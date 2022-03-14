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СМИ: Киев приостановил набор наемников после удара российских войск - РИА Новости, 14.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220314/ukraina-1778000317.html
Украина решила отказаться от иностранных наемников
СМИ: Киев приостановил набор наемников после удара российских войск - РИА Новости, 14.03.2022
Украина решила отказаться от иностранных наемников
Украина приостановила набор добровольцев в "Интернациональный легион территориальной обороны", сообщают "Известия". РИА Новости, 14.03.2022
2022-03-14T10:10
2022-03-14T10:10
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
игорь конашенков
владимир путин
сша
киев
россия
госдума рф
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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Украина приостановила набор добровольцев в "Интернациональный легион территориальной обороны", сообщают "Известия".По информации СМИ, такое решение приняли после ликвидации российской армией примерно 180 иностранных наемников. Информацию о приостановке набора, в частности, французских бойцов подтвердил один из главных организаторов их отправки Уго Пеллегрини, подчеркнув, что эта инициатива исходила со стороны Киева.Накануне официальный представитель Министерства обороны генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что в результате удара российских войск по учебным центрам украинских Вооруженных сил было уничтожено до 180 иностранных наемников и крупная партия оружия.Как ранее отмечало военное ведомство, наемники на Украине совершают диверсии и налеты на российскую военную технику и авиацию. Такие атаки совершают с применением западного оружия: противотанковых комплексов Javelin (США), NLAW (Великобритания) и переносных зенитных ракетных комплексов Stinger, для освоения которых требуется серьезная подготовка, заметили в ведомстве.Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбассаи после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.
https://ria.ru/20220311/britantsy-1777754458.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220313/naemniki-1777919378.html
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в мире, игорь конашенков, владимир путин, сша, киев, россия, госдума рф, javelin (птрк)
10:10 14.03.2022
 
СМИ: Киев приостановил набор наемников после удара российских войск

"Известия": Украина приостановила набор добровольцев в "Интернациональный легион"

© REUTERS / Kai PfaffenbachИностранные наемники во Львове, Украина
Иностранные наемники во Львове, Украина - РИА Новости, 1920, 14.03.2022
© REUTERS / Kai Pfaffenbach
Иностранные наемники во Львове, Украина
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Украина приостановила набор добровольцев в "Интернациональный легион территориальной обороны", сообщают "Известия".
По информации СМИ, такое решение приняли после ликвидации российской армией примерно 180 иностранных наемников. Информацию о приостановке набора, в частности, французских бойцов подтвердил один из главных организаторов их отправки Уго Пеллегрини, подчеркнув, что эта инициатива исходила со стороны Киева.
Британские военные - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
11 марта, 19:59
Британский геймер напугал соотечественников, став наемником на Украине
Накануне официальный представитель Министерства обороны генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что в результате удара российских войск по учебным центрам украинских Вооруженных сил было уничтожено до 180 иностранных наемников и крупная партия оружия.
Как ранее отмечало военное ведомство, наемники на Украине совершают диверсии и налеты на российскую военную технику и авиацию. Такие атаки совершают с применением западного оружия: противотанковых комплексов Javelin (США), NLAW (Великобритания) и переносных зенитных ракетных комплексов Stinger, для освоения которых требуется серьезная подготовка, заметили в ведомстве.
Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбассаи после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.
Украинские военные во время учений - РИА Новости, 1920, 13.03.2022
13 марта, 13:23В мире
СМИ показали кадры с вероятными канадскими наемниками, едущими на Украину
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреИгорь КонашенковВладимир ПутинСШАКиевРоссияГосдума РФJavelin (ПТРК)
 
 
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