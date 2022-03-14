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Суд арестовал обвиняемого в убийстве модели Гретты Ведлер - РИА Новости, 14.03.2022
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Суд арестовал обвиняемого в убийстве модели Гретты Ведлер
Суд арестовал обвиняемого в убийстве модели Гретты Ведлер - РИА Новости, 14.03.2022
Суд арестовал обвиняемого в убийстве модели Гретты Ведлер
Пресненский суд Москвы на два месяца арестовал обвиняемого в убийстве московской модели Гретты Ведлер, сообщили РИА Новости в пресс-службе. РИА Новости, 14.03.2022
2022-03-14T18:39
2022-03-14T18:51
происшествия
москва
липецк
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Пресненский суд Москвы на два месяца арестовал обвиняемого в убийстве московской модели Гретты Ведлер, сообщили РИА Новости в пресс-службе."Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал в отношении обвиняемого Дмитрия Коровина меру пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца, до 13 мая 2022 года", — рассказал собеседник агентства.В воскресенье стало известно, что тело модели, пропавшей в прошлом году в Москве, нашли в гараже загородного дома в Липецке.По делу об убийстве задержали бывшего возлюбленного погибшей. Как заявляли в СК, во время допроса он полностью признал свою вину, пояснив, что задушил девушку "в результате конфликта, возникшего из-за финансовых и бытовых разногласий".Затем обвиняемый спрятал тело в чемодан и отвез в Липецк, где и проживал, подчеркивает следствие.Источник РИА Новости в свою очередь рассказал, что мужчина держал тело Ведлер в отеле, прятал под кроватью, а на дверь номера, когда уходил, вешал табличку "не беспокоить".Так происходило три дня, после чего он отвез убитую в Липецк. Она состояла в отношениях со своим бывшим возлюбленным 1998 года рождения с 2015-го, пояснял собеседник агентства.
https://ria.ru/20220314/model-1778039043.html
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москва
липецк
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происшествия, москва, липецк, следственный комитет россии (ск рф), россия
18:39 14.03.2022 (обновлено: 18:51 14.03.2022)
 
Суд арестовал обвиняемого в убийстве модели Гретты Ведлер

Суд в Москве арестовал на два месяца обвиняемого в убийстве модели Гретты Ведлер

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкМолоток судьи
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 14.03.2022
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Молоток судьи
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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Пресненский суд Москвы на два месяца арестовал обвиняемого в убийстве московской модели Гретты Ведлер, сообщили РИА Новости в пресс-службе.
"Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал в отношении обвиняемого Дмитрия Коровина меру пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца, до 13 мая 2022 года", — рассказал собеседник агентства.
Полиция - РИА Новости, 1920, 14.03.2022
Вчера, 12:30
Источник раскрыл подробности убийства модели, чье тело нашли в чемодане
В воскресенье стало известно, что тело модели, пропавшей в прошлом году в Москве, нашли в гараже загородного дома в Липецке.
По делу об убийстве задержали бывшего возлюбленного погибшей. Как заявляли в СК, во время допроса он полностью признал свою вину, пояснив, что задушил девушку "в результате конфликта, возникшего из-за финансовых и бытовых разногласий".
Затем обвиняемый спрятал тело в чемодан и отвез в Липецк, где и проживал, подчеркивает следствие.
Источник РИА Новости в свою очередь рассказал, что мужчина держал тело Ведлер в отеле, прятал под кроватью, а на дверь номера, когда уходил, вешал табличку "не беспокоить".
Так происходило три дня, после чего он отвез убитую в Липецк. Она состояла в отношениях со своим бывшим возлюбленным 1998 года рождения с 2015-го, пояснял собеседник агентства.
Следственные мероприятия по делу об убийстве девушки в центре Москвы
Вчера, 11:36
СК опубликовал видео с места убийства модели Гретты Ведлер
 
ПроисшествияМоскваЛипецкСледственный комитет России (СК РФ)Россия
 
 
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