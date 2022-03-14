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Путин в начале операции приказал не штурмовать города сразу, заявил Песков - РИА Новости, 14.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220314/ukraina-1778075636.html
Путин в начале операции приказал не штурмовать города сразу, заявил Песков
Путин в начале операции приказал не штурмовать города сразу, заявил Песков - РИА Новости, 14.03.2022
Путин в начале операции приказал не штурмовать города сразу, заявил Песков
Президент России Владимир Путин дал указание в начале спецоперации на Украине не штурмовать немедленно города, включая Киев, из-за возможных больших потерь... РИА Новости, 14.03.2022
2022-03-14T14:40
2022-03-14T22:09
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
украина
владимир путин
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин дал указание в начале спецоперации на Украине не штурмовать немедленно города, включая Киев, из-за возможных больших потерь среди населения, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "В начале операции президент России действительно дал указания Минобороны воздержаться от немедленного штурма крупных населенных пунктов, включая Киев, в связи с тем, что вооруженные националистические формирования оборудуют огневые точки, размещают тяжелую военную технику прямо в жилых кварталах и боевые действия в густонаселенных районах неизбежно приведут к большим потерям среди гражданских лиц. И операция была спланирована именно с учетом этого обстоятельства", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20220313/spetsoperatsiya-1777956975.html
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Комментарий Пескова о штурме украинских городов
Песков прокомментировал тему штурма украинских городов
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в мире, россия, украина, владимир путин, ситуация в днр и лнр
14:40 14.03.2022 (обновлено: 22:09 14.03.2022)
 
Путин в начале операции приказал не штурмовать города сразу, заявил Песков

Пресс-секретарь Песков: Путин в начале операции приказал не штурмовать города сразу же

Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин дал указание в начале спецоперации на Украине не штурмовать немедленно города, включая Киев, из-за возможных больших потерь среди населения, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"В начале операции президент России действительно дал указания Минобороны воздержаться от немедленного штурма крупных населенных пунктов, включая Киев, в связи с тем, что вооруженные националистические формирования оборудуют огневые точки, размещают тяжелую военную технику прямо в жилых кварталах и боевые действия в густонаселенных районах неизбежно приведут к большим потерям среди гражданских лиц. И операция была спланирована именно с учетом этого обстоятельства", - сказал Песков журналистам.
Уничтоженная военная техника Вооруженных сил Украины - РИА Новости, 1920, 13.03.2022
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