Украина решила отказаться от иностранных наемников

СМИ: Киев приостановил набор наемников после удара российских войск
"Известия": Украина приостановила набор добровольцев в "Интернациональный легион"
Иностранные наемники во Львове, Украина
МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Украина приостановила набор добровольцев в "Интернациональный легион территориальной обороны", сообщают "Известия".
По информации СМИ, такое решение приняли после ликвидации российской армией примерно 180 иностранных наемников. Информацию о приостановке набора, в частности, французских бойцов подтвердил один из главных организаторов их отправки Уго Пеллегрини, подчеркнув, что эта инициатива исходила со стороны Киева.
Накануне официальный представитель Министерства обороны генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что в результате удара российских войск по учебным центрам украинских Вооруженных сил было уничтожено до 180 иностранных наемников и крупная партия оружия.
Как ранее отмечало военное ведомство, наемники на Украине совершают диверсии и налеты на российскую военную технику и авиацию. Такие атаки совершают с применением западного оружия: противотанковых комплексов Javelin (США), NLAW (Великобритания) и переносных зенитных ракетных комплексов Stinger, для освоения которых требуется серьезная подготовка, заметили в ведомстве.
Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбассаи после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.