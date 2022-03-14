https://ria.ru/20220314/ukraina-1778136406.html
МВФ спрогнозировал падение ВВП Украины на 10-35 процентов
МВФ спрогнозировал падение ВВП Украины на 10-35 процентов - РИА Новости, 14.03.2022
МВФ спрогнозировал падение ВВП Украины на 10-35 процентов
Международный валютный фонд (МВФ) предрек Украине снижение ВВП в 2022 году как минимум на 10% при наиболее благоприятных сценариях завершения военного кризиса и РИА Новости, 14.03.2022
2022-03-14T18:54
2022-03-14T18:54
2022-03-14T18:54
обострение ситуации в днр и лнр
ливан
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россия
цены на нефть
мвф
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ввп
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ВАШИНГТОН, 14 мар - РИА Новости. Международный валютный фонд (МВФ) предрек Украине снижение ВВП в 2022 году как минимум на 10% при наиболее благоприятных сценариях завершения военного кризиса и предупредил, что на деле экономический спад может оказаться существенно глубже и достичь 25-35%.Оптимистический прогноз в 10%, изложенный в обновленном докладе фонда, предполагает "быстрое разрешение войны и значительную донорскую поддержку"."Однако интенсивность продолжающегося конфликта ведет к масштабным разрушениям производственного потенциала Украины и быстрому ухудшению прогнозов... Имеющиеся данные о сокращении реального ВВП в военное время (Ирак, Ливан, Сирия, Йемен) предполагают, что годовой спад может оказаться значительно большим - в пределах 25-35%", - говорится в документе.В МВФ напомнили, что предыдущие раунда конфликта с Россией обернулись для Украины падением ВВП на 6,6% и почти на 10% в 2014 и 2015 годах соответственно.Эксперты фонда также прогнозируют рост отношения долга Украины к ВВП до 60%, что на десять процентных пунктов превышает показатель 2021 года. К однозначным показателям инфляция вернется не ранее 2023 года, а уровень в 5% возможен только в 2025 году, говорится в докладе.
https://ria.ru/20220313/sanktsii-1777918098.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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ливан, сирия, россия, цены на нефть, мвф, украина, ввп, в мире
МВФ спрогнозировал падение ВВП Украины на 10-35 процентов
МВФ спрогнозировал, что при худшем сценарии ВВП Украины может упасть на 35 процентов