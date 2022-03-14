https://ria.ru/20220314/ukraina-1778003824.html

Вице-премьер Украины заявила о согласовании десяти гумкоридоров

Вице-премьер Украины заявила о согласовании десяти гумкоридоров - РИА Новости, 14.03.2022

Вице-премьер Украины заявила о согласовании десяти гумкоридоров

Вице-премьер Украины Ирина Верещук заявила о согласовании 10 гуманитарных коридоров для эвакуации граждан в понедельник. РИА Новости, 14.03.2022

2022-03-14T10:22

2022-03-14T10:22

2022-03-14T10:37

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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Вице-премьер Украины Ирина Верещук заявила о согласовании 10 гуманитарных коридоров для эвакуации граждан в понедельник."На сегодня согласовано 10 гуманитарных коридоров", - сказала она в видеообращении, опубликованном в Telegram-канале офиса президента Украины.По ее словам, в Киевской области это: из сел Богдановка и Новобогдановка в город Бровары; из села Победа Барышевской ОТГ в город Бровары; из села Бобрик в город Бровары; из города Гостомель в село Белогородка; из поселков Немешаево и Ворзель в село Белогородка; поселок Дмитровка - в село Белогородка.В Луганской области: из Северодонецка в Славянск, из Попасной в Славянск и из поселка Горное в Славянск

https://ria.ru/20220314/uregulirovanie-1777995805.html

украина

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, украина