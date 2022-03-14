https://ria.ru/20220314/ukraina-1778071724.html
В Кремле не обращались за помощью по Украине к другим странам
В Кремле не обращались за помощью по Украине к другим странам - РИА Новости, 14.03.2022
В Кремле не обращались за помощью по Украине к другим странам
Россия располагает потенциалом для проведения операции на Украине, с просьбами о содействии к другим странам не обращалась, сообщил в понедельник журналистам... РИА Новости, 14.03.2022
2022-03-14T14:29
2022-03-14T14:29
2022-03-14T15:01
обострение ситуации в днр и лнр
ситуация в днр и лнр
в мире
россия
украина
дмитрий песков
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Россия располагает потенциалом для проведения операции на Украине, с просьбами о содействии к другим странам не обращалась, сообщил в понедельник журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Издание Financial Times со ссылкой на американского чиновника сообщило, что Россия якобы запросила у Китая военную технику и другую помощь для поддержки спецоперации на Украине. В Белом доме никак не комментировали это заявление."Это не из Вашингтона. Это писали газеты. Газеты сейчас много пишут, не нужно воспринимать это как первоисточник. Россия обладает самостоятельным потенциалом для продолжения операции, как мы и говорили, она развивается по плану и будет завершена в срок и в полном объёме", - сказал Песков.
https://ria.ru/20220314/kitay-1778015032.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ситуация в днр и лнр, в мире, россия, украина, дмитрий песков
14:29 14.03.2022 (обновлено: 15:01 14.03.2022)
В Кремле не обращались за помощью по Украине к другим странам
Пресс-секретарь Путина Песков: у России достаточный потенциал для операции на Украине