https://ria.ru/20220314/udar-1778090311.html
В Минобороны заявили о 20 погибших в результате ракетного удара по Донецку
В Минобороны заявили о 20 погибших в результате ракетного удара по Донецку - РИА Новости, 14.03.2022
В Минобороны заявили о 20 погибших в результате ракетного удара по Донецку
Двадцать мирных жителей погибли, еще 28 человек, в том числе дети, получили тяжелые ранения в результате удара тактической ракетой "Точка-У" по центру Донецка с РИА Новости, 14.03.2022
2022-03-14T15:38
2022-03-14T15:38
2022-03-14T15:43
в мире
донецк (днр)
украина
игорь конашенков
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Двадцать мирных жителей погибли, еще 28 человек, в том числе дети, получили тяжелые ранения в результате удара тактической ракетой "Точка-У" по центру Донецка с территории, подконтрольной киевскому режиму, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.В понедельник около 11.30 мск с территории, подконтрольной киевскому режиму, был осуществлен удар тактической ракетой "Точка-У" по центру Донецка."В результате подрыва кассетной боевой части в центре Донецка погибли 20 мирных жителей. Еще 28 человек, в том числе дети, получили тяжелые ранения и доставлены в медицинские учреждения", - сказал Конашенков.
https://ria.ru/20220314/donetsk-1778090031.html
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internet-group@rian.ru
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Заявление Минобороны России о ракетном ударе по Донецку
Заявление Минобороны России о ракетном ударе по Донецку
2022-03-14T15:38
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, донецк (днр), украина, игорь конашенков, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины
15:38 14.03.2022 (обновлено: 15:43 14.03.2022)
В Минобороны заявили о 20 погибших в результате ракетного удара по Донецку
Минобороны РФ: 20 мирных граждан погибли, 28 тяжело ранены при ракетном ударе по Донецку