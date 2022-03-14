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МВФ спрогнозировал падение ВВП Украины на 10-35 процентов - РИА Новости, 14.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220314/ukraina-1778136406.html
МВФ спрогнозировал падение ВВП Украины на 10-35 процентов
МВФ спрогнозировал падение ВВП Украины на 10-35 процентов - РИА Новости, 14.03.2022
МВФ спрогнозировал падение ВВП Украины на 10-35 процентов
Международный валютный фонд (МВФ) предрек Украине снижение ВВП в 2022 году как минимум на 10% при наиболее благоприятных сценариях завершения военного кризиса и РИА Новости, 14.03.2022
2022-03-14T18:54
2022-03-14T18:54
обострение ситуации в днр и лнр
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цены на нефть
мвф
украина
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ВАШИНГТОН, 14 мар - РИА Новости. Международный валютный фонд (МВФ) предрек Украине снижение ВВП в 2022 году как минимум на 10% при наиболее благоприятных сценариях завершения военного кризиса и предупредил, что на деле экономический спад может оказаться существенно глубже и достичь 25-35%.Оптимистический прогноз в 10%, изложенный в обновленном докладе фонда, предполагает "быстрое разрешение войны и значительную донорскую поддержку"."Однако интенсивность продолжающегося конфликта ведет к масштабным разрушениям производственного потенциала Украины и быстрому ухудшению прогнозов... Имеющиеся данные о сокращении реального ВВП в военное время (Ирак, Ливан, Сирия, Йемен) предполагают, что годовой спад может оказаться значительно большим - в пределах 25-35%", - говорится в документе.В МВФ напомнили, что предыдущие раунда конфликта с Россией обернулись для Украины падением ВВП на 6,6% и почти на 10% в 2014 и 2015 годах соответственно.Эксперты фонда также прогнозируют рост отношения долга Украины к ВВП до 60%, что на десять процентных пунктов превышает показатель 2021 года. К однозначным показателям инфляция вернется не ранее 2023 года, а уровень в 5% возможен только в 2025 году, говорится в докладе.
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ливан, сирия, россия, цены на нефть, мвф, украина, ввп, в мире
18:54 14.03.2022
 
МВФ спрогнозировал падение ВВП Украины на 10-35 процентов

МВФ спрогнозировал, что при худшем сценарии ВВП Украины может упасть на 35 процентов

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗдание Международного валютного фонда в Вашингтоне
Здание Международного валютного фонда в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 14.03.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Международного валютного фонда в Вашингтоне
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 14 мар - РИА Новости. Международный валютный фонд (МВФ) предрек Украине снижение ВВП в 2022 году как минимум на 10% при наиболее благоприятных сценариях завершения военного кризиса и предупредил, что на деле экономический спад может оказаться существенно глубже и достичь 25-35%.
Оптимистический прогноз в 10%, изложенный в обновленном докладе фонда, предполагает "быстрое разрешение войны и значительную донорскую поддержку".
"Однако интенсивность продолжающегося конфликта ведет к масштабным разрушениям производственного потенциала Украины и быстрому ухудшению прогнозов... Имеющиеся данные о сокращении реального ВВП в военное время (Ирак, Ливан, Сирия, Йемен) предполагают, что годовой спад может оказаться значительно большим - в пределах 25-35%", - говорится в документе.
В МВФ напомнили, что предыдущие раунда конфликта с Россией обернулись для Украины падением ВВП на 6,6% и почти на 10% в 2014 и 2015 годах соответственно.
Эксперты фонда также прогнозируют рост отношения долга Украины к ВВП до 60%, что на десять процентных пунктов превышает показатель 2021 года. К однозначным показателям инфляция вернется не ранее 2023 года, а уровень в 5% возможен только в 2025 году, говорится в докладе.
Здание конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 13.03.2022
13 марта, 12:59
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРЛиванСирияРоссияЦены на нефтьМВФУкраинаВВПВ мире
 
 
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