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В Кремле не обращались за помощью по Украине к другим странам - РИА Новости, 14.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220314/ukraina-1778071724.html
В Кремле не обращались за помощью по Украине к другим странам
В Кремле не обращались за помощью по Украине к другим странам - РИА Новости, 14.03.2022
В Кремле не обращались за помощью по Украине к другим странам
Россия располагает потенциалом для проведения операции на Украине, с просьбами о содействии к другим странам не обращалась, сообщил в понедельник журналистам... РИА Новости, 14.03.2022
2022-03-14T14:29
2022-03-14T15:01
обострение ситуации в днр и лнр
ситуация в днр и лнр
в мире
россия
украина
дмитрий песков
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Россия располагает потенциалом для проведения операции на Украине, с просьбами о содействии к другим странам не обращалась, сообщил в понедельник журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Издание Financial Times со ссылкой на американского чиновника сообщило, что Россия якобы запросила у Китая военную технику и другую помощь для поддержки спецоперации на Украине. В Белом доме никак не комментировали это заявление."Это не из Вашингтона. Это писали газеты. Газеты сейчас много пишут, не нужно воспринимать это как первоисточник. Россия обладает самостоятельным потенциалом для продолжения операции, как мы и говорили, она развивается по плану и будет завершена в срок и в полном объёме", - сказал Песков.
https://ria.ru/20220314/kitay-1778015032.html
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ситуация в днр и лнр, в мире, россия, украина, дмитрий песков
14:29 14.03.2022 (обновлено: 15:01 14.03.2022)
 
В Кремле не обращались за помощью по Украине к другим странам

Пресс-секретарь Путина Песков: у России достаточный потенциал для операции на Украине

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкРоссийские военные у Запорожской АЭС
Российские военные у Запорожской АЭС - РИА Новости, 1920, 14.03.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Российские военные у Запорожской АЭС
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Россия располагает потенциалом для проведения операции на Украине, с просьбами о содействии к другим странам не обращалась, сообщил в понедельник журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Издание Financial Times со ссылкой на американского чиновника сообщило, что Россия якобы запросила у Китая военную технику и другую помощь для поддержки спецоперации на Украине. В Белом доме никак не комментировали это заявление.
"Это не из Вашингтона. Это писали газеты. Газеты сейчас много пишут, не нужно воспринимать это как первоисточник. Россия обладает самостоятельным потенциалом для продолжения операции, как мы и говорили, она развивается по плану и будет завершена в срок и в полном объёме", - сказал Песков.
Здание Министерства иностранных дел Китая в Пекине - РИА Новости, 1920, 14.03.2022
Вчера, 11:11Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
В Китае опровергли слухи, что Россия просила помощи для операции на Украине
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРСитуация в ДНР и ЛНРВ миреРоссияУкраинаДмитрий Песков
 
 
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