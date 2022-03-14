https://ria.ru/20220314/ukraina-1778071724.html

В Кремле не обращались за помощью по Украине к другим странам

В Кремле не обращались за помощью по Украине к другим странам - РИА Новости, 14.03.2022

В Кремле не обращались за помощью по Украине к другим странам

Россия располагает потенциалом для проведения операции на Украине, с просьбами о содействии к другим странам не обращалась, сообщил в понедельник журналистам... РИА Новости, 14.03.2022

2022-03-14T14:29

2022-03-14T14:29

2022-03-14T15:01

обострение ситуации в днр и лнр

ситуация в днр и лнр

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россия

украина

дмитрий песков

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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Россия располагает потенциалом для проведения операции на Украине, с просьбами о содействии к другим странам не обращалась, сообщил в понедельник журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Издание Financial Times со ссылкой на американского чиновника сообщило, что Россия якобы запросила у Китая военную технику и другую помощь для поддержки спецоперации на Украине. В Белом доме никак не комментировали это заявление."Это не из Вашингтона. Это писали газеты. Газеты сейчас много пишут, не нужно воспринимать это как первоисточник. Россия обладает самостоятельным потенциалом для продолжения операции, как мы и говорили, она развивается по плану и будет завершена в срок и в полном объёме", - сказал Песков.

https://ria.ru/20220314/kitay-1778015032.html

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украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

ситуация в днр и лнр, в мире, россия, украина, дмитрий песков