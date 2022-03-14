https://ria.ru/20220314/udar-1778086359.html
Минобороны прокомментировало удар "Точкой-У" по Донецку со стороны ВСУ
Минобороны прокомментировало удар "Точкой-У" по Донецку со стороны ВСУ - РИА Новости, 14.03.2022
Минобороны прокомментировало удар "Точкой-У" по Донецку со стороны ВСУ
Удар по Донецку в понедельник подтверждает нацистскую суть режима на Украине, заявил в понедельник официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь... РИА Новости, 14.03.2022
2022-03-14T15:24
2022-03-14T15:24
2022-03-14T15:52
в мире
министерство обороны рф (минобороны рф)
россия
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Удар по Донецку в понедельник подтверждает нацистскую суть режима на Украине, заявил в понедельник официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.Мэр Донецка Алексей Кулемзин ранее сообщил, что у Дома правительства в центре города была сбита украинская ракета "Точка-У". Штаб территориальной обороны ДНР сообщал о 20 погибших и девяти раненых, а минздрав ДНР - о 17 погибших и госпитализации 28 пострадавших. Как заявил Пушилин, удар ракетой "Точка-У" по Донецку со стороны украинских войск - это военное преступление Киева.Конашенков подчеркнул, что решение применить такого типа ракетное вооружение принимает, как минимум, командование украинской группировкой войск после утверждения руководством вооруженных сил Украины в Киеве. "Все это еще раз подтверждает нацистскую и античеловеческую суть правящего сегодня режима на Украине", - добавил Конашенков.
https://ria.ru/20220314/raketa-1778087886.html
россия
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internet-group@rian.ru
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Заявление Минобороны России о ракетном ударе по Донецку
Заявление Минобороны России о ракетном ударе по Донецку
2022-03-14T15:24
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PT1M16S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, министерство обороны рф (минобороны рф), россия
15:24 14.03.2022 (обновлено: 15:52 14.03.2022)
Минобороны прокомментировало удар "Точкой-У" по Донецку со стороны ВСУ
Минобороны заявило, что удар по Донецку подтверждает нацистскую суть режима на Украине