https://ria.ru/20220314/udar-1778090311.html

В Минобороны заявили о 20 погибших в результате ракетного удара по Донецку

В Минобороны заявили о 20 погибших в результате ракетного удара по Донецку - РИА Новости, 14.03.2022

В Минобороны заявили о 20 погибших в результате ракетного удара по Донецку

Двадцать мирных жителей погибли, еще 28 человек, в том числе дети, получили тяжелые ранения в результате удара тактической ракетой "Точка-У" по центру Донецка с РИА Новости, 14.03.2022

2022-03-14T15:38

2022-03-14T15:38

2022-03-14T15:43

в мире

донецк (днр)

украина

игорь конашенков

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Двадцать мирных жителей погибли, еще 28 человек, в том числе дети, получили тяжелые ранения в результате удара тактической ракетой "Точка-У" по центру Донецка с территории, подконтрольной киевскому режиму, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.В понедельник около 11.30 мск с территории, подконтрольной киевскому режиму, был осуществлен удар тактической ракетой "Точка-У" по центру Донецка."В результате подрыва кассетной боевой части в центре Донецка погибли 20 мирных жителей. Еще 28 человек, в том числе дети, получили тяжелые ранения и доставлены в медицинские учреждения", - сказал Конашенков.

https://ria.ru/20220314/donetsk-1778090031.html

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украина

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Заявление Минобороны России о ракетном ударе по Донецку Заявление Минобороны России о ракетном ударе по Донецку 2022-03-14T15:38 true PT1M16S

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Наталья Макарова

в мире, донецк (днр), украина, игорь конашенков, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины