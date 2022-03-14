https://ria.ru/20220314/vedler-1778006960.html
Источник: подозреваемый в убийстве пропавшей в Москве модели признал вину
Источник: подозреваемый в убийстве пропавшей в Москве модели признал вину - РИА Новости, 14.03.2022
Источник: подозреваемый в убийстве пропавшей в Москве модели признал вину
Экс-бойфренд найденной накануне мертвой модели в Липецке полностью признал вину в ее убийстве и объяснил "финансовыми и бытовыми разногласиями", сообщила... РИА Новости, 14.03.2022
2022-03-14T10:39
2022-03-14T10:39
2022-03-14T10:49
происшествия
липецк
москва
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Экс-бойфренд найденной накануне мертвой модели в Липецке полностью признал вину в ее убийстве и объяснил "финансовыми и бытовыми разногласиями", сообщила журналистам старший помощник руководителя московского главка СК РФ Юлия Иванова.В воскресенье стало известно, что тело модели Гретты Ведлер, пропавшей в прошлом году в Москве, нашли в гараже загородного дома в Липецке, по делу об убийстве был задержан экс-возлюбленный погибшей."Фигурант задержан в порядке ст. 91 УПК РФ, в ходе допроса он полностью признал свою вину, пояснив следователю, что задушил свою девушку в результате конфликта, возникшего из-за финансовых и бытовых разногласий. После совершения преступления обвиняемый спрятал тело в чемодан и переместил его на территорию города Липецка, где и проживал", - сказала Иванова.Она добавила, что сегодня следствие намерено просить суд об аресте фигуранта.
https://ria.ru/20220314/ubiystvo-1777977419.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, липецк, москва
10:39 14.03.2022 (обновлено: 10:49 14.03.2022)
Источник: подозреваемый в убийстве пропавшей в Москве модели признал вину
Бойфренд московской модели, тело которой нашли в чемодане, признал вину