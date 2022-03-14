https://ria.ru/20220314/ukraina-1778146498.html

Российские войска заняли населенный пункт Степное

Российские войска заняли населенный пункт Степное - РИА Новости, 14.03.2022

Российские войска заняли населенный пункт Степное

Вооруженные силы РФ в рамках военной спецоперации овладели населенным пунктом Степное, сообщил в понедельник журналистам официальный представитель Минобороны... РИА Новости, 14.03.2022

2022-03-14T19:41

2022-03-14T19:41

2022-03-14T21:48

обострение ситуации в днр и лнр

северодонецк

россия

луганская народная республика

вооруженные силы рф

украина

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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Вооруженные силы РФ в рамках военной спецоперации овладели населенным пунктом Степное, сообщил в понедельник журналистам официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Подразделения российских Вооруженных сил, продолжая наступление, овладели населенным пунктом Степное", - сказал он.Генерал добавил, что группировка войск Луганской народной республики ведет наступательные действия в северо-восточных районах города Северодонецк.

северодонецк

россия

луганская народная республика

украина

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

северодонецк, россия, луганская народная республика, вооруженные силы рф, украина