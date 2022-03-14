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Продолжительность операции на Украине не озвучивается, заявил Песков - РИА Новости, 14.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220314/ukraina-1778072833.html
Продолжительность операции на Украине не озвучивается, заявил Песков
Продолжительность операции на Украине не озвучивается, заявил Песков - РИА Новости, 14.03.2022
Продолжительность операции на Украине не озвучивается, заявил Песков
Продолжительность специальной военной операции России на Украине не озвучивается, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 14.03.2022
2022-03-14T14:32
2022-03-14T15:18
в мире
обострение ситуации в днр и лнр
россия
украина
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Продолжительность специальной военной операции России на Украине не озвучивается, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Нет, не озвучивается", - сказал он журналистам в понедельник.Песков также сообщил, что все планы России по демилитаризации Украины будут реализованы в утвержденные заранее сроки.
https://ria.ru/20220314/ukraina-1778075636.html
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в мире, россия, украина, ситуация в днр и лнр
14:32 14.03.2022 (обновлено: 15:18 14.03.2022)
 
Продолжительность операции на Украине не озвучивается, заявил Песков

Пресс-секретарь Песков заявил, что продолжительность операции на Украине не озвучивается

© РИА Новости / Перейти в фотобанкВоенная техника из брошенной артиллерийской части Вооруженных сил Украины в Бердянске
Военная техника из брошенной артиллерийской части Вооруженных сил Украины в Бердянске - РИА Новости, 1920, 14.03.2022
© РИА Новости
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Военная техника из брошенной артиллерийской части Вооруженных сил Украины в Бердянске. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Продолжительность специальной военной операции России на Украине не озвучивается, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Нет, не озвучивается", - сказал он журналистам в понедельник.
Песков также сообщил, что все планы России по демилитаризации Украины будут реализованы в утвержденные заранее сроки.
Комментарий Пескова о штурме украинских городов - РИА Новости, 1920, 14.03.2022
Вчера, 14:40Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
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