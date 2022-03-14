https://ria.ru/20220314/uregulirovanie-1777995805.html
В МИД рассказали, от чего зависит урегулирование ситуации на Украине
В МИД рассказали, от чего зависит урегулирование ситуации на Украине - РИА Новости, 14.03.2022
В МИД рассказали, от чего зависит урегулирование ситуации на Украине
Москва не видит оснований для отправки миротворцев ООН на Украину, этого вопроса пока нет в повестке дня Совета Безопасности организации, заявил в интервью РИА... РИА Новости, 14.03.2022
2022-03-14T09:35
2022-03-14T09:35
2022-03-14T10:20
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
россия
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Москва не видит оснований для отправки миротворцев ООН на Украину, этого вопроса пока нет в повестке дня Совета Безопасности организации, заявил в интервью РИА Новости директор департамента международных организаций МИД России Пётр Ильичев."Дальнейший ход урегулирования ситуации будет зависеть от готовности украинской стороны на поиск компромиссов. Таким образом, нынешнее положение дел не предусматривает какого-либо подключения миротворческого контингента всемирной Организации", - сказал Ильичев.Читайте полный текст интервью >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия
09:35 14.03.2022 (обновлено: 10:20 14.03.2022)
В МИД рассказали, от чего зависит урегулирование ситуации на Украине
Глава департамента МИД Ильичев: урегулирование зависит от готовности Украины к компромиссу