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Гуманитарная ситуация на Украине продолжает ухудшаться, заявило Минобороны - РИА Новости, 14.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220314/ukraina-1778117985.html
Гуманитарная ситуация на Украине продолжает ухудшаться, заявило Минобороны
Гуманитарная ситуация на Украине продолжает ухудшаться, заявило Минобороны - РИА Новости, 14.03.2022
Гуманитарная ситуация на Украине продолжает ухудшаться, заявило Минобороны
Гуманитарная ситуация на Украине продолжает ухудшаться, в отдельных городах уже стала критической, сообщил начальник Национального центра управления обороной... РИА Новости, 14.03.2022
2022-03-14T17:22
2022-03-14T17:36
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Гуманитарная ситуация на Украине продолжает ухудшаться, в отдельных городах уже стала критической, сообщил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев."Гуманитарная ситуация на Украине, к сожалению, продолжает стремительно ухудшаться, а в отдельных городах стала критической. В крайне тяжелом положении длительное время находился Мариуполь", - сказал он.Мизинцев добавил, что в результате эффективных действий, формированиями ДНР при поддержке подразделений Вооруженных сил России 14 марта были точечно уничтожены практически все огневые точки, оборудованные неонацистами в пригородных районах Мариуполя. Подразделения спецназначения ликвидировали основные силы неонацистов на позициях в жилых кварталах по периметру города.
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в мире, украина, министерство обороны рф (минобороны рф)
17:22 14.03.2022 (обновлено: 17:36 14.03.2022)
 
Гуманитарная ситуация на Украине продолжает ухудшаться, заявило Минобороны

Минобороны заявило, что гуманитарная ситуация на Украине продолжает ухудшаться

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкЖилой дом, поврежденный в результате обстрелов в поселке Донское в Донецкой народной республике
Жилой дом, поврежденный в результате обстрелов в поселке Донское в Донецкой народной республике - РИА Новости, 1920, 14.03.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Жилой дом, поврежденный в результате обстрелов в поселке Донское в Донецкой народной республике
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Гуманитарная ситуация на Украине продолжает ухудшаться, в отдельных городах уже стала критической, сообщил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"Гуманитарная ситуация на Украине, к сожалению, продолжает стремительно ухудшаться, а в отдельных городах стала критической. В крайне тяжелом положении длительное время находился Мариуполь", - сказал он.
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Мизинцев добавил, что в результате эффективных действий, формированиями ДНР при поддержке подразделений Вооруженных сил России 14 марта были точечно уничтожены практически все огневые точки, оборудованные неонацистами в пригородных районах Мариуполя. Подразделения спецназначения ликвидировали основные силы неонацистов на позициях в жилых кварталах по периметру города.
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреУкраинаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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