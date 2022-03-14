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С территории Украины не должно исходить угроз России, заявил Лавров - РИА Новости, 14.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220314/ukraina-1778052865.html
С территории Украины не должно исходить угроз России, заявил Лавров
С территории Украины не должно исходить угроз России, заявил Лавров - РИА Новости, 14.03.2022
С территории Украины не должно исходить угроз России, заявил Лавров
С территории Украины не должно исходить никаких угроз для России, заявил в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 14.03.2022
2022-03-14T13:30
2022-03-14T13:43
обострение ситуации в днр и лнр
сергей лавров
в мире
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
россия
украина
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. С территории Украины не должно исходить никаких угроз для России, заявил в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров.По итогам встречи с министром иностранных дел Катара он отметил, что в Москве ценят заинтересованность Катара в достижении урегулирования на Украине и согласия "по тем вопросам, которые стоят на повестке дня"."С учетом интересов достижения общеевропейской безопасности, включая безопасность Украины, безопасность России, и с учетом необходимости сделать так, чтобы с территории Украины не исходило никаких угроз для РФ", - добавил Лавров.
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сергей лавров, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия, украина, ситуация в днр и лнр
13:30 14.03.2022 (обновлено: 13:43 14.03.2022)
 
С территории Украины не должно исходить угроз России, заявил Лавров

Глава МИД Лавров: с территории Украины не должно исходить никаких угроз России

© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
© Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. С территории Украины не должно исходить никаких угроз для России, заявил в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров.
По итогам встречи с министром иностранных дел Катара он отметил, что в Москве ценят заинтересованность Катара в достижении урегулирования на Украине и согласия "по тем вопросам, которые стоят на повестке дня".
"С учетом интересов достижения общеевропейской безопасности, включая безопасность Украины, безопасность России, и с учетом необходимости сделать так, чтобы с территории Украины не исходило никаких угроз для РФ", - добавил Лавров.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРСергей ЛавровВ миреМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)РоссияУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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