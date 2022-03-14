https://ria.ru/20220314/ukraina-1778079372.html

Песков не исключил взятие под контроль крупных украинских городов

Песков не исключил взятие под контроль крупных украинских городов - РИА Новости, 14.03.2022

Песков не исключил взятие под контроль крупных украинских городов

В российских Вооруженных Силах допустили взятие крупных населенных пунктов на Украине под полный контроль, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий... РИА Новости, 14.03.2022

2022-03-14T14:56

2022-03-14T14:56

2022-03-14T17:16

в мире

украина

дмитрий песков

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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. В российских Вооруженных Силах допустили взятие крупных населенных пунктов на Украине под полный контроль, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины 24 февраля. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Вооруженные силы заявляют, что наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Есть жертвы с обеих сторон.

https://ria.ru/20220314/peregovory-1778075656.html

украина

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, дмитрий песков