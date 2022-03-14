https://ria.ru/20220314/ukraina-1778072833.html

Продолжительность операции на Украине не озвучивается, заявил Песков

Продолжительность операции на Украине не озвучивается, заявил Песков - РИА Новости, 14.03.2022

Продолжительность операции на Украине не озвучивается, заявил Песков

Продолжительность специальной военной операции России на Украине не озвучивается, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 14.03.2022

2022-03-14T14:32

2022-03-14T14:32

2022-03-14T15:18

в мире

обострение ситуации в днр и лнр

россия

украина

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0e/1778023309_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_fca0195f5573cd00389508e80ef3ce08.jpg

МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Продолжительность специальной военной операции России на Украине не озвучивается, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Нет, не озвучивается", - сказал он журналистам в понедельник.Песков также сообщил, что все планы России по демилитаризации Украины будут реализованы в утвержденные заранее сроки.

https://ria.ru/20220314/ukraina-1778075636.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, украина, ситуация в днр и лнр