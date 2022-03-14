https://ria.ru/20220314/ukraina-1778075636.html

Путин в начале операции приказал не штурмовать города сразу, заявил Песков

Путин в начале операции приказал не штурмовать города сразу, заявил Песков - РИА Новости, 14.03.2022

Путин в начале операции приказал не штурмовать города сразу, заявил Песков

Президент России Владимир Путин дал указание в начале спецоперации на Украине не штурмовать немедленно города, включая Киев, из-за возможных больших потерь... РИА Новости, 14.03.2022

2022-03-14T14:40

2022-03-14T14:40

2022-03-14T22:09

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ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин дал указание в начале спецоперации на Украине не штурмовать немедленно города, включая Киев, из-за возможных больших потерь среди населения, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "В начале операции президент России действительно дал указания Минобороны воздержаться от немедленного штурма крупных населенных пунктов, включая Киев, в связи с тем, что вооруженные националистические формирования оборудуют огневые точки, размещают тяжелую военную технику прямо в жилых кварталах и боевые действия в густонаселенных районах неизбежно приведут к большим потерям среди гражданских лиц. И операция была спланирована именно с учетом этого обстоятельства", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20220313/spetsoperatsiya-1777956975.html

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Комментарий Пескова о штурме украинских городов Песков прокомментировал тему штурма украинских городов 2022-03-14T14:40 true PT2M51S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, украина, владимир путин, ситуация в днр и лнр