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Янукович процитировал народное выражение, описывая жизнь на Украине - РИА Новости, 14.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220314/ukraina-1778130327.html
Янукович процитировал народное выражение, описывая жизнь на Украине
Янукович процитировал народное выражение, описывая жизнь на Украине - РИА Новости, 14.03.2022
Янукович процитировал народное выражение, описывая жизнь на Украине
Экс-президент Украины Виктор Янукович, комментируя вопрос об урегулировании украинского кризиса, заявил в интервью РИА Новости, что при Петре Порошенко было не... РИА Новости, 14.03.2022
2022-03-14T18:23
2022-03-14T18:24
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
виктор янукович
петр порошенко
владимир зеленский
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Экс-президент Украины Виктор Янукович, комментируя вопрос об урегулировании украинского кризиса, заявил в интервью РИА Новости, что при Петре Порошенко было не сладко, при Владимире Зеленском стало не смешно.Порошенко является владельцем кондитерской корпорации Roshen, Зеленский до избрания президентом был известен как шоумен, актер и комик."Зеленский был избран в 2019 году. Именно с Зеленским связывали большие надежды с локализацией конфликта и жители Донбасса, и большинство избирателей Украины. К сожалению, этого не сталось. В народе говорили: "пришел Порошенко – стало не сладко, пришел Зеленский – не смешно", - сказал Янукович.
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в мире, украина, виктор янукович, петр порошенко, владимир зеленский, ситуация в днр и лнр
18:23 14.03.2022 (обновлено: 18:24 14.03.2022)
 
Янукович процитировал народное выражение, описывая жизнь на Украине

Экс-президент Украины Янукович: при Порошенко было несладко, при Зеленском стало не смешно

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПетр Порошенко и Владимир Зеленский
Петр Порошенко и Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 14.03.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Петр Порошенко и Владимир Зеленский
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Экс-президент Украины Виктор Янукович, комментируя вопрос об урегулировании украинского кризиса, заявил в интервью РИА Новости, что при Петре Порошенко было не сладко, при Владимире Зеленском стало не смешно.
Порошенко является владельцем кондитерской корпорации Roshen, Зеленский до избрания президентом был известен как шоумен, актер и комик.
"Зеленский был избран в 2019 году. Именно с Зеленским связывали большие надежды с локализацией конфликта и жители Донбасса, и большинство избирателей Украины. К сожалению, этого не сталось. В народе говорили: "пришел Порошенко – стало не сладко, пришел Зеленский – не смешно", - сказал Янукович.
Александр Турчинов, Петр Порошенко и Арсений Яценюк - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
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