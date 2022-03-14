https://ria.ru/20220314/ukraina-1778146498.html
Российские войска заняли населенный пункт Степное
Российские войска заняли населенный пункт Степное - РИА Новости, 14.03.2022
Российские войска заняли населенный пункт Степное
Вооруженные силы РФ в рамках военной спецоперации овладели населенным пунктом Степное, сообщил в понедельник журналистам официальный представитель Минобороны... РИА Новости, 14.03.2022
2022-03-14T19:41
2022-03-14T19:41
2022-03-14T21:48
обострение ситуации в днр и лнр
северодонецк
россия
луганская народная республика
вооруженные силы рф
украина
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Вооруженные силы РФ в рамках военной спецоперации овладели населенным пунктом Степное, сообщил в понедельник журналистам официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Подразделения российских Вооруженных сил, продолжая наступление, овладели населенным пунктом Степное", - сказал он.Генерал добавил, что группировка войск Луганской народной республики ведет наступательные действия в северо-восточных районах города Северодонецк.
северодонецк
россия
луганская народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
северодонецк, россия, луганская народная республика, вооруженные силы рф, украина
19:41 14.03.2022 (обновлено: 21:48 14.03.2022)
Российские войска заняли населенный пункт Степное
Минобороны: российские войска, продолжая наступление, заняли населенный пункт Степное