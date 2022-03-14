https://ria.ru/20220314/ukraina-1778082938.html

Мишустин выразил признательность Минску за позицию по Украине

Мишустин выразил признательность Минску за позицию по Украине - РИА Новости, 14.03.2022

Мишустин выразил признательность Минску за позицию по Украине

Россия признательна Белоруссии за конструктивную позицию по ситуации вокруг Украины, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время переговоров с... РИА Новости, 14.03.2022

2022-03-14T15:09

2022-03-14T15:09

2022-03-14T16:29

обострение ситуации в днр и лнр

михаил мишустин

в мире

белоруссия

россия

украина

роман головченко

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Россия признательна Белоруссии за конструктивную позицию по ситуации вокруг Украины, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время переговоров с премьер-министром Белоруссии Романом Головченко в Москве в понедельник."Хотел бы ещё раз вновь подчеркнуть, что мы в России искренне дорожим партнерством и союзническими отношениями с Белоруссией. Наши братские народы объединяют узы дружбы, и в этом году мы отмечаем 30-летие наших дипломатических отношений. Признательны нашим белорусским друзьям за конструктивную позицию по ситуации вокруг Украины. Для нас это важно и ценно", - сказал Мишустин.В начале беседы он заметил, что встреча с Головченко проходит в развитие переговоров президента РФ Владимира Путина с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, которые прошли 11 марта. "Нам, конечно, необходимо согласовать действия по исполнению решений, которые были приняты на высшем уровне", - отметил Мишустин.

https://ria.ru/20220311/belorussiya-1777664103.html

белоруссия

россия

украина

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Кирилл Волков

михаил мишустин, в мире, белоруссия, россия, украина, роман головченко, ситуация в днр и лнр