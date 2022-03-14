https://ria.ru/20220314/ukraina-1778117985.html

Гуманитарная ситуация на Украине продолжает ухудшаться, заявило Минобороны

Гуманитарная ситуация на Украине продолжает ухудшаться, заявило Минобороны - РИА Новости, 14.03.2022

Гуманитарная ситуация на Украине продолжает ухудшаться, заявило Минобороны

Гуманитарная ситуация на Украине продолжает ухудшаться, в отдельных городах уже стала критической, сообщил начальник Национального центра управления обороной... РИА Новости, 14.03.2022

2022-03-14T17:22

2022-03-14T17:22

2022-03-14T17:36

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

украина

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Гуманитарная ситуация на Украине продолжает ухудшаться, в отдельных городах уже стала критической, сообщил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев."Гуманитарная ситуация на Украине, к сожалению, продолжает стремительно ухудшаться, а в отдельных городах стала критической. В крайне тяжелом положении длительное время находился Мариуполь", - сказал он.Мизинцев добавил, что в результате эффективных действий, формированиями ДНР при поддержке подразделений Вооруженных сил России 14 марта были точечно уничтожены практически все огневые точки, оборудованные неонацистами в пригородных районах Мариуполя. Подразделения спецназначения ликвидировали основные силы неонацистов на позициях в жилых кварталах по периметру города.

https://ria.ru/20220314/aleksandrovka-1778117177.html

украина

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, украина, министерство обороны рф (минобороны рф)