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Песков не исключил взятие под контроль крупных украинских городов - РИА Новости, 14.03.2022
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Песков не исключил взятие под контроль крупных украинских городов
Песков не исключил взятие под контроль крупных украинских городов - РИА Новости, 14.03.2022
Песков не исключил взятие под контроль крупных украинских городов
В российских Вооруженных Силах допустили взятие крупных населенных пунктов на Украине под полный контроль, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий... РИА Новости, 14.03.2022
2022-03-14T14:56
2022-03-14T17:16
в мире
украина
дмитрий песков
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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. В российских Вооруженных Силах допустили взятие крупных населенных пунктов на Украине под полный контроль, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины 24 февраля. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Вооруженные силы заявляют, что наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Есть жертвы с обеих сторон.
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в мире, украина, дмитрий песков
14:56 14.03.2022 (обновлено: 17:16 14.03.2022)
 
Песков не исключил взятие под контроль крупных украинских городов

Песков: Минобороны не исключает взятие под полный контроль крупных украинских городов

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЗапорожская атомная электростанция, расположенная в степной зоне на берегу Каховского водохранилища в городе Энергодар
Запорожская атомная электростанция, расположенная в степной зоне на берегу Каховского водохранилища в городе Энергодар - РИА Новости, 1920, 14.03.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Запорожская атомная электростанция, расположенная в степной зоне на берегу Каховского водохранилища в городе Энергодар. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. В российских Вооруженных Силах допустили взятие крупных населенных пунктов на Украине под полный контроль, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Министерство обороны для обеспечения максимальной безопасности мирного населения не исключает возможности постановки под полный контроль крупных населенных пунктов, которые сегодня и так находятся в окружении, за исключением зон, используемых для гуманитарной эвакуации", — сказал представитель Кремля.

Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины 24 февраля. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Вооруженные силы заявляют, что наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Есть жертвы с обеих сторон.
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