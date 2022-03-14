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На Украине запретили покупку и продажу недвижимости - РИА Новости, 14.03.2022
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На Украине запретили покупку и продажу недвижимости
На Украине запретили покупку и продажу недвижимости - РИА Новости, 14.03.2022
На Украине запретили покупку и продажу недвижимости
Глава министерства юстиции Украины Денис Малюська признал, что власти страны сделали невозможной продажу и покупку недвижимости. РИА Новости, 14.03.2022
2022-03-14T11:10
2022-03-14T11:10
в мире
украина
денис малюська
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Глава министерства юстиции Украины Денис Малюська признал, что власти страны сделали невозможной продажу и покупку недвижимости."Недвижимость - да", - сказал Малюська в эфире телеканала "Украина 24", отвечая на просьбу журналиста прокомментировать сообщения о невозможности купить или продать недвижимость в стране.По его словам, сейчас доступ к реестрам недвижимости ограничен министерством юстиции для того, чтобы не допустить незаконной смены собственности в условиях нынешней неразберихи. Он также отметил, что все услуги ведомства в данный момент работают с перебоями в различных регионах, независимо от ситуации в конкретном населенном пункте.
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в мире, украина, денис малюська
11:10 14.03.2022
 
На Украине запретили покупку и продажу недвижимости

Минюст Украины запретил покупку и продажу недвижимости

© AP Photo / Sergei GritsЖилые дома в Мариуполе, Украина
Жилые дома в Мариуполе, Украина - РИА Новости, 1920, 14.03.2022
© AP Photo / Sergei Grits
Жилые дома в Мариуполе, Украина. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Глава министерства юстиции Украины Денис Малюська признал, что власти страны сделали невозможной продажу и покупку недвижимости.
"Недвижимость - да", - сказал Малюська в эфире телеканала "Украина 24", отвечая на просьбу журналиста прокомментировать сообщения о невозможности купить или продать недвижимость в стране.
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По его словам, сейчас доступ к реестрам недвижимости ограничен министерством юстиции для того, чтобы не допустить незаконной смены собственности в условиях нынешней неразберихи. Он также отметил, что все услуги ведомства в данный момент работают с перебоями в различных регионах, независимо от ситуации в конкретном населенном пункте.
 
В миреУкраинаДенис Малюська
 
 
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