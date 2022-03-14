https://ria.ru/20220314/ukraina-1778130327.html
Янукович процитировал народное выражение, описывая жизнь на Украине
Янукович процитировал народное выражение, описывая жизнь на Украине - РИА Новости, 14.03.2022
Янукович процитировал народное выражение, описывая жизнь на Украине
Экс-президент Украины Виктор Янукович, комментируя вопрос об урегулировании украинского кризиса, заявил в интервью РИА Новости, что при Петре Порошенко было не... РИА Новости, 14.03.2022
2022-03-14T18:23
2022-03-14T18:23
2022-03-14T18:24
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
виктор янукович
петр порошенко
владимир зеленский
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Экс-президент Украины Виктор Янукович, комментируя вопрос об урегулировании украинского кризиса, заявил в интервью РИА Новости, что при Петре Порошенко было не сладко, при Владимире Зеленском стало не смешно.Порошенко является владельцем кондитерской корпорации Roshen, Зеленский до избрания президентом был известен как шоумен, актер и комик."Зеленский был избран в 2019 году. Именно с Зеленским связывали большие надежды с локализацией конфликта и жители Донбасса, и большинство избирателей Украины. К сожалению, этого не сталось. В народе говорили: "пришел Порошенко – стало не сладко, пришел Зеленский – не смешно", - сказал Янукович.
https://ria.ru/20220225/sud-1775129511.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, виктор янукович, петр порошенко, владимир зеленский, ситуация в днр и лнр
18:23 14.03.2022 (обновлено: 18:24 14.03.2022)
Янукович процитировал народное выражение, описывая жизнь на Украине
Экс-президент Украины Янукович: при Порошенко было несладко, при Зеленском стало не смешно