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В МИД рассказали, от чего зависит урегулирование ситуации на Украине - РИА Новости, 14.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220314/uregulirovanie-1777995805.html
В МИД рассказали, от чего зависит урегулирование ситуации на Украине
В МИД рассказали, от чего зависит урегулирование ситуации на Украине - РИА Новости, 14.03.2022
В МИД рассказали, от чего зависит урегулирование ситуации на Украине
Москва не видит оснований для отправки миротворцев ООН на Украину, этого вопроса пока нет в повестке дня Совета Безопасности организации, заявил в интервью РИА... РИА Новости, 14.03.2022
2022-03-14T09:35
2022-03-14T10:20
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
россия
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Москва не видит оснований для отправки миротворцев ООН на Украину, этого вопроса пока нет в повестке дня Совета Безопасности организации, заявил в интервью РИА Новости директор департамента международных организаций МИД России Пётр Ильичев."Дальнейший ход урегулирования ситуации будет зависеть от готовности украинской стороны на поиск компромиссов. Таким образом, нынешнее положение дел не предусматривает какого-либо подключения миротворческого контингента всемирной Организации", - сказал Ильичев.Читайте полный текст интервью &gt;&gt;
украина
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в мире, украина, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия
09:35 14.03.2022 (обновлено: 10:20 14.03.2022)
 
В МИД рассказали, от чего зависит урегулирование ситуации на Украине

Глава департамента МИД Ильичев: урегулирование зависит от готовности Украины к компромиссу

© REUTERS / Gleb GaranichУкраинские военные в Донецкой области
Украинские военные в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 14.03.2022
© REUTERS / Gleb Garanich
Украинские военные в Донецкой области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Москва не видит оснований для отправки миротворцев ООН на Украину, этого вопроса пока нет в повестке дня Совета Безопасности организации, заявил в интервью РИА Новости директор департамента международных организаций МИД России Пётр Ильичев.
"Дальнейший ход урегулирования ситуации будет зависеть от готовности украинской стороны на поиск компромиссов. Таким образом, нынешнее положение дел не предусматривает какого-либо подключения миротворческого контингента всемирной Организации", - сказал Ильичев.
Читайте полный текст интервью >>
Донецкая и Луганская народные республики
22 февраля, 19:08Инфографика
Донецкая и Луганская народные республики
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреУкраинаМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Россия
 
 
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