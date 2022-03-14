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Минфин назвал условия перевода валюты на иностранные счета - РИА Новости, 14.03.2022
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Минфин назвал условия перевода валюты на иностранные счета
Минфин назвал условия перевода валюты на иностранные счета - РИА Новости, 14.03.2022
Минфин назвал условия перевода валюты на иностранные счета
Резиденты РФ смогут переводить валюту за рубеж для финансирования своих филиалов и представительств, объем перечисленных средств не должен превышать объем... РИА Новости, 14.03.2022
2022-03-14T10:03
2022-03-14T10:55
экономика
россия
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Резиденты РФ смогут переводить валюту за рубеж для финансирования своих филиалов и представительств, объем перечисленных средств не должен превышать объем финансирования за предыдущий год, следует из релиза Минфина."Для реализации дополнительных временных мер экономического характера обеспечения финансовой стабильности Российской Федерации приняты следующие решения: резиденты смогут переводить средства в иностранной валюте на свои счета, открытые в иностранных банках и иных организациях финансового рынка для финансирования текущей операционной деятельности филиалов и представительств. Объем перечисления не должен превышать объема финансирования за предыдущий год", - говорится в сообщении.Также разрешено зачислять на счета граждан в иностранных банках валюту, полученную от нерезидентов в виде заработной платы, арендной платы, купонов и дивидендов по ценным бумагам и иных процентных платежей.Кроме того, согласно релизу, граждане РФ смогут переводить средства в валюте со своих зарубежных счетов, открытых в иностранных банках до 1 марта 2022 года, на свои другие зарубежные счета, информация о которых раскрыта российским налоговым органам.
https://ria.ru/20220314/minfin-1777991174.html
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экономика, россия
10:03 14.03.2022 (обновлено: 10:55 14.03.2022)
 
Минфин назвал условия перевода валюты на иностранные счета

Минфин: россияне смогут переводить валюту на иностранные счета, открытые до 1 марта

© Фото : Karolina Grabowska/PexelsАмериканские доллары
Американские доллары - РИА Новости, 1920, 14.03.2022
© Фото : Karolina Grabowska/Pexels
Американские доллары. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Резиденты РФ смогут переводить валюту за рубеж для финансирования своих филиалов и представительств, объем перечисленных средств не должен превышать объем финансирования за предыдущий год, следует из релиза Минфина.
"Для реализации дополнительных временных мер экономического характера обеспечения финансовой стабильности Российской Федерации приняты следующие решения: резиденты смогут переводить средства в иностранной валюте на свои счета, открытые в иностранных банках и иных организациях финансового рынка для финансирования текущей операционной деятельности филиалов и представительств. Объем перечисления не должен превышать объема финансирования за предыдущий год", - говорится в сообщении.
Также разрешено зачислять на счета граждан в иностранных банках валюту, полученную от нерезидентов в виде заработной платы, арендной платы, купонов и дивидендов по ценным бумагам и иных процентных платежей.
Кроме того, согласно релизу, граждане РФ смогут переводить средства в валюте со своих зарубежных счетов, открытых в иностранных банках до 1 марта 2022 года, на свои другие зарубежные счета, информация о которых раскрыта российским налоговым органам.
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