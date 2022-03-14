https://ria.ru/20220314/ukraina-1778130327.html

Янукович процитировал народное выражение, описывая жизнь на Украине

Янукович процитировал народное выражение, описывая жизнь на Украине - РИА Новости, 14.03.2022

Янукович процитировал народное выражение, описывая жизнь на Украине

Экс-президент Украины Виктор Янукович, комментируя вопрос об урегулировании украинского кризиса, заявил в интервью РИА Новости, что при Петре Порошенко было не... РИА Новости, 14.03.2022

2022-03-14T18:23

2022-03-14T18:23

2022-03-14T18:24

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

украина

виктор янукович

петр порошенко

владимир зеленский

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Экс-президент Украины Виктор Янукович, комментируя вопрос об урегулировании украинского кризиса, заявил в интервью РИА Новости, что при Петре Порошенко было не сладко, при Владимире Зеленском стало не смешно.Порошенко является владельцем кондитерской корпорации Roshen, Зеленский до избрания президентом был известен как шоумен, актер и комик."Зеленский был избран в 2019 году. Именно с Зеленским связывали большие надежды с локализацией конфликта и жители Донбасса, и большинство избирателей Украины. К сожалению, этого не сталось. В народе говорили: "пришел Порошенко – стало не сладко, пришел Зеленский – не смешно", - сказал Янукович.

https://ria.ru/20220225/sud-1775129511.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, виктор янукович, петр порошенко, владимир зеленский, ситуация в днр и лнр