https://ria.ru/20220314/vedler-1778133643.html

Суд арестовал обвиняемого в убийстве модели Гретты Ведлер

Суд арестовал обвиняемого в убийстве модели Гретты Ведлер - РИА Новости, 14.03.2022

Суд арестовал обвиняемого в убийстве модели Гретты Ведлер

Пресненский суд Москвы на два месяца арестовал обвиняемого в убийстве московской модели Гретты Ведлер, сообщили РИА Новости в пресс-службе. РИА Новости, 14.03.2022

2022-03-14T18:39

2022-03-14T18:39

2022-03-14T18:51

происшествия

москва

липецк

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Пресненский суд Москвы на два месяца арестовал обвиняемого в убийстве московской модели Гретты Ведлер, сообщили РИА Новости в пресс-службе."Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал в отношении обвиняемого Дмитрия Коровина меру пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца, до 13 мая 2022 года", — рассказал собеседник агентства.В воскресенье стало известно, что тело модели, пропавшей в прошлом году в Москве, нашли в гараже загородного дома в Липецке.По делу об убийстве задержали бывшего возлюбленного погибшей. Как заявляли в СК, во время допроса он полностью признал свою вину, пояснив, что задушил девушку "в результате конфликта, возникшего из-за финансовых и бытовых разногласий".Затем обвиняемый спрятал тело в чемодан и отвез в Липецк, где и проживал, подчеркивает следствие.Источник РИА Новости в свою очередь рассказал, что мужчина держал тело Ведлер в отеле, прятал под кроватью, а на дверь номера, когда уходил, вешал табличку "не беспокоить".Так происходило три дня, после чего он отвез убитую в Липецк. Она состояла в отношениях со своим бывшим возлюбленным 1998 года рождения с 2015-го, пояснял собеседник агентства.

https://ria.ru/20220314/model-1778039043.html

https://ria.ru/20220314/ubiystvo-1778020234.html

москва

липецк

россия

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, москва, липецк, следственный комитет россии (ск рф), россия