https://ria.ru/20220314/valyuta-1777999855.html

Минфин назвал условия перевода валюты на иностранные счета

Минфин назвал условия перевода валюты на иностранные счета - РИА Новости, 14.03.2022

Минфин назвал условия перевода валюты на иностранные счета

Резиденты РФ смогут переводить валюту за рубеж для финансирования своих филиалов и представительств, объем перечисленных средств не должен превышать объем... РИА Новости, 14.03.2022

2022-03-14T10:03

2022-03-14T10:03

2022-03-14T10:55

экономика

россия

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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Резиденты РФ смогут переводить валюту за рубеж для финансирования своих филиалов и представительств, объем перечисленных средств не должен превышать объем финансирования за предыдущий год, следует из релиза Минфина."Для реализации дополнительных временных мер экономического характера обеспечения финансовой стабильности Российской Федерации приняты следующие решения: резиденты смогут переводить средства в иностранной валюте на свои счета, открытые в иностранных банках и иных организациях финансового рынка для финансирования текущей операционной деятельности филиалов и представительств. Объем перечисления не должен превышать объема финансирования за предыдущий год", - говорится в сообщении.Также разрешено зачислять на счета граждан в иностранных банках валюту, полученную от нерезидентов в виде заработной платы, арендной платы, купонов и дивидендов по ценным бумагам и иных процентных платежей.Кроме того, согласно релизу, граждане РФ смогут переводить средства в валюте со своих зарубежных счетов, открытых в иностранных банках до 1 марта 2022 года, на свои другие зарубежные счета, информация о которых раскрыта российским налоговым органам.

https://ria.ru/20220314/minfin-1777991174.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия