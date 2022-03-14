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"ЮТэйр" перевел 50 самолетов в отечественный реестр - РИА Новости, 14.03.2022
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"ЮТэйр" перевел 50 самолетов в отечественный реестр
"ЮТэйр" перевел 50 самолетов в отечественный реестр - РИА Новости, 14.03.2022
"ЮТэйр" перевел 50 самолетов в отечественный реестр
Российская авиакомпания "ЮТэйр" перевела в российский реестр 50 из 59 своих самолетов, их достаточно для бесперебойного обслуживания пассажиров и заказчиков;... РИА Новости, 14.03.2022
2022-03-14T15:51
2022-03-14T17:36
ютэйр
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бермуды
россия
новости - туризм
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Российская авиакомпания "ЮТэйр" перевела в российский реестр 50 из 59 своих самолетов, их достаточно для бесперебойного обслуживания пассажиров и заказчиков; остальные самолеты выведены из эксплуатации, сообщает компания."Авиакомпания получила от бермудских авиавластей уведомление о приостановлении действия сертификатов летной годности в отношении самолетов с регистрацией на Бермудах. В ответ мы незамедлительно ограничили полеты этих лайнеров. Utair выполняет полеты в строгом соответствии с российским и международным законодательством и, как всегда в своей практике, нарушений не допускает", - говорится в сообщении."Мы начали переводить самолеты в российский реестр еще в прошлом году и на сегодня закончили перевод всего флота, включая дальнемагистральные широкофюзеляжные Boeing 767. Имеющегося парка из 50 лайнеров в российской регистрации достаточно для бесперебойного авиационного обслуживания наших пассажиров и заказчиков", - приводятся в сообщении слова президента "Utair - Пассажирские авиалинии" Олега Семенова.Авиакомпания уточняет, что перевела в отечественный реестр 50 самолетов, которые выполняют рейсы по маршрутной сети как внутри страны, так и за рубежом. Она отмечает, что весь свой флот, находившийся в операционном лизинге, - девять самолетов Boeing 737NG - вывела из эксплуатации в соответствии с требованиями собственников - лизингодателей, заключенными контрактами, российским и международным законодательством.Всего, по данным сайта перевозчика, во флоте компании 59 самолетов.
https://ria.ru/20220314/zakon-1778066191.html
https://ria.ru/20220306/aviatsiya-1776677607.html
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ютэйр, экономика, бермуды, россия, новости - туризм
15:51 14.03.2022 (обновлено: 17:36 14.03.2022)
 
"ЮТэйр" перевел 50 самолетов в отечественный реестр

Авиакомпания "ЮТэйр" перевела 50 самолетов в отечественный реестр

© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкПассажирский самолет Boeing 737-500 авиакомпании UTair
Пассажирский самолет Boeing 737-500 авиакомпании UTair - РИА Новости, 1920, 14.03.2022
© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в фотобанк
Пассажирский самолет Boeing 737-500 авиакомпании UTair
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Российская авиакомпания "ЮТэйр" перевела в российский реестр 50 из 59 своих самолетов, их достаточно для бесперебойного обслуживания пассажиров и заказчиков; остальные самолеты выведены из эксплуатации, сообщает компания.
"Авиакомпания получила от бермудских авиавластей уведомление о приостановлении действия сертификатов летной годности в отношении самолетов с регистрацией на Бермудах. В ответ мы незамедлительно ограничили полеты этих лайнеров. Utair выполняет полеты в строгом соответствии с российским и международным законодательством и, как всегда в своей практике, нарушений не допускает", - говорится в сообщении.
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"Мы начали переводить самолеты в российский реестр еще в прошлом году и на сегодня закончили перевод всего флота, включая дальнемагистральные широкофюзеляжные Boeing 767. Имеющегося парка из 50 лайнеров в российской регистрации достаточно для бесперебойного авиационного обслуживания наших пассажиров и заказчиков", - приводятся в сообщении слова президента "Utair - Пассажирские авиалинии" Олега Семенова.
Авиакомпания уточняет, что перевела в отечественный реестр 50 самолетов, которые выполняют рейсы по маршрутной сети как внутри страны, так и за рубежом. Она отмечает, что весь свой флот, находившийся в операционном лизинге, - девять самолетов Boeing 737NG - вывела из эксплуатации в соответствии с требованиями собственников - лизингодателей, заключенными контрактами, российским и международным законодательством.
Всего, по данным сайта перевозчика, во флоте компании 59 самолетов.
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