В США обвинили Байдена в уничтожении страны антироссийскими санкциями
Американский журналист Fox News Карлсон: Байден уничтожил США антироссийскими санкциями
© AP Photo / Jacquelyn MartinБелый дом в Вашингтоне
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Белый дом в Вашингтоне
МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Санкциями против России администрация Джо Байдена бьет по глобальной финансовой системе, уничтожая ее и вместе с ней сами США, заявил журналист Fox News Такер Карлсон.
Репортер назвал антироссийские санкции, введенные на фоне украинского кризиса, полномасштабной экономической войной против россиян. Также Карлсон указал на незаконность изъятия собственности попавших под санкции людей.
"Ни одно американское правительство никогда не делало ничего подобного. Если и было что-то, что правительство Соединенных Штатов всегда решительно отстаивало, так это принцип верховенства закона", — написал он.
Теперь же в Штатах закончилась эпоха верховенства права, и остается только гадать, когда подобные репрессивные меры Белый дом примет против внутренних врагов. Карлсон заявил, что сейчас в США технологические гиганты взяли под контроль настроения американцев, фактически нарушив закон об этике в сфере коммуникации и введя цензуру. По словам репортера, в последние годы Facebook, Twitter и Google получили большую власть над умами жителей страны, чем церковь.
"Последние два года вы наблюдали за тем, как эти компании решали, кого вы, американцы, должны ненавидеть", — добавил он.
Журналист подчеркнул, что технологические монополисты манипулируют американцами. Так, Google удаляет данные об инфляции, которая достигла в Америке критических значений. По словам Карлсона, сейчас угрозу для своего уровня жизни почувствовали даже люди с высокими доходами, а среднестатистические жители США просто в ужасе от происходящего.
Причиной обесценивания денег в США журналист назвал политику Белого дома — попросту печатать купюры, что приводит к разгону инфляции. Репортер подчеркнул, что эта политика присуща не только Байдену, но и его предшественникам. Карлсон напомнил, что после финансового кризиса 2008 года ФРС опустила ключевую ставку почти до нуля и стала печатать деньги, чтобы "спасти" экономику. Это решение предполагалось как временная мера, однако власти от нее не отказались по сей день.
"То, что должно было спасти нашу экономику, уничтожило ее", — констатировал он.
Репортер указал на то, что 14 лет такой политики привели лишь к тому, что богатейшие американцы стали еще богаче — неравенство в доходах углубилось. Кроме того, журналист обвинил Белый дом в повышении цен на бензин. Он подчеркнул, что власти сами не скрывают, что это произошло из-за антироссийских санкций, включающих запрет на покупку энергоресурсов у России.
Журналист напомнил, что мир рассчитывается долларами в сделках с нефтью, и отказ от американской валюты приведет к большим потерям для США, так как глобальные финансовые системы служат основой для богатства США.
"Поэтому, если вы уничтожите их, <…> вы уничтожите Соединенные Штаты", — предупредил он.
Карлсон назвал меры против России разрушителями Америки.
Россия начала спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью защиту людей от продолжающихся восемь лет издевательств и геноцида со стороны киевских властей.
Западные страны в ответ на начало операции ввели новые антироссийские санкции, очередные с 2014 года. США, Британия и Канада запретили импорт российской нефти. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал новые ограничения серьезными, однако подчеркнул, что Россия к ним заблаговременно готовилась. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные санкции, соответствующие интересам России.