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Мишустин выразил признательность Минску за позицию по Украине - РИА Новости, 14.03.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220314/ukraina-1778082938.html
Мишустин выразил признательность Минску за позицию по Украине
Мишустин выразил признательность Минску за позицию по Украине - РИА Новости, 14.03.2022
Мишустин выразил признательность Минску за позицию по Украине
Россия признательна Белоруссии за конструктивную позицию по ситуации вокруг Украины, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время переговоров с... РИА Новости, 14.03.2022
2022-03-14T15:09
2022-03-14T16:29
обострение ситуации в днр и лнр
михаил мишустин
в мире
белоруссия
россия
украина
роман головченко
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Россия признательна Белоруссии за конструктивную позицию по ситуации вокруг Украины, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время переговоров с премьер-министром Белоруссии Романом Головченко в Москве в понедельник."Хотел бы ещё раз вновь подчеркнуть, что мы в России искренне дорожим партнерством и союзническими отношениями с Белоруссией. Наши братские народы объединяют узы дружбы, и в этом году мы отмечаем 30-летие наших дипломатических отношений. Признательны нашим белорусским друзьям за конструктивную позицию по ситуации вокруг Украины. Для нас это важно и ценно", - сказал Мишустин.В начале беседы он заметил, что встреча с Головченко проходит в развитие переговоров президента РФ Владимира Путина с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, которые прошли 11 марта. "Нам, конечно, необходимо согласовать действия по исполнению решений, которые были приняты на высшем уровне", - отметил Мишустин.
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михаил мишустин, в мире, белоруссия, россия, украина, роман головченко, ситуация в днр и лнр
15:09 14.03.2022 (обновлено: 16:29 14.03.2022)
 
Мишустин выразил признательность Минску за позицию по Украине

Премьер Мишустин выразил признательность Минску за конструктивную позицию по Украине

© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин и премьер-министр Белоруссии Роман Головченко во время встречи
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и премьер-министр Белоруссии Роман Головченко во время встречи - РИА Новости, 1920, 14.03.2022
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и премьер-министр Белоруссии Роман Головченко во время встречи
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Россия признательна Белоруссии за конструктивную позицию по ситуации вокруг Украины, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время переговоров с премьер-министром Белоруссии Романом Головченко в Москве в понедельник.
"Хотел бы ещё раз вновь подчеркнуть, что мы в России искренне дорожим партнерством и союзническими отношениями с Белоруссией. Наши братские народы объединяют узы дружбы, и в этом году мы отмечаем 30-летие наших дипломатических отношений. Признательны нашим белорусским друзьям за конструктивную позицию по ситуации вокруг Украины. Для нас это важно и ценно", - сказал Мишустин.
В начале беседы он заметил, что встреча с Головченко проходит в развитие переговоров президента РФ Владимира Путина с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, которые прошли 11 марта. "Нам, конечно, необходимо согласовать действия по исполнению решений, которые были приняты на высшем уровне", - отметил Мишустин.
Покажу, откуда на Беларусь готовилось нападение – Лукашенко привез на встречу с Путиным карту - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРМихаил МишустинВ миреБелоруссияРоссияУкраинаРоман ГоловченкоСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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