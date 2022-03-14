https://ria.ru/20220314/verkhnetoretskoe-1777983295.html
ВСУ обстреляли населенный пункт Верхнеторецкое в ДНР
ВСУ обстреляли населенный пункт Верхнеторецкое в ДНР - РИА Новости, 14.03.2022
ВСУ обстреляли населенный пункт Верхнеторецкое в ДНР
Украинские войска обстреляли поселок городского типа Верхнеторецкое, выпустив 6 снарядов калибра 122 мм, заявило представительство республики в Совместном... РИА Новости, 14.03.2022
2022-03-14T07:16
2022-03-14T07:16
2022-03-14T07:22
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
украина
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ДОНЕЦК, 14 мар - РИА Новости. Украинские войска обстреляли поселок городского типа Верхнеторецкое, выпустив 6 снарядов калибра 122 мм, заявило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220314/diversiya-1777977759.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, украина
07:16 14.03.2022 (обновлено: 07:22 14.03.2022)
ВСУ обстреляли населенный пункт Верхнеторецкое в ДНР
ВСУ выпустили шесть снарядов калибром 122 мм по населенному пункту Верхнеторецкое в ДНР