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ВС России за сутки продвинулись на 11 километров - РИА Новости, 14.03.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
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ВС России за сутки продвинулись на 11 километров
ВС России за сутки продвинулись на 11 километров - РИА Новости, 14.03.2022
ВС России за сутки продвинулись на 11 километров
Российские войска на Украине за сутки продвинулись на 11 километров, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков. РИА Новости, 14.03.2022
2022-03-14T09:54
2022-03-14T11:40
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
министерство обороны рф (минобороны рф)
россия
украина
северодонецк
луганская народная республика
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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Российские войска на Украине за сутки продвинулись на 11 километров, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.Как отметил генерал, всего с начала специальной военной операции подразделения вывели из строя 3920 объектов военной инфраструктуры Украины. Уничтожены 143 беспилотных летательных аппарата, 1267 танков и других боевых бронированных машин, 124 реактивные системы залпового огня, 457 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 1028 единиц автомобильной спецтехники."За ночь 14 марта авиацией и ПВО ВКС России были сбиты четыре украинских беспилотных летательных аппарата, в том числе один Bayraktar TB-2", — уточнил Конашенков.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению российского Министерства обороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает.
россия
украина
северодонецк
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Минобороны о продвижении российских войск и ударах по военным объектам ВСУ
— Российские войска за время спецоперации вывели из строя 3 920 объектов военной инфраструктуры Украины. — Авиация и ПВО ВКС России за ночь сбили четыре украинских беспилотника, в том числе один "Байрактар ТБ-2". — Авиация ВКС РФ поразила 187 объектов Вооруженных сил Украины за сутки. — Продвижение российских войск в ходе спецоперации на Украине за сутки составило 11 км.
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в мире, министерство обороны рф (минобороны рф), россия, украина, северодонецк, луганская народная республика
09:54 14.03.2022 (обновлено: 11:40 14.03.2022)
 
ВС России за сутки продвинулись на 11 километров

Конашенков: ВС России вышли на рубеж Водяное, Сладкое, Степное, Тарамчук и Славное

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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Российские войска на Украине за сутки продвинулись на 11 километров, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.
"Подразделения российских Вооруженных сил, продолжая наступление, вышли на рубеж Водяное, Сладкое, Степное, Тарамчук и Славное. <...> Группировка войск Луганской Народной Республики, ранее блокировав Северодонецк с восточного и южного направления, ведет бои против националистов на северо-восточных окраинах города", — добавил он.
Как отметил генерал, всего с начала специальной военной операции подразделения вывели из строя 3920 объектов военной инфраструктуры Украины. Уничтожены 143 беспилотных летательных аппарата, 1267 танков и других боевых бронированных машин, 124 реактивные системы залпового огня, 457 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 1028 единиц автомобильной спецтехники.
"За ночь 14 марта авиацией и ПВО ВКС России были сбиты четыре украинских беспилотных летательных аппарата, в том числе один Bayraktar TB-2", — уточнил Конашенков.
Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению российского Министерства обороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает.
Донецкая и Луганская народные республики
22 февраля, 19:08Инфографика
Донецкая и Луганская народные республики
Инфографика
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)РоссияУкраинаСеверодонецкЛуганская Народная Республика
 
 
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