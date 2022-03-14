https://ria.ru/20220314/ukraina-1778119283.html
Из десяти гумкоридоров Киев согласовал только три, сообщило Минобороны
Из десяти гумкоридоров Киев согласовал только три, сообщило Минобороны - РИА Новости, 14.03.2022
Из десяти гумкоридоров Киев согласовал только три, сообщило Минобороны
Начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил, что из десяти предлагаемых Россией маршрутов... РИА Новости, 14.03.2022
2022-03-14T17:28
2022-03-14T17:28
2022-03-14T17:46
в мире
украина
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 14 мар – РИА Новости. Начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил, что из десяти предлагаемых Россией маршрутов украинские власти согласовали на сегодня только три, но при этом в очередной раз ни одного гуманитарного коридора в РФ. Россия согласилась на предложенные Киевом одиннадцать дополнительных гуманитарных коридоров на киевском, запорожском, мариупольском, луганском и донецком направлениях.
https://ria.ru/20220314/bezhentsy-1778120815.html
украина
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, министерство обороны рф (минобороны рф)
17:28 14.03.2022 (обновлено: 17:46 14.03.2022)
Из десяти гумкоридоров Киев согласовал только три, сообщило Минобороны
Минобороны: из десяти предложенных гуманитарных маршрутов Киев согласовал только три