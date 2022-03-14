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Из десяти гумкоридоров Киев согласовал только три, сообщило Минобороны - РИА Новости, 14.03.2022
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Из десяти гумкоридоров Киев согласовал только три, сообщило Минобороны
Из десяти гумкоридоров Киев согласовал только три, сообщило Минобороны - РИА Новости, 14.03.2022
Из десяти гумкоридоров Киев согласовал только три, сообщило Минобороны
Начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил, что из десяти предлагаемых Россией маршрутов... РИА Новости, 14.03.2022
2022-03-14T17:28
2022-03-14T17:46
в мире
украина
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 14 мар – РИА Новости. Начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил, что из десяти предлагаемых Россией маршрутов украинские власти согласовали на сегодня только три, но при этом в очередной раз ни одного гуманитарного коридора в РФ. Россия согласилась на предложенные Киевом одиннадцать дополнительных гуманитарных коридоров на киевском, запорожском, мариупольском, луганском и донецком направлениях.
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украина
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в мире, украина, министерство обороны рф (минобороны рф)
17:28 14.03.2022 (обновлено: 17:46 14.03.2022)
 
Из десяти гумкоридоров Киев согласовал только три, сообщило Минобороны

Минобороны: из десяти предложенных гуманитарных маршрутов Киев согласовал только три

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкБойцы Народной милиции ДНР помогают везти вещи жительнице села Новотроицкое Волновахского района
Бойцы Народной милиции ДНР помогают везти вещи жительнице села Новотроицкое Волновахского района - РИА Новости, 1920, 14.03.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Бойцы Народной милиции ДНР помогают везти вещи жительнице села Новотроицкое Волновахского района. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 мар – РИА Новости. Начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил, что из десяти предлагаемых Россией маршрутов украинские власти согласовали на сегодня только три, но при этом в очередной раз ни одного гуманитарного коридора в РФ.
Россия согласилась на предложенные Киевом одиннадцать дополнительных гуманитарных коридоров на киевском, запорожском, мариупольском, луганском и донецком направлениях.
Жители Украины проходят польско-украинскую границу через контрольно-пропускной пункт Медыка - РИА Новости, 1920, 14.03.2022
Вчера, 17:32Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Минобороны заявило о росте потока беженцев через западную границу Украины
 
В миреУкраинаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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