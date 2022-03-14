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Украинский депутат заявил, что страна наполнена западными разведками - РИА Новости, 14.03.2022
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Украинский депутат заявил, что страна наполнена западными разведками
Украинский депутат заявил, что страна наполнена западными разведками - РИА Новости, 14.03.2022
Украинский депутат заявил, что страна наполнена западными разведками
Депутат Верховной рады Украины Илья Кива обвинил сопредседателя украинской партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" Юрия Бойко в финансировании прибывших в... РИА Новости, 14.03.2022
2022-03-14T10:14
2022-03-14T10:41
в мире
украина
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины Илья Кива обвинил сопредседателя украинской партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" Юрия Бойко в финансировании прибывших в страну для борьбы с РФ наемников.По словам Кивы, финансированием и подготовкой наемников-боевиков также занимались ближайшие соратники Бойко, такие как Суто Мамоян."Это результат их сотрудничества и договоренностей с командой Владимира Зеленского, в обмен на новые финансовые потоки, схемы и сохранения их газового бизнеса", - написал депутат в Telegram-канале.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.По данным на 14 марта, уничтожены более 3,9 тысяч объектов военной инфраструктуры, а также 100 самолетов, более 1,2 тысячи танков и других боевых бронированных машин, 124 реактивные системы залпового огня и 143 беспилотника, в том числе турецкие Bayraktar TB2.Наступление идет по нескольким направлениям, Киев блокирован с запада, ВС РФ достигли господства в воздухе над всей Украиной. Взята под контроль территория вокруг Чернобыльской (законсервированной) и Запорожской (действующей) АЭС. Спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, идет работа для восстановления подачи воды в Крым.По данным Минобороны РФ на 2 марта, в ходе операции погибли 498 российских военных, 1597 ранены. Среди украинской стороны, сообщает российское военное ведомство, потери в разы выше: более 2870 убитыми и около 3700 ранеными.По информации Управления верховного комиссара ООН по правам человека на 12 марта, в ходе конфликта погибли 579 и ранены более тысячи мирных мирный житель. Эта статистика учитывает в том числе потери на территориях ДНР и ЛНР, на них, по подсчетам УВКПЧ ООН, приходится 25 погибших и 117 пострадавших.На фоне боевых действий в большом количестве городов и сел Украины складывается гуманитарная катастрофа. Ответственность за это Минобороны РФ возлагает на киевские власти, которые отказываются согласовывать работу гуманитарных коридоров, а также местных националистов, в ряде случаев, по данным военного ведомства, удерживающих мирных жителей в качестве живого щита.
https://ria.ru/20220314/ilichev-1777946564.html
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в мире, украина
10:14 14.03.2022 (обновлено: 10:41 14.03.2022)
 
Украинский депутат заявил, что страна наполнена западными разведками

Украинский депутат Кива заявил, что страна наполнена сотрудниками разведок Запада

© РИА Новости / Валерий МельниковРазбитая техника ВСУ в районе Северодонецка
Разбитая техника ВСУ в районе Северодонецка - РИА Новости, 1920, 14.03.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
Разбитая техника ВСУ в районе Северодонецка. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины Илья Кива обвинил сопредседателя украинской партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" Юрия Бойко в финансировании прибывших в страну для борьбы с РФ наемников.
По словам Кивы, финансированием и подготовкой наемников-боевиков также занимались ближайшие соратники Бойко, такие как Суто Мамоян.
"Это результат их сотрудничества и договоренностей с командой Владимира Зеленского, в обмен на новые финансовые потоки, схемы и сохранения их газового бизнеса", - написал депутат в Telegram-канале.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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По данным на 14 марта, уничтожены более 3,9 тысяч объектов военной инфраструктуры, а также 100 самолетов, более 1,2 тысячи танков и других боевых бронированных машин, 124 реактивные системы залпового огня и 143 беспилотника, в том числе турецкие Bayraktar TB2.
Наступление идет по нескольким направлениям, Киев блокирован с запада, ВС РФ достигли господства в воздухе над всей Украиной. Взята под контроль территория вокруг Чернобыльской (законсервированной) и Запорожской (действующей) АЭС. Спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, идет работа для восстановления подачи воды в Крым.
По данным Минобороны РФ на 2 марта, в ходе операции погибли 498 российских военных, 1597 ранены. Среди украинской стороны, сообщает российское военное ведомство, потери в разы выше: более 2870 убитыми и около 3700 ранеными.
По информации Управления верховного комиссара ООН по правам человека на 12 марта, в ходе конфликта погибли 579 и ранены более тысячи мирных мирный житель. Эта статистика учитывает в том числе потери на территориях ДНР и ЛНР, на них, по подсчетам УВКПЧ ООН, приходится 25 погибших и 117 пострадавших.
На фоне боевых действий в большом количестве городов и сел Украины складывается гуманитарная катастрофа. Ответственность за это Минобороны РФ возлагает на киевские власти, которые отказываются согласовывать работу гуманитарных коридоров, а также местных националистов, в ряде случаев, по данным военного ведомства, удерживающих мирных жителей в качестве живого щита.
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