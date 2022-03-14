https://ria.ru/20220314/vetnam-1778072417.html

Вьетнам готовится принимать российских туристов с 15 марта

Вьетнам готовится принимать российских туристов с 15 марта - РИА Новости, 14.03.2022

Вьетнам готовится принимать российских туристов с 15 марта

Вьетнам готовится к масштабному приему российских туристов с 15 марта. Об этом сообщила председатель совета директоров компании Pegas Misr Travel Хоанг Тхи Фонг РИА Новости, 14.03.2022

2022-03-14T18:12

2022-03-14T18:12

2022-03-14T18:12

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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Вьетнам готовится к масштабному приему российских туристов с 15 марта. Об этом сообщила председатель совета директоров компании Pegas Misr Travel Хоанг Тхи Фонг Тху.После открытия границ, которые были на замке два года — с начала пандемии коронавируса, — путешественникам из РФ снова будет доступна система безвизового въезда на срок до 15 дней, уточнила Хоанг Тхи Фонг Тху.Помимо этого, правительство планирует поощрять и поддерживать международные турфирмы в организации рейсов вьетнамских авиакомпаний и чартеров в Россию.Перевозки во Вьетнам уже возобновила Emirates — с 13 марта. Компания планирует выполнять три еженедельных рейса в Ханой и два — в Хошимин.Хоанг Тхи Фонг Тху добавила, что в условиях нестабильности российского туристического рынка и снижения курса рубля понадобится некоторое время, чтобы восстановить допандемийный поток отдыхающих из РФ (более 600 тысяч человек в год). Для этого, по ее мнению, необходима поддержка правительств обеих стран.На данный момент Вьетнам принимает привитых (признан "Спутник V" и "Спутник Лайт" в качестве ревакцинации) и переболевших. Для въезда понадобится сертификат об иммунизации или перенесенном заболевании, отрицательный ПЦР-тест не старше 72 часов, медстраховка, заполненная декларация здоровья. По прибытии все туристы обязаны соблюдать трехдневный карантин и сдать тест на коронавирус в первый и третий день.

https://ria.ru/20220310/dubay-1777435843.html

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Ольга Кабанова

Ольга Кабанова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

новости - туризм, россия, вьетнам, турпоток, туристы, авиасообщение, туризм, отдых, пандемия