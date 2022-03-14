15:09 14.03.2022 (обновлено: 16:29 14.03.2022)
Мишустин выразил признательность Минску за позицию по Украине
Премьер Мишустин выразил признательность Минску за конструктивную позицию по Украине
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин и премьер-министр Белоруссии Роман Головченко во время встречи
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и премьер-министр Белоруссии Роман Головченко во время встречи
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Россия признательна Белоруссии за конструктивную позицию по ситуации вокруг Украины, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время переговоров с премьер-министром Белоруссии Романом Головченко в Москве в понедельник.
"Хотел бы ещё раз вновь подчеркнуть, что мы в России искренне дорожим партнерством и союзническими отношениями с Белоруссией. Наши братские народы объединяют узы дружбы, и в этом году мы отмечаем 30-летие наших дипломатических отношений. Признательны нашим белорусским друзьям за конструктивную позицию по ситуации вокруг Украины. Для нас это важно и ценно", - сказал Мишустин.
В начале беседы он заметил, что встреча с Головченко проходит в развитие переговоров президента РФ Владимира Путина с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, которые прошли 11 марта. "Нам, конечно, необходимо согласовать действия по исполнению решений, которые были приняты на высшем уровне", - отметил Мишустин.