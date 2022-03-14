https://ria.ru/20220314/ukraina-1778014920.html

На Украине запретили покупку и продажу недвижимости

На Украине запретили покупку и продажу недвижимости - РИА Новости, 14.03.2022

На Украине запретили покупку и продажу недвижимости

Глава министерства юстиции Украины Денис Малюська признал, что власти страны сделали невозможной продажу и покупку недвижимости. РИА Новости, 14.03.2022

2022-03-14T11:10

2022-03-14T11:10

2022-03-14T11:10

в мире

украина

денис малюська

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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Глава министерства юстиции Украины Денис Малюська признал, что власти страны сделали невозможной продажу и покупку недвижимости."Недвижимость - да", - сказал Малюська в эфире телеканала "Украина 24", отвечая на просьбу журналиста прокомментировать сообщения о невозможности купить или продать недвижимость в стране.По его словам, сейчас доступ к реестрам недвижимости ограничен министерством юстиции для того, чтобы не допустить незаконной смены собственности в условиях нынешней неразберихи. Он также отметил, что все услуги ведомства в данный момент работают с перебоями в различных регионах, независимо от ситуации в конкретном населенном пункте.

https://ria.ru/20220314/rasizm-1778008264.html

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, украина, денис малюська