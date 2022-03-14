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В Минобороны заявили о 20 погибших в результате ракетного удара по Донецку - РИА Новости, 14.03.2022
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В Минобороны заявили о 20 погибших в результате ракетного удара по Донецку
В Минобороны заявили о 20 погибших в результате ракетного удара по Донецку - РИА Новости, 14.03.2022
В Минобороны заявили о 20 погибших в результате ракетного удара по Донецку
Двадцать мирных жителей погибли, еще 28 человек, в том числе дети, получили тяжелые ранения в результате удара тактической ракетой "Точка-У" по центру Донецка с РИА Новости, 14.03.2022
2022-03-14T15:38
2022-03-14T15:43
в мире
донецк (днр)
украина
игорь конашенков
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Двадцать мирных жителей погибли, еще 28 человек, в том числе дети, получили тяжелые ранения в результате удара тактической ракетой "Точка-У" по центру Донецка с территории, подконтрольной киевскому режиму, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.В понедельник около 11.30 мск с территории, подконтрольной киевскому режиму, был осуществлен удар тактической ракетой "Точка-У" по центру Донецка."В результате подрыва кассетной боевой части в центре Донецка погибли 20 мирных жителей. Еще 28 человек, в том числе дети, получили тяжелые ранения и доставлены в медицинские учреждения", - сказал Конашенков.
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донецк (днр)
украина
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Заявление Минобороны России о ракетном ударе по Донецку
Заявление Минобороны России о ракетном ударе по Донецку
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в мире, донецк (днр), украина, игорь конашенков, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины
15:38 14.03.2022 (обновлено: 15:43 14.03.2022)
 
В Минобороны заявили о 20 погибших в результате ракетного удара по Донецку

Минобороны РФ: 20 мирных граждан погибли, 28 тяжело ранены при ракетном ударе по Донецку

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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Двадцать мирных жителей погибли, еще 28 человек, в том числе дети, получили тяжелые ранения в результате удара тактической ракетой "Точка-У" по центру Донецка с территории, подконтрольной киевскому режиму, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
В понедельник около 11.30 мск с территории, подконтрольной киевскому режиму, был осуществлен удар тактической ракетой "Точка-У" по центру Донецка.
Заявление Минобороны России о ракетном ударе по Донецку
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"В результате подрыва кассетной боевой части в центре Донецка погибли 20 мирных жителей. Еще 28 человек, в том числе дети, получили тяжелые ранения и доставлены в медицинские учреждения", - сказал Конашенков.
 
В миреДонецк (ДНР)УкраинаИгорь КонашенковМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы Украины
 
 
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