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Российские войска заняли населенный пункт Степное - РИА Новости, 14.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220314/ukraina-1778146498.html
Российские войска заняли населенный пункт Степное
Российские войска заняли населенный пункт Степное - РИА Новости, 14.03.2022
Российские войска заняли населенный пункт Степное
Вооруженные силы РФ в рамках военной спецоперации овладели населенным пунктом Степное, сообщил в понедельник журналистам официальный представитель Минобороны... РИА Новости, 14.03.2022
2022-03-14T19:41
2022-03-14T21:48
обострение ситуации в днр и лнр
северодонецк
россия
луганская народная республика
вооруженные силы рф
украина
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Вооруженные силы РФ в рамках военной спецоперации овладели населенным пунктом Степное, сообщил в понедельник журналистам официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Подразделения российских Вооруженных сил, продолжая наступление, овладели населенным пунктом Степное", - сказал он.Генерал добавил, что группировка войск Луганской народной республики ведет наступательные действия в северо-восточных районах города Северодонецк.
северодонецк
россия
луганская народная республика
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северодонецк, россия, луганская народная республика, вооруженные силы рф, украина
19:41 14.03.2022 (обновлено: 21:48 14.03.2022)
 
Российские войска заняли населенный пункт Степное

Минобороны: российские войска, продолжая наступление, заняли населенный пункт Степное

© РИА Новости / Константин МихальчевскийРоссийские военнослужащие в колонне военной техники
Российские военнослужащие в колонне военной техники - РИА Новости, 1920, 14.03.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Российские военнослужащие в колонне военной техники. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Вооруженные силы РФ в рамках военной спецоперации овладели населенным пунктом Степное, сообщил в понедельник журналистам официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
"Подразделения российских Вооруженных сил, продолжая наступление, овладели населенным пунктом Степное", - сказал он.
Генерал добавил, что группировка войск Луганской народной республики ведет наступательные действия в северо-восточных районах города Северодонецк.
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРСеверодонецкРоссияЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы РФУкраина
 
 
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