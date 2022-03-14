https://ria.ru/20220314/valyuta-1778039896.html

Россия и Индия хотят избавиться от евро и доллара

Индия и Россия могут перейти на расчеты в национальных валютах, пишут СМИ - РИА Новости, 14.03.2022

Россия и Индия хотят избавиться от евро и доллара

Индия и Россия изучают возможность перехода к расчетам не в долларах или евро, а в рублях и рупиях. Об этом пишет издание MInt со ссылкой на чиновников,... РИА Новости, 14.03.2022

2022-03-14T12:33

2022-03-14T12:33

2022-03-14T13:27

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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Индия и Россия изучают возможность перехода к расчетам не в долларах или евро, а в рублях и рупиях. Об этом пишет издание MInt со ссылкой на чиновников, знакомых с ситуацией.Как уточняет СМИ, страны рассматривают вариант с привлечением китайского юаня в качестве базисной валюты. Согласно планам, для совершения платежей российскому банку нужно будет открыть счет в индийском, а индийскому — в российском."Мы можем рассмотреть систему плавающего обменного курса. За точку отсчета можно взять третью валюту, например юань", — сказал один из чиновников, добавив, что такой механизм не потребует привязки обменного курса к какой-либо валюте.В статье также отмечается, что оплата в рупиях и рублях ранее применялась в небольших масштабах, в частности для поставок чая. Меры по укреплению такого способа имеют ключевое значение для возобновления торговли с Россией, так как Индия закупает у нее продукцию в сфере обороны и ядерной энергетики, и не только. Москва же импортирует фармацевтические и сельскохозяйственные товары, а также продукцию для отрасли машиностроения.Платежи на сумму порядка 500 миллионов долларов, предназначенные для индийских экспортеров за товары, уже отправленные в Россию, на сегодня заблокированы, подытожило Mint.

https://ria.ru/20220314/valyuta-1777999855.html

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Станислав Ванд

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Станислав Ванд

экономика, технологии, россия, москва, индия, новости - туризм