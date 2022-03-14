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Постпред Крыма видит русский язык вторым государственным на Украине - РИА Новости, 14.03.2022
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Постпред Крыма видит русский язык вторым государственным на Украине
Постпред Крыма видит русский язык вторым государственным на Украине - РИА Новости, 14.03.2022
Постпред Крыма видит русский язык вторым государственным на Украине
Постоянный представитель республики Крым при президенте РФ, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов считает, что русский язык на Украине... РИА Новости, 14.03.2022
2022-03-14T08:05
2022-03-14T08:05
в мире
украина
георгий мурадов
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар – РИА Новости. Постоянный представитель республики Крым при президенте РФ, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов считает, что русский язык на Украине обязательно должен быть признан вторым государственным."Русский язык обязательно должен быть вторым государственным на Украине. Собственно говоря, это касается всего постсоветского пространства. Особенно тех стран, где живут большие русскоязычные общины", - сказал РИА Новости Мурадов.По его словам, украинской власти стоит брать пример с Крыма, где многократно меньше украиноязычных граждан, чем на Украине русскоязычных, но украинский язык признан государственным, наравне с русским и крымско-татарским."Это залог национального мира и согласия и требование международных конвенций по языковым правам национальных меньшинств", - подчеркнул Мурадов.
https://ria.ru/20220310/ubezhische-1777483112.html
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в мире, украина, георгий мурадов, республика крым
08:05 14.03.2022
 
Постпред Крыма видит русский язык вторым государственным на Украине

Постпред Крыма Георгий Мурадов видит русский язык вторым государственным на Украине

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкПостоянный представитель Республики Крым при президенте РФ Георгий Мурадов
Постоянный представитель Республики Крым при президенте РФ Георгий Мурадов - РИА Новости, 1920, 14.03.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Постоянный представитель Республики Крым при президенте РФ Георгий Мурадов. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар – РИА Новости. Постоянный представитель республики Крым при президенте РФ, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов считает, что русский язык на Украине обязательно должен быть признан вторым государственным.
"Русский язык обязательно должен быть вторым государственным на Украине. Собственно говоря, это касается всего постсоветского пространства. Особенно тех стран, где живут большие русскоязычные общины", - сказал РИА Новости Мурадов.
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По его словам, украинской власти стоит брать пример с Крыма, где многократно меньше украиноязычных граждан, чем на Украине русскоязычных, но украинский язык признан государственным, наравне с русским и крымско-татарским.
"Это залог национального мира и согласия и требование международных конвенций по языковым правам национальных меньшинств", - подчеркнул Мурадов.
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В миреУкраинаГеоргий МурадовРеспублика Крым
 
 
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