10:22 14.03.2022 (обновлено: 10:37 14.03.2022)
Вице-премьер Украины заявила о согласовании десяти гумкоридоров
Вице-премьер Украины Верещук: в понедельник будут работать десять гуманитарных коридоров
© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкСотрудники полиции ДНР обеспечивают безопасность на дороге недалеко от пункта оказания помощи эвакуированному населению в селе Безыменное
Сотрудники полиции ДНР обеспечивают безопасность на дороге недалеко от пункта оказания помощи эвакуированному населению в селе Безыменное. Архивное фото
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Вице-премьер Украины Ирина Верещук заявила о согласовании 10 гуманитарных коридоров для эвакуации граждан в понедельник.
"На сегодня согласовано 10 гуманитарных коридоров", - сказала она в видеообращении, опубликованном в Telegram-канале офиса президента Украины.
По ее словам, в Киевской области это: из сел Богдановка и Новобогдановка в город Бровары; из села Победа Барышевской ОТГ в город Бровары; из села Бобрик в город Бровары; из города Гостомель в село Белогородка; из поселков Немешаево и Ворзель в село Белогородка; поселок Дмитровка - в село Белогородка.
В Луганской области: из Северодонецка в Славянск, из Попасной в Славянск и из поселка Горное в Славянск