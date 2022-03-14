https://ria.ru/20220314/ukraina-1778079372.html
Песков не исключил взятие под контроль крупных украинских городов
Песков не исключил взятие под контроль крупных украинских городов - РИА Новости, 14.03.2022
Песков не исключил взятие под контроль крупных украинских городов
В российских Вооруженных Силах допустили взятие крупных населенных пунктов на Украине под полный контроль, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий... РИА Новости, 14.03.2022
2022-03-14T14:56
2022-03-14T14:56
2022-03-14T17:16
в мире
украина
дмитрий песков
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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. В российских Вооруженных Силах допустили взятие крупных населенных пунктов на Украине под полный контроль, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины 24 февраля. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Вооруженные силы заявляют, что наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Есть жертвы с обеих сторон.
https://ria.ru/20220314/peregovory-1778075656.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, украина, дмитрий песков
14:56 14.03.2022 (обновлено: 17:16 14.03.2022)
Песков не исключил взятие под контроль крупных украинских городов
Песков: Минобороны не исключает взятие под полный контроль крупных украинских городов
МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. В российских Вооруженных Силах допустили взятие крупных населенных пунктов на Украине под полный контроль, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Министерство обороны для обеспечения максимальной безопасности мирного населения не исключает возможности постановки под полный контроль крупных населенных пунктов, которые сегодня и так находятся в окружении, за исключением зон, используемых для гуманитарной эвакуации", — сказал представитель Кремля.
Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины 24 февраля. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Вооруженные силы заявляют, что наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Есть жертвы с обеих сторон.