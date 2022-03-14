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Нацбанк Украины запретил свободный вывоз более десяти тысяч евро - РИА Новости, 14.03.2022
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Нацбанк Украины запретил свободный вывоз более десяти тысяч евро
Нацбанк Украины запретил свободный вывоз более десяти тысяч евро - РИА Новости, 14.03.2022
Нацбанк Украины запретил свободный вывоз более десяти тысяч евро
Национальный банк Украины сообщил об отмене своего разрешения на свободный вывоз из страны валюты на сумму свыше 10 тысяч евро. РИА Новости, 14.03.2022
2022-03-14T11:51
2022-03-14T11:51
в мире
владимир путин
донецкая народная республика
луганская народная республика
вооруженные силы рф
оон
россия
украина
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Национальный банк Украины сообщил об отмене своего разрешения на свободный вывоз из страны валюты на сумму свыше 10 тысяч евро."Национальный банк вернул требование относительно предоставления гражданами подтверждающих документов во время перемещения валютных ценностей за пределы Украины в сумме, превышающей 10 тысяч евро (в эквиваленте)", - говорится в сообщении на сайте украинского регулятора.Как уточняется, пересекающие границу с подобными суммами должны будут предоставить документы о снятии наличности с собственных счетов или о приобретении банковских металлов.Разрешение Нацбанка Украины о свободном вывозе валютных ценностей с Украины действовало с 4 марта.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.По данным на 14 марта, уничтожены более 3,9 тысяч объектов военной инфраструктуры, а также 100 самолетов, более 1,2 тысячи танков и других боевых бронированных машин, 124 реактивные системы залпового огня и 143 беспилотника, в том числе турецкие Bayraktar TB2.Наступление идет по нескольким направлениям, Киев блокирован с запада, ВС РФ достигли господства в воздухе над всей Украиной. Взята под контроль территория вокруг Чернобыльской (законсервированной) и Запорожской (действующей) АЭС. Спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, идет работа для восстановления подачи воды в Крым.По данным Минобороны РФ на 2 марта, в ходе операции погибли 498 российских военных, 1597 ранены. Среди украинской стороны, сообщает российское военное ведомство, потери в разы выше: более 2870 убитыми и около 3700 ранеными.По информации Управления верховного комиссара ООН по правам человека на 12 марта, в ходе конфликта погибли 579 и ранены более тысячи мирных мирный житель. Эта статистика учитывает в том числе потери на территориях ДНР и ЛНР, на них, по подсчетам УВКПЧ ООН, приходится 25 погибших и 117 пострадавших.На фоне боевых действий в большом количестве городов и сел Украины складывается гуманитарная катастрофа. Ответственность за это Минобороны РФ возлагает на киевские власти, которые отказываются согласовывать работу гуманитарных коридоров, а также местных националистов, в ряде случаев, по данным военного ведомства, удерживающих мирных жителей в качестве живого щита.
https://ria.ru/20220314/ukraina-1778014920.html
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в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы рф, оон, россия, украина
11:51 14.03.2022
 
Нацбанк Украины запретил свободный вывоз более десяти тысяч евро

Национальный банк Украины запретил свободный вывоз более десяти тысяч евро из страны

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЗдание Национального Банка Украины в Киеве
Здание Национального Банка Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 14.03.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Здание Национального Банка Украины в Киеве
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Национальный банк Украины сообщил об отмене своего разрешения на свободный вывоз из страны валюты на сумму свыше 10 тысяч евро.
"Национальный банк вернул требование относительно предоставления гражданами подтверждающих документов во время перемещения валютных ценностей за пределы Украины в сумме, превышающей 10 тысяч евро (в эквиваленте)", - говорится в сообщении на сайте украинского регулятора.
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Как уточняется, пересекающие границу с подобными суммами должны будут предоставить документы о снятии наличности с собственных счетов или о приобретении банковских металлов.
Разрешение Нацбанка Украины о свободном вывозе валютных ценностей с Украины действовало с 4 марта.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
По данным на 14 марта, уничтожены более 3,9 тысяч объектов военной инфраструктуры, а также 100 самолетов, более 1,2 тысячи танков и других боевых бронированных машин, 124 реактивные системы залпового огня и 143 беспилотника, в том числе турецкие Bayraktar TB2.
Наступление идет по нескольким направлениям, Киев блокирован с запада, ВС РФ достигли господства в воздухе над всей Украиной. Взята под контроль территория вокруг Чернобыльской (законсервированной) и Запорожской (действующей) АЭС. Спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, идет работа для восстановления подачи воды в Крым.
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По данным Минобороны РФ на 2 марта, в ходе операции погибли 498 российских военных, 1597 ранены. Среди украинской стороны, сообщает российское военное ведомство, потери в разы выше: более 2870 убитыми и около 3700 ранеными.
По информации Управления верховного комиссара ООН по правам человека на 12 марта, в ходе конфликта погибли 579 и ранены более тысячи мирных мирный житель. Эта статистика учитывает в том числе потери на территориях ДНР и ЛНР, на них, по подсчетам УВКПЧ ООН, приходится 25 погибших и 117 пострадавших.
На фоне боевых действий в большом количестве городов и сел Украины складывается гуманитарная катастрофа. Ответственность за это Минобороны РФ возлагает на киевские власти, которые отказываются согласовывать работу гуманитарных коридоров, а также местных националистов, в ряде случаев, по данным военного ведомства, удерживающих мирных жителей в качестве живого щита.
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