https://ria.ru/20220314/uregulirovanie-1777995805.html

В МИД рассказали, от чего зависит урегулирование ситуации на Украине

В МИД рассказали, от чего зависит урегулирование ситуации на Украине - РИА Новости, 14.03.2022

В МИД рассказали, от чего зависит урегулирование ситуации на Украине

Москва не видит оснований для отправки миротворцев ООН на Украину, этого вопроса пока нет в повестке дня Совета Безопасности организации, заявил в интервью РИА... РИА Новости, 14.03.2022

2022-03-14T09:35

2022-03-14T09:35

2022-03-14T10:20

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

украина

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

россия

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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Москва не видит оснований для отправки миротворцев ООН на Украину, этого вопроса пока нет в повестке дня Совета Безопасности организации, заявил в интервью РИА Новости директор департамента международных организаций МИД России Пётр Ильичев."Дальнейший ход урегулирования ситуации будет зависеть от готовности украинской стороны на поиск компромиссов. Таким образом, нынешнее положение дел не предусматривает какого-либо подключения миротворческого контингента всемирной Организации", - сказал Ильичев.Читайте полный текст интервью >>

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Ольга Маркова

Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, украина, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия