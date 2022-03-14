https://ria.ru/20220314/udar-1778086359.html

Минобороны прокомментировало удар "Точкой-У" по Донецку со стороны ВСУ

Минобороны прокомментировало удар "Точкой-У" по Донецку со стороны ВСУ - РИА Новости, 14.03.2022

Минобороны прокомментировало удар "Точкой-У" по Донецку со стороны ВСУ

Удар по Донецку в понедельник подтверждает нацистскую суть режима на Украине, заявил в понедельник официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь... РИА Новости, 14.03.2022

2022-03-14T15:24

2022-03-14T15:24

2022-03-14T15:52

в мире

министерство обороны рф (минобороны рф)

россия

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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Удар по Донецку в понедельник подтверждает нацистскую суть режима на Украине, заявил в понедельник официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.Мэр Донецка Алексей Кулемзин ранее сообщил, что у Дома правительства в центре города была сбита украинская ракета "Точка-У". Штаб территориальной обороны ДНР сообщал о 20 погибших и девяти раненых, а минздрав ДНР - о 17 погибших и госпитализации 28 пострадавших. Как заявил Пушилин, удар ракетой "Точка-У" по Донецку со стороны украинских войск - это военное преступление Киева.Конашенков подчеркнул, что решение применить такого типа ракетное вооружение принимает, как минимум, командование украинской группировкой войск после утверждения руководством вооруженных сил Украины в Киеве. "Все это еще раз подтверждает нацистскую и античеловеческую суть правящего сегодня режима на Украине", - добавил Конашенков.

https://ria.ru/20220314/raketa-1778087886.html

россия

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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Заявление Минобороны России о ракетном ударе по Донецку Заявление Минобороны России о ракетном ударе по Донецку 2022-03-14T15:24 true PT1M16S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, министерство обороны рф (минобороны рф), россия