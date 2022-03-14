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Вице-премьер Украины заявила о согласовании десяти гумкоридоров - РИА Новости, 14.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220314/ukraina-1778003824.html
Вице-премьер Украины заявила о согласовании десяти гумкоридоров
Вице-премьер Украины заявила о согласовании десяти гумкоридоров - РИА Новости, 14.03.2022
Вице-премьер Украины заявила о согласовании десяти гумкоридоров
Вице-премьер Украины Ирина Верещук заявила о согласовании 10 гуманитарных коридоров для эвакуации граждан в понедельник. РИА Новости, 14.03.2022
2022-03-14T10:22
2022-03-14T10:37
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Вице-премьер Украины Ирина Верещук заявила о согласовании 10 гуманитарных коридоров для эвакуации граждан в понедельник."На сегодня согласовано 10 гуманитарных коридоров", - сказала она в видеообращении, опубликованном в Telegram-канале офиса президента Украины.По ее словам, в Киевской области это: из сел Богдановка и Новобогдановка в город Бровары; из села Победа Барышевской ОТГ в город Бровары; из села Бобрик в город Бровары; из города Гостомель в село Белогородка; из поселков Немешаево и Ворзель в село Белогородка; поселок Дмитровка - в село Белогородка.В Луганской области: из Северодонецка в Славянск, из Попасной в Славянск и из поселка Горное в Славянск
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в мире, украина
10:22 14.03.2022 (обновлено: 10:37 14.03.2022)
 
Вице-премьер Украины заявила о согласовании десяти гумкоридоров

Вице-премьер Украины Верещук: в понедельник будут работать десять гуманитарных коридоров

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкСотрудники полиции ДНР обеспечивают безопасность на дороге недалеко от пункта оказания помощи эвакуированному населению в селе Безыменное
Сотрудники полиции ДНР обеспечивают безопасность на дороге недалеко от пункта оказания помощи эвакуированному населению в селе Безыменное - РИА Новости, 1920, 14.03.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
Сотрудники полиции ДНР обеспечивают безопасность на дороге недалеко от пункта оказания помощи эвакуированному населению в селе Безыменное. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Вице-премьер Украины Ирина Верещук заявила о согласовании 10 гуманитарных коридоров для эвакуации граждан в понедельник.
"На сегодня согласовано 10 гуманитарных коридоров", - сказала она в видеообращении, опубликованном в Telegram-канале офиса президента Украины.
По ее словам, в Киевской области это: из сел Богдановка и Новобогдановка в город Бровары; из села Победа Барышевской ОТГ в город Бровары; из села Бобрик в город Бровары; из города Гостомель в село Белогородка; из поселков Немешаево и Ворзель в село Белогородка; поселок Дмитровка - в село Белогородка.
В Луганской области: из Северодонецка в Славянск, из Попасной в Славянск и из поселка Горное в Славянск
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