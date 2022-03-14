https://ria.ru/20220314/valyuta-1778102945.html

Токаев запретил вывоз из Казахстана более 10 тысяч долларов наличными

Токаев запретил вывоз из Казахстана более 10 тысяч долларов наличными - РИА Новости, 14.03.2022

Токаев запретил вывоз из Казахстана более 10 тысяч долларов наличными

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ "О мерах по обеспечению финансовой стабильности Республики Казахстан", которым запретил вывоз из страны... РИА Новости, 14.03.2022

2022-03-14T16:17

2022-03-14T16:17

2022-03-14T16:20

в мире

казахстан

касым-жомарт токаев

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АЛМА-АТА, 14 мар - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ "О мерах по обеспечению финансовой стабильности Республики Казахстан", которым запретил вывоз из страны наличной иностранной валюты на сумму свыше 10 тысяч долларов США, сообщила пресс-служба главы государства."В целях защиты национальных интересов Республики Казахстан и обеспечения финансовой стабильности Республики Казахстан постановляю: запретить вывоз из Республики Казахстан наличной иностранной валюты и денежных инструментов в иностранной валюте в сумме, превышающей эквивалент 10 000 долларов США", - говорится в тексте указа. Кроме того, под запрет для вывоза за границу попали слитки аффинированного золота и инвестиционные монеты из золота и серебра.В свою очередь пресс-служба Национального банка Казахстана пояснила, что ограничения введены "в целях предотвращения рисков финансовой стабильности и снижения давления спекулятивного спроса". Нацбанк отмечает, что в настоящее время на фоне реализации внешних шоков наблюдается рост спроса на наличную иностранную валюту."Банки второго уровня Республики Казахстан обладают достаточными объемами ликвидных валютных активов в виде остатков на счетах, депозитах и ценных бумагах. При этом удовлетворение спроса на наличную иностранную валюту сталкивается с логистическими затруднениями по доставке наличной иностранной валюты в Казахстан из других стран", - пояснила пресс-служба финрегулятора.

https://ria.ru/20220312/dollar-1777783152.html

https://ria.ru/20220302/puteshestviya-1775894709.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, казахстан, касым-жомарт токаев