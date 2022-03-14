https://ria.ru/20220314/ukraina-1778111183.html
Советника главы МВД Украины Геращенко обвинили в помощи российской армии
Советника главы МВД Украины Геращенко обвинили в помощи российской армии - РИА Новости, 14.03.2022
Советника главы МВД Украины Геращенко обвинили в помощи российской армии
Представитель Главного управления Госслужбы по ЧС в Киеве Светлана Водолага обвинила советника главы МВД Украины Антона Геращенко в содействии российским... РИА Новости, 14.03.2022
2022-03-14T16:46
2022-03-14T16:46
2022-03-14T17:37
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
мвд украины
антон геращенко
ситуация в днр и лнр
государственная служба украины по чс
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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Представитель Главного управления Госслужбы по ЧС в Киеве Светлана Водолага обвинила советника главы МВД Украины Антона Геращенко в содействии российским войскам."Вы третий раз называете точный адрес, куда попадают вражеские снаряды", — заявила Водолага в видеообращении к Геращенко, опубликованном в понедельник на ее странице в Facebook.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны России, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС России развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220307/zaderzhanie-1777078847.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, мвд украины, антон геращенко, ситуация в днр и лнр, государственная служба украины по чс
16:46 14.03.2022 (обновлено: 17:37 14.03.2022)
Советника главы МВД Украины Геращенко обвинили в помощи российской армии
Представитель ГСЧС Украины Водолага обвинила советника главы МВД Геращенко в помощи России