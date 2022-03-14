https://ria.ru/20220314/ukraina-1778119283.html

Из десяти гумкоридоров Киев согласовал только три, сообщило Минобороны

Из десяти гумкоридоров Киев согласовал только три, сообщило Минобороны - РИА Новости, 14.03.2022

Из десяти гумкоридоров Киев согласовал только три, сообщило Минобороны

Начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил, что из десяти предлагаемых Россией маршрутов... РИА Новости, 14.03.2022

2022-03-14T17:28

2022-03-14T17:28

2022-03-14T17:46

в мире

украина

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 14 мар – РИА Новости. Начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил, что из десяти предлагаемых Россией маршрутов украинские власти согласовали на сегодня только три, но при этом в очередной раз ни одного гуманитарного коридора в РФ. Россия согласилась на предложенные Киевом одиннадцать дополнительных гуманитарных коридоров на киевском, запорожском, мариупольском, луганском и донецком направлениях.

https://ria.ru/20220314/bezhentsy-1778120815.html

украина

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, украина, министерство обороны рф (минобороны рф)