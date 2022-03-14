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Лавров и Чавушоглу обсудили ситуацию на Украине - РИА Новости, 14.03.2022
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Лавров и Чавушоглу обсудили ситуацию на Украине
Лавров и Чавушоглу обсудили ситуацию на Украине - РИА Новости, 14.03.2022
Лавров и Чавушоглу обсудили ситуацию на Украине
Главы МИД РФ Сергей Лавров и Турции Мевлют Чавушоглу обсудили по телефону ситуацию вокруг Украины в контексте оказания содействия в возвращении в Турцию граждан РИА Новости, 14.03.2022
2022-03-14T23:07
2022-03-14T23:07
в мире
владимир путин
донецкая народная республика
луганская народная республика
вооруженные силы рф
россия
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Главы МИД РФ Сергей Лавров и Турции Мевлют Чавушоглу обсудили по телефону ситуацию вокруг Украины в контексте оказания содействия в возвращении в Турцию граждан этой страны, сообщили журналистам в МИД РФ.Ранее источник РИА Новости в МИД Турции отмечал, что Чавушоглу в ходе телефонных переговоров с российским коллегой Лавровым в понедельник обсудил последние события на Украине."Четырнадцатого марта в развитие прошедших в Анталье российско-турецких переговоров состоялся телефонный разговор министров иностранных дел двух стран", - указали в МИД России ."Была рассмотрена ситуация вокруг Украины, в том числе в контексте оказания российскими военными содействия в безопасном возвращении в Турцию граждан этой страны", - добавили в министерстве. "Турецким коллегам было рекомендовано также обратиться к украинской стороне с призывом не чинить препятствия гуманитарным коридорам, организованным для эвакуации гражданского населения", - отметили в российском внешнеполитическом ведомстве.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220314/patriot-1778002197.html
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луганская народная республика
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в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы рф, россия
23:07 14.03.2022
 
Лавров и Чавушоглу обсудили ситуацию на Украине

Глава МИД Лавров обсудил с турецким коллегой Чавушоглу ситуацию на Украине

© РИА Новости / пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу - РИА Новости, 1920, 14.03.2022
© РИА Новости / пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Главы МИД РФ Сергей Лавров и Турции Мевлют Чавушоглу обсудили по телефону ситуацию вокруг Украины в контексте оказания содействия в возвращении в Турцию граждан этой страны, сообщили журналистам в МИД РФ.
Ранее источник РИА Новости в МИД Турции отмечал, что Чавушоглу в ходе телефонных переговоров с российским коллегой Лавровым в понедельник обсудил последние события на Украине.
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"Четырнадцатого марта в развитие прошедших в Анталье российско-турецких переговоров состоялся телефонный разговор министров иностранных дел двух стран", - указали в МИД России .
"Была рассмотрена ситуация вокруг Украины, в том числе в контексте оказания российскими военными содействия в безопасном возвращении в Турцию граждан этой страны", - добавили в министерстве. "Турецким коллегам было рекомендовано также обратиться к украинской стороне с призывом не чинить препятствия гуманитарным коридорам, организованным для эвакуации гражданского населения", - отметили в российском внешнеполитическом ведомстве.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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