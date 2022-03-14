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Источник: подозреваемый в убийстве пропавшей в Москве модели признал вину - РИА Новости, 14.03.2022
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Источник: подозреваемый в убийстве пропавшей в Москве модели признал вину
Источник: подозреваемый в убийстве пропавшей в Москве модели признал вину - РИА Новости, 14.03.2022
Источник: подозреваемый в убийстве пропавшей в Москве модели признал вину
Экс-бойфренд найденной накануне мертвой модели в Липецке полностью признал вину в ее убийстве и объяснил "финансовыми и бытовыми разногласиями", сообщила... РИА Новости, 14.03.2022
2022-03-14T10:39
2022-03-14T10:49
происшествия
липецк
москва
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Экс-бойфренд найденной накануне мертвой модели в Липецке полностью признал вину в ее убийстве и объяснил "финансовыми и бытовыми разногласиями", сообщила журналистам старший помощник руководителя московского главка СК РФ Юлия Иванова.В воскресенье стало известно, что тело модели Гретты Ведлер, пропавшей в прошлом году в Москве, нашли в гараже загородного дома в Липецке, по делу об убийстве был задержан экс-возлюбленный погибшей."Фигурант задержан в порядке ст. 91 УПК РФ, в ходе допроса он полностью признал свою вину, пояснив следователю, что задушил свою девушку в результате конфликта, возникшего из-за финансовых и бытовых разногласий. После совершения преступления обвиняемый спрятал тело в чемодан и переместил его на территорию города Липецка, где и проживал", - сказала Иванова.Она добавила, что сегодня следствие намерено просить суд об аресте фигуранта.
https://ria.ru/20220314/ubiystvo-1777977419.html
липецк
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происшествия, липецк, москва
10:39 14.03.2022 (обновлено: 10:49 14.03.2022)
 
Источник: подозреваемый в убийстве пропавшей в Москве модели признал вину

Бойфренд московской модели, тело которой нашли в чемодане, признал вину

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 14.03.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Нашивка на рукаве сотрудника полиции
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Экс-бойфренд найденной накануне мертвой модели в Липецке полностью признал вину в ее убийстве и объяснил "финансовыми и бытовыми разногласиями", сообщила журналистам старший помощник руководителя московского главка СК РФ Юлия Иванова.
В воскресенье стало известно, что тело модели Гретты Ведлер, пропавшей в прошлом году в Москве, нашли в гараже загородного дома в Липецке, по делу об убийстве был задержан экс-возлюбленный погибшей.
"Фигурант задержан в порядке ст. 91 УПК РФ, в ходе допроса он полностью признал свою вину, пояснив следователю, что задушил свою девушку в результате конфликта, возникшего из-за финансовых и бытовых разногласий. После совершения преступления обвиняемый спрятал тело в чемодан и переместил его на территорию города Липецка, где и проживал", - сказала Иванова.
Она добавила, что сегодня следствие намерено просить суд об аресте фигуранта.
Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 14.03.2022
Вчера, 02:08
Раскрыты подробности убийства модели, тело которой обнаружили в чемодане
 
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