https://ria.ru/20220314/ukraina-1778014920.html
На Украине запретили покупку и продажу недвижимости
На Украине запретили покупку и продажу недвижимости - РИА Новости, 14.03.2022
На Украине запретили покупку и продажу недвижимости
Глава министерства юстиции Украины Денис Малюська признал, что власти страны сделали невозможной продажу и покупку недвижимости. РИА Новости, 14.03.2022
2022-03-14T11:10
2022-03-14T11:10
2022-03-14T11:10
в мире
украина
денис малюська
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Глава министерства юстиции Украины Денис Малюська признал, что власти страны сделали невозможной продажу и покупку недвижимости."Недвижимость - да", - сказал Малюська в эфире телеканала "Украина 24", отвечая на просьбу журналиста прокомментировать сообщения о невозможности купить или продать недвижимость в стране.По его словам, сейчас доступ к реестрам недвижимости ограничен министерством юстиции для того, чтобы не допустить незаконной смены собственности в условиях нынешней неразберихи. Он также отметил, что все услуги ведомства в данный момент работают с перебоями в различных регионах, независимо от ситуации в конкретном населенном пункте.
https://ria.ru/20220314/rasizm-1778008264.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, денис малюська
На Украине запретили покупку и продажу недвижимости
Минюст Украины запретил покупку и продажу недвижимости
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Глава министерства юстиции Украины Денис Малюська признал, что власти страны сделали невозможной продажу и покупку недвижимости.
"Недвижимость - да", - сказал Малюська в эфире телеканала "Украина 24", отвечая на просьбу журналиста прокомментировать сообщения о невозможности купить или продать недвижимость в стране.
По его словам, сейчас доступ к реестрам недвижимости ограничен министерством юстиции для того, чтобы не допустить незаконной смены собственности в условиях нынешней неразберихи. Он также отметил, что все услуги ведомства в данный момент работают с перебоями в различных регионах, независимо от ситуации в конкретном населенном пункте.