https://ria.ru/20220314/vedler-1778006960.html

Источник: подозреваемый в убийстве пропавшей в Москве модели признал вину

Источник: подозреваемый в убийстве пропавшей в Москве модели признал вину - РИА Новости, 14.03.2022

Источник: подозреваемый в убийстве пропавшей в Москве модели признал вину

Экс-бойфренд найденной накануне мертвой модели в Липецке полностью признал вину в ее убийстве и объяснил "финансовыми и бытовыми разногласиями", сообщила... РИА Новости, 14.03.2022

2022-03-14T10:39

2022-03-14T10:39

2022-03-14T10:49

происшествия

липецк

москва

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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Экс-бойфренд найденной накануне мертвой модели в Липецке полностью признал вину в ее убийстве и объяснил "финансовыми и бытовыми разногласиями", сообщила журналистам старший помощник руководителя московского главка СК РФ Юлия Иванова.В воскресенье стало известно, что тело модели Гретты Ведлер, пропавшей в прошлом году в Москве, нашли в гараже загородного дома в Липецке, по делу об убийстве был задержан экс-возлюбленный погибшей."Фигурант задержан в порядке ст. 91 УПК РФ, в ходе допроса он полностью признал свою вину, пояснив следователю, что задушил свою девушку в результате конфликта, возникшего из-за финансовых и бытовых разногласий. После совершения преступления обвиняемый спрятал тело в чемодан и переместил его на территорию города Липецка, где и проживал", - сказала Иванова.Она добавила, что сегодня следствие намерено просить суд об аресте фигуранта.

https://ria.ru/20220314/ubiystvo-1777977419.html

липецк

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, липецк, москва