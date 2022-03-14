https://ria.ru/20220314/ukraina-1778097316.html

На позициях националистов в Волновахе нашли оружие производства США

На позициях националистов в Волновахе нашли оружие производства США - РИА Новости, 14.03.2022

На позициях националистов в Волновахе нашли оружие производства США

Противотанковые ракетные комплексы производства США обнаружены на брошенных позициях украинских националистов, которых выбили из Волновахи в Донецкой области,... РИА Новости, 14.03.2022

2022-03-14T16:00

2022-03-14T16:00

2022-03-14T16:35

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

волноваха

владимир путин

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

вооруженные силы рф

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ВОЛНОВАХА, 14 мар – РИА Новости. Противотанковые ракетные комплексы производства США обнаружены на брошенных позициях украинских националистов, которых выбили из Волновахи в Донецкой области, сообщил РИА Новости советник главы правительства Донецкой народной республики Ян Гагин."Вот еще один "экспонат" к поставкам иностранных вооружений на Украину нацистам. Здесь ясно видно принадлежность, производство", - сказал Гагин, указав на надпись USA на трубе от противотанковой ракеты."То есть прямая поставка Соединенных штатов, именно летальное оружие, для нацистов. Вот вам наши "партнеры", - добавил он.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220301/zapad-1775721012.html

https://ria.ru/20220313/vooruzhenie-1777958905.html

волноваха

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

В ДНР показали найденное американское летальное оружие В ДНР показали найденное американское летальное оружие 2022-03-14T16:00 true PT0M23S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, волноваха, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, вооруженные силы рф