https://ria.ru/20220314/ukraina-1778117985.html
Гуманитарная ситуация на Украине продолжает ухудшаться, заявило Минобороны
Гуманитарная ситуация на Украине продолжает ухудшаться, заявило Минобороны - РИА Новости, 14.03.2022
Гуманитарная ситуация на Украине продолжает ухудшаться, заявило Минобороны
Гуманитарная ситуация на Украине продолжает ухудшаться, в отдельных городах уже стала критической, сообщил начальник Национального центра управления обороной... РИА Новости, 14.03.2022
2022-03-14T17:22
2022-03-14T17:22
2022-03-14T17:36
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Гуманитарная ситуация на Украине продолжает ухудшаться, в отдельных городах уже стала критической, сообщил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев."Гуманитарная ситуация на Украине, к сожалению, продолжает стремительно ухудшаться, а в отдельных городах стала критической. В крайне тяжелом положении длительное время находился Мариуполь", - сказал он.Мизинцев добавил, что в результате эффективных действий, формированиями ДНР при поддержке подразделений Вооруженных сил России 14 марта были точечно уничтожены практически все огневые точки, оборудованные неонацистами в пригородных районах Мариуполя. Подразделения спецназначения ликвидировали основные силы неонацистов на позициях в жилых кварталах по периметру города.
https://ria.ru/20220314/aleksandrovka-1778117177.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, министерство обороны рф (минобороны рф)
17:22 14.03.2022 (обновлено: 17:36 14.03.2022)
Гуманитарная ситуация на Украине продолжает ухудшаться, заявило Минобороны
Минобороны заявило, что гуманитарная ситуация на Украине продолжает ухудшаться