 15 марта
Вьетнам готовится к масштабному приему российских туристов с 15 марта. Об этом сообщила председатель совета директоров компании Pegas Misr Travel Хоанг Тхи Фонг РИА Новости, 14.03.2022
2022-03-14T18:12
2022-03-14T18:12
туризм
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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Вьетнам готовится к масштабному приему российских туристов с 15 марта. Об этом сообщила председатель совета директоров компании Pegas Misr Travel Хоанг Тхи Фонг Тху.После открытия границ, которые были на замке два года — с начала пандемии коронавируса, — путешественникам из РФ снова будет доступна система безвизового въезда на срок до 15 дней, уточнила Хоанг Тхи Фонг Тху.Помимо этого, правительство планирует поощрять и поддерживать международные турфирмы в организации рейсов вьетнамских авиакомпаний и чартеров в Россию.Перевозки во Вьетнам уже возобновила Emirates — с 13 марта. Компания планирует выполнять три еженедельных рейса в Ханой и два — в Хошимин.Хоанг Тхи Фонг Тху добавила, что в условиях нестабильности российского туристического рынка и снижения курса рубля понадобится некоторое время, чтобы восстановить допандемийный поток отдыхающих из РФ (более 600 тысяч человек в год). Для этого, по ее мнению, необходима поддержка правительств обеих стран.На данный момент Вьетнам принимает привитых (признан "Спутник V" и "Спутник Лайт" в качестве ревакцинации) и переболевших. Для въезда понадобится сертификат об иммунизации или перенесенном заболевании, отрицательный ПЦР-тест не старше 72 часов, медстраховка, заполненная декларация здоровья. По прибытии все туристы обязаны соблюдать трехдневный карантин и сдать тест на коронавирус в первый и третий день.
https://ria.ru/20220310/dubay-1777435843.html
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новости - туризм, россия, вьетнам, турпоток, туристы, авиасообщение, туризм, отдых, пандемия
18:12 14.03.2022
 
Вьетнам готовится принимать российских туристов с 15 марта

Вьетнам намерен поддержать международные турфирмы в организации рейсов в РФ

© Pixabay / vietnam-ltХрамовый комплекс Понагар во Вьетнаме
Храмовый комплекс Понагар во Вьетнаме - РИА Новости, 1920, 14.03.2022
© Pixabay / vietnam-lt
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Вьетнам готовится к масштабному приему российских туристов с 15 марта. Об этом сообщила председатель совета директоров компании Pegas Misr Travel Хоанг Тхи Фонг Тху.
После открытия границ, которые были на замке два года — с начала пандемии коронавируса, — путешественникам из РФ снова будет доступна система безвизового въезда на срок до 15 дней, уточнила Хоанг Тхи Фонг Тху.
Помимо этого, правительство планирует поощрять и поддерживать международные турфирмы в организации рейсов вьетнамских авиакомпаний и чартеров в Россию.
Перевозки во Вьетнам уже возобновила Emirates — с 13 марта. Компания планирует выполнять три еженедельных рейса в Ханой и два — в Хошимин.
Хоанг Тхи Фонг Тху добавила, что в условиях нестабильности российского туристического рынка и снижения курса рубля понадобится некоторое время, чтобы восстановить допандемийный поток отдыхающих из РФ (более 600 тысяч человек в год). Для этого, по ее мнению, необходима поддержка правительств обеих стран.
Торговый центр Dubai Mall - РИА Новости, 1920, 10.03.2022
10 марта, 14:17Туризм
Дубай смягчил правила въезда для переболевших путешественников
На данный момент Вьетнам принимает привитых (признан "Спутник V" и "Спутник Лайт" в качестве ревакцинации) и переболевших.
Для въезда понадобится сертификат об иммунизации или перенесенном заболевании, отрицательный ПЦР-тест не старше 72 часов, медстраховка, заполненная декларация здоровья. По прибытии все туристы обязаны соблюдать трехдневный карантин и сдать тест на коронавирус в первый и третий день.
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11 марта, 08:00Туризм
Туризм по новым правилам. Как теперь путешествовать за границу
 
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