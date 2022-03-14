https://ria.ru/20220314/ukraina-1778137383.html

В ДНР заполучили украинский ноутбук с данными о целях ударов "Точкой-У"

В ДНР заполучили украинский ноутбук с данными о целях ударов "Точкой-У" - РИА Новости, 14.03.2022

В ДНР заполучили украинский ноутбук с данными о целях ударов "Точкой-У"

Народная милиция ДНР заполучила ноутбук украинских войск с информацией о целях ударов "Точкой-У", среди них — Дом правительства, радиотелецентр и военкомат. Об... РИА Новости, 14.03.2022

2022-03-14T18:58

2022-03-14T18:58

2022-03-14T19:44

обострение ситуации в днр и лнр

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0e/1778042184_0:159:3078:1890_1920x0_80_0_0_e0eb7f50cc02d160965ce58187492940.jpg

ДОНЕЦК, 14 мар — РИА Новости. Народная милиция ДНР заполучила ноутбук украинских войск с информацией о целях ударов "Точкой-У", среди них — Дом правительства, радиотелецентр и военкомат. Об этом говорится в заявлении ведомства."Обстрел города производился националистами 19-й ракетной бригады ВСУ с северо-западного направления, из окрестностей населенного пункта Красноармейск, оккупированного Киевом", — добавили в Народной милиции.В понедельник украинские вооруженные формирования ударили по центру Донецка с использованием ракеты "Точка-У". Штаб территориальной обороны ДНР сообщал о 20 погибших и девяти раненых, а Минздрав — о 17 погибших и госпитализации 28 пострадавших.Глава ДНР Денис Пушилин уточнил, что снаряд уничтожили в воздухе, в противном случае "жертв было бы несоизмеримо больше". Он назвал происшедшее "геноцидом мирных граждан", действия националистических батальонов квалифицировали как теракт. Пятнадцатое марта в ДНР объявили днем траура по погибшим.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал Путин.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

ситуация в днр и лнр